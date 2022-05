Huawei prezentuje PowerPOD 3.0, system zasilania następnej generacji

Ograniczenie śladu węglowego: redukcja aż o 40%

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej architektury konwergentnej i stosowanego w branży zasilacza UPS5000-H o wyjątkowej gęstości, zwiększono gęstość mocy przypadającą na szafę i zoptymalizowano rozplanowanie przestrzeni w systemie zasilania. Liczba szaf została zredukowana z 22 do 11, co spowodowało znaczne zmniejszenie zajmowanej powierzchni. Na przykład w centrum danych o mocy 12 MW powierzchnia zaoszczędzona dzięki rozwiązaniu PowerPOD 3.0 pozwala na rozmieszczenie ponad 170 dodatkowych szaf w porównaniu z tradycyjnym rozwiązaniem zasilania.

Oszczędność energii: obniżenie zużycia o 70%

Efektywność łącza w przypadku tradycyjnego rozwiązania zasilania jest z reguły niższa niż 94,5%. Natomiast PowerPOD 3.0 podnosi ten współczynnik do 97,8% przy jednoczesnym skróceniu długości łącza. Ponadto UPS5000-H charakteryzuje się sprawnością na poziomie 99,1% w trybie S-ECO, efektywnie zmniejszając zużycie energii. Zastosowanie PowerPOD 3.0 w centrum danych o mocy 12 MW pozwoli zaoszczędzić prawie 300 tys. dolarów rocznie.

Oszczędność czasu: skrócenie dostawy o 75%

Tradycyjne rozwiązanie zasilania wymaga podłączenia na miejscu około 35 miedzianych prętów i 180 przewodów, co wiąże się z zagrożeniami dla jakości i okresem dostawy wynoszącym 2 miesiące. PowerPOD 3.0 wykorzystuje do wewnętrznych połączeń prefabrykowane szyny zbiorcze w formie tacek. Dzięki zastosowaniu prefabrykacji i uruchomieniu w fabryce budowa obiektu może trwać tylko 2 tygodnie, co przyspiesza wdrożenie usługi u klienta.

Gwarancja niezawodności: niższy o 40% wskaźnik błędów w SLA

Opierając się na koncepcji autonomicznego zarządzania i technologiach sztucznej inteligencji, PowerPOD 3.0 jest wyposażony w inteligentną funkcję iPower, która zapewnia dwuwarstwową niezawodną konstrukcję dla całościowej widoczności, jak również przewidywanie temperatury, przewidywanie żywotności kluczowych komponentów i inteligentne ustawienia. Automatyczne i predykcyjne monitorowanie i konserwacja stają się możliwe.

Centra danych ewoluują w kierunku wysokich gęstości i ogromnej skali. Stanowiąc ich serce, system zasilania musi nie tylko zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność przez cały cykl życia, dopasowując się do wzrostu zapotrzebowania, ale także zintegrować wszystkie urządzenia w łańcuchu zasilania w innowacyjny sposób, co pozwoli stworzyć dodatkową wartość dla klientów.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1826550/image_1.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1826705/2.jpg

SOURCE Huawei