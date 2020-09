Huawei promove curso online focado em Cloud Computing em 24 de setembro

SÃO PAULO, 22 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei, líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), promove a segunda edição do Open Class – série de cursos online gratuitos para estudantes e profissionais do setor de tecnologia. A Cloud Computing (Computação na Nuvem) será o tema desta quinta-feira, 24 de setembro, apresentado pelo Arquiteto Sênior de Cloud Solution da Huawei no Brasil, Fábio Oliveira, que desenvolve soluções e aconselha empresas de pequeno, médio e grande porte.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://event.webinarjam.com/register/89/gqxlgbz1. Quem se inscrever ganha um voucher para fazer a prova do certificado oficial de Cloud Computing da Huawei.

"A computação em nuvem oferece muitas possibilidades para o crescimento de pequenos e grandes negócios, pois vai muito além de armazenamento. A arquitetura de uma solução que integra sistemas, data center, processamento de grandes massas de dados, aplicações, procedimentos de segurança e inteligência empresarial são alavancas de maior eficiência, insights e melhores resultados para as operações das empresas no mundo físico e digital", explicou o instrutor Fábio Oliveira, que desde 2016 atua na Huawei Brasil.

O curso sobre Cloud Computing irá abordar os seguintes tópicos:

Trajetória da Huawei Cloud

Nuvem e Transformação Digital

Huawei Cloud - Presença Global

- Presença Global Huawei Cloud – Demo

– Demo Certificação Huawei Cloud

Serviço: Curso Gratuito de Cloud Computing da Huawei

Data: Quinta-feira, 24 de setembro de 2020

Horário: 18h30 às 20h (horário de Brasília)

Inscrições: https://event.webinarjam.com/register/89/gqxlgbz1

