Huawei propaguje udržitelná datová centra na fóru Global Data Center Facility Forum 2022

Senior viceprezident společnosti Huawei a generální ředitel Huawei Data Center Facility Team Charles Yang ve svém úvodním projevu poznamenal, že vstup do inteligentní éry a uznání uhlíkové neutrality jako společné globální mise změní v oboru datových center jak podobu služeb, tak i dodávek energie a modelů provozu a údržby. Tým společnosti Huawei pro datová centra (Huawei Data Centre Facility Team) vyjde těmto změnám vstříc optimalizací organizační struktury, trvalými investicemi do inovací a budováním zdravého obchodního ekosystému, který se stane hnací silou udržitelného rozvoje datových center.

Ekologická datová centra hrají v dosažení cíle nulových emisí zásadní roli. Pokud však mají být datová centra skutečně zelená a nízkouhlíková, společnost Huawei věří, že je nutné ekologicky přebudovat celý jejich životní cyklus. Takové zařízení by využívalo ekologickou stavbu s prefabrikovanou modulární architekturou, zelené řešení chlazení pro efektivnější využití energie (Power Usage Effectiveness, PUE), ekologické dodávky energie s ultravysokou hustotou výkonu i ekologické řízení s podporou umělé inteligence.

V otázce významu ekologických informačních a komunikačních technologií (Information and Communication Technology, ICT) na cestě Evropy k dekarbonizaci zdůraznil prezident Huawei Digital Power Western Europe He Bo fakt, že nízkouhlíková ICT infrastruktura, jako jsou právě datová centra, sehraje důležitou roli při podpoře dosažení evropského cíle „uhlíkové neutrality do roku 2050". Společnost Huawei nabízí díky integraci digitálních technologií a výkonové elektroniky inovativní řešení pro nízkouhlíková datová centra a ekologičtější svět, jako je například rychlá dodávka, extrémní PUE a centralizované ukládání energie.

Sanjay Kumar Sainani, globální senior viceprezident a technologický ředitel (CTO) divize Huawei Data Center Business, ve své přednášce o DC nové generace popsal vizi příští generace center jako konvergovaných, nízkouhlíkových a inteligentních zařízení. Udržitelná, do budoucnosti orientovaná datová centra podpoří čtyři inovace: bitová inovace, wattová inovace, tepelná inovace a inovace architektury.

O své poznatky k podpoře transformace datových center do digitální a ekologické podoby se na akci podělili i další odborníci. Technický ředitel společnosti Echelon Simon McCormick představil cestu své firmy k uhlíkové neutralitě prostřednictvím digitální transformace.

Kim Gunnelius, provozní ředitel a spoluzakladatel společnosti Ficolo, promluvil o provozování datových center využívajících 100% ekologické energie s nižším PUE a o tom, jak datová centra umožňují snížit uhlíkovou stopu v průmyslu.

Technický ředitel společnosti Africa Data Centres Xavier Matagne zdůraznil, že modulární a prefabrikovaná výstavba předčí tradiční řešení svou vysokou kvalitou, snadným a ekologickým provozem i nízkými riziky.

Prescott Augustus Gaylord, senior viceprezident a vedoucí oddělení udržitelnosti ve společnosti DBS, popsal postupy při dosahování dekarbonizace a digitalizace z pohledu finanční instituce.

Hlavní události konference Datacloud Global Congress 2022

Na monacké konferenci Datacloud Global Congress 2022, přední události v oblasti datových center a ICT, která se konala ve dnech 25.-27. dubna, představila společnost Huawei Digital Power nízkouhlíková a inteligentní řešení pro datová centra a zapojila se do diskuse o trendech, které budou toto odvětví utvářet.

Nízkouhlíková a chytrá řešení pro datová centra vystavila také na svém stánku – od napájecího systému PowerPod+Smart Li pro vyšší energetickou účinnost přes řešení nepřímého odpařovacího chlazení pro minimalizaci spotřeby pitné vody po systém modulárního inteligentního DC, umožňujícího rychlé nasazení a flexibilní škálovatelnost.

Snížení uhlíkové stopy datových center spotřebovávajících energii je klíčem ke zmírnění klimatických změn. Aby zdůraznila svůj závazek k nízkouhlíkové a inteligentní společnosti, společnost Huawei se oficiálně připojila ke klimatické alianci IMasons Climate Accord (ICA). Cílem tohoto sdružení je určovat metodiku měření a omezování uhlíku v infrastruktuře prostřednictvím produktů, energie a materiálů.

V budoucnu hodlá společnost Huawei úzce spolupracovat s partnery, jako jsou poradenské, projekční a inženýrské společnosti a dodavatelé, na budování otevřeného a oboustranně výhodného průmyslového ekosystému a podpoře udržitelného rozvoje odvětví datových center.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1805860/image_1.jpg

SOURCE Huawei