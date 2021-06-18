Huawei публикует документ по дополненной реальности с конкретизацией преимуществ 5G + AR

По данным компании Huawei и сторонних аналитических организаций, к 2025 году стоимость рынка средств дополненной реальности предположительно достигнет 300 млрд долларов США. «Масштабное внедрение дополненной реальности прежде всего затронет пять приоритетных областей: образование, социальные сети, розничную торговлю, путешествия/навигацию и игры, — сообщил г-н Цай. — AR может по-настоящему обеспечить сближение физического и цифрового миров, воплощая мечты в реальность».

Дополненная реальность повышает эффективность взаимодействия

На этом мероприятии г-н Цай привел практические примеры использования средств дополненной реальности компанией Huawei. В связи с пандемией COVID-19 клиенты со всего мира не имеют возможности лично посещать представительства Huawei, поэтому компания использует средства дополненной реальности для демонстрации своих передовых продуктов и решений в режиме онлайн, что значительно повышает эффективность взаимодействия. Кроме того, компания Huawei использует дополненную реальность для обеспечения быстрой доставки базовых станций 5G, что значительно повышает эффективность поставок.

Huawei упрощает дополненную реальность

В рамках данного мероприятия г-н Цай также продемонстрировал процедуру «изготовления» объектов дополненной реальности компанией Huawei. Разработанная компанией Huawei система Air Photo использует уникальные алгоритмы преобразования двумерных фотографий в цифровую трехмерную модель, что значительно упрощает моделирование трехмерных элементов дополненной реальности. Г-н Цай также представил Huawei AR Engine — созданную компанией платформу разработки средств дополненной реальности, ориентированную на мобильные устройства. Благодаря Huawei AR Engine разработчикам достаточно написать всего лишь 10 строк кода для создания эффектов дополненной реальности, что существенно повышает эффективность разработки AR-приложений.

Вся отрасль должна слаженно работать над созданием экосистемы 5G + AR

На мероприятии присутствовал ряд высокопоставленных гостей, выступивших на нем со своими приветственными речами, в том числе директор Шэньчжэньского бюро управления связью Хэ Чэнцзянь (He Chengjian), исполнительный директор компании Strategy Analytics Дэвид Маккуин (David MacQueen), главный продюсер Шэньчженьской телевизионной станции Хуан Хэ (Huang He), глава компании RealMax Вэй Ронджье (Wei Rongjie), глава компании meleap Хироси Фукуда (Hiroshi Fukuda), региональный представитель компании HADO в Китае Льян Цзиньхао (Liang Jinhao) и исполнительный директор Шэньчженьской ассоциации разработчиков средств дополненной реальности Фу Цзие (Fu Jie). Они поделились новейшими сценариями использования дополненной реальности и своими мыслями о ее дальнейших перспективах.

По словам Хэ Чэнцзяня, Шэньчжэнь является первым в мире городом с полным автономным покрытием сетью 5G. ИКТ-сервисы, представленные объектами дополненной реальности, потенциально могут быть внедрены в широком спектре отраслей, включая промышленное производство, электронную коммерцию, недвижимость, оформление интерьеров, культуру, спорт, туризм, здравоохранение и образование. Приложения с дополненной реальностью стали одним из ключевых механизмов цифровой трансформации и коренным образом изменят способы производства и стиль нашей жизни.

В завершение своей речи г-н Цай сказал: «Если хочешь идти быстро, иди один, а если хочешь пойти далеко, иди вместе с другими. Развитие средств дополненной реальности требует слаженной работы всей индустрии и создания успешной цепочки ценностей 5G + AR. AR и 5G объединяются в подходящее время. 5G включает AR, а AR освещает 5G».

Загрузите информационный документ AR Insight and Application Practice со страницы по адресу:

https://carrier.huawei.com/~/media/CNBGV2/download/bws2021/ar-insight-and-application-practice-white-paper-en.pdf

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1535699/image1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1535700/image2.jpg

SOURCE Huawei