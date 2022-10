Huawei publikuje Białą Księgę dotyczącą całkowicie optycznej sieci w energetyce, która przyczyni się do zwiększenia tempa transformacji cyfrowej w tym sektorze

DUBAJ, ZEA,, 17 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Podczas szczytu Huawei Global Electric Power Summit odbywającego się pod hasłem „Uwolnienie cyfryzacji i tworzenie nowej wartości w energetyce" koncern Huawei opublikował Białą Księgę architektury i technologii całkowicie optycznych sieci komunikacyjnych w energetyce elektrycznej, której celem jest ułatwienie transformacji cyfrowej w branży elektrycznej.

Jason Li, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży rozwiązań Huawei Electric Power Digitalization Business Unit, wygłosił przemówienie, w którym podkreślił, że sieć komunikacji energetycznej jest podstawą do automatycznego zarządzania siecią energetyczną, zorientowanych na rynek operacji sieciowych i zmodernizowanego zarządzania. Zauważył również, że taka struktura jest niezwykle ważnym środkiem zapewniającym bezpieczne, stabilne i ekonomiczne funkcjonowanie sieci energetycznej, jak również podstawowej infrastruktury systemu energetycznego. Opracowana przez Huawei Biała Księga przedstawia zasady budowy inteligentnej bazy optycznej dla energetycznych sieci komunikacyjnych w oparciu o całkowicie optyczną architekturę. Ma ona również pomóc branży elektroenergetycznej w sprostaniu cyfrowym wyzwaniom, spełnieniu technicznych wymogów transformacji cyfrowej i jej przyspieszeniu.

Cyfryzacja branży elektroenergetycznej wymaga, aby sieć komunikacji energetycznej przejęła technologię twardych rur stosowanych w usługach sieci produkcyjnych - takich jak SCADA, system bezpieczeństwa i stabilności oraz teleochronę - w celu zapewnienia najwyższej niezawodności i deterministycznych niskich opóźnień sieci produkcyjnej. Ponadto sieć komunikacji energetycznej musi umożliwiać świadczenie usług przyszłościowych, takich jak świadomość sytuacyjna i internet rzeczy (IoT), aby zwiększyć skalowalność przepustowości sieci i elastyczność łożyska wielousługowego. Wraz z rozwojem sieci stacjonarnej piątej generacji (F5G) optyczna jednostka usługowa (OSU), jako technologia NHP piątej generacji, wykorzystuje to, co najlepsze z technologii SDH i OTN. Obsługuje wyjątkowo wysoką przepustowość powyżej 100G i zapewnia dostęp do usług o wydajności od 2 Mbit/s do 100 Gbit/s, spełniając potrzeby zarówno produkcyjnych usług sieciowych, jak i usług przyszłościowych. Powyższe atuty sprawiają, że OSU jest preferowanym rozwiązaniem do budowy cyfrowej sieci energetycznej i modernizacji sieci SDH.

Zgodnie z Białą Księgą technologia OSU jest zintegrowana z siecią szkieletową, siecią przesyłu i transformacji energii elektrycznej oraz siecią podstacji/dystrybucji energii elektrycznej w celu realizacji wysoce bezpiecznego łożyska usług sieciowych na każdej warstwie. Architektura ta realizuje transmisję E2E typu one-hop z podstacji/sieci dystrybucyjnej do sieci szkieletowej, co czyni z niej optymalną strukturę sieci komunikacji energetycznej. Kompleksowa architektura optyczna NHP sieci komunikacji energetycznej wyróżnia się następującymi cechami:

Całkowicie optyczna architektura NHP charakteryzuje się wysoką kompatybilnością sieci, izolacją usług i dużym pokryciem terenu. Umożliwia sieciom na każdej warstwie dziedziczenie oryginalnej technologii twardych rur i zapewnia płynną ewolucję systemów usługowych.

Technologia OSU umożliwia transmisję usług E2E w trybie one-hop, gwarantując bezpieczną izolację pomiędzy systemami usług. Ponadto zapewnione są jednolite interfejsy zarządzania i standardy techniczne, które znacznie upraszczają zarządzanie i obsługę.

Technologia OSU na bazie Pasywnej Sieci Optycznej (w skrócie OSU na bazie PON) realizuje PON z wykorzystaniem twardych rur, rozszerzając NHP na obszary takie jak stacje elektroenergetyczne. Twarde rury E2E i twarda izolacja nie tylko umożliwiają świadczenie usług E2E, lecz także zapewniają bezpieczeństwo i jakość usług.

Pod względem bezpieczeństwa systemy sieci komunikacji całkowicie optycznej NHP są fizycznie odizolowane od siebie. Stosując strategię „zero zaufania", zbudowano dogłębny system zabezpieczający sieć komunikacji energetycznej pozwalający spełnić wymagania dostępności, niezawodności i odporności usług elektroenergetycznych.

Koncern Huawei od blisko 30 lat działa w branży sieci optycznych i przez 13 kolejnych lat utrzymuje największy udział w ogólnoświatowym rynku tych rozwiązań. Firma w pełni wykorzystuje swoją przewagę technologiczną, nieustannie zgłębiając możliwości branży elektroenergetycznej. We współpracy z podmiotami działającymi na wcześniejszych i późniejszych etapach łańcucha przemysłowego dostarczyła bezpieczne, stabilne i niezawodne rozwiązania w zakresie sieci łączności optycznej dla krajów i regionów takich jak Chiny, Tajlandia, Brazylia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Austria, przyspieszając cyfrową transformację przemysłu elektroenergetycznego i wpływając na jego wydajność.

