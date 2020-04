Huawei publikuje Białą Księgę podczas internetowego szczytu „5G+, Better World"

„W roku 2020 stoimy u progu trzeciej dekady XXI wieku - powiedział Peng. - Jeszcze przed jego końcem, cyfryzacja świata nabierze rozpędu, przynosząc zarówno szanse, jak i wyzwania dla operatorów telekomunikacyjnych i różnych branż. Aby móc stawić im czoła, operatorzy muszą dążyć do uzyskania bardziej odpornych, w większym stopniu zautomatyzowanych i inteligentnych sieci docelowych, nakierowując swoje roczne plany i działania na osiąganie tych celów. Huawei uruchamia internetową platformę '5G+, Better World', aby pracować z operatorami i partnerami z całego świata, dzielić się wartościowym doświadczeniem i budować lepsze sieci docelowe".

Podczas wydarzenia firma Huawei opublikowała przygotowaną przez siebie białą księgę zatytułowaną „Technology against Pandemic: Insights and Practice on Telecom Networks" („Technologia w walce z pandemią: wnioski i praktyka w sieciach telekomunikacyjnych"). Wspomniana biała księga zawiera pogłębione informacje na temat globalnych sieci i wyjaśnia istotną rolę, jaką sieci telekomunikacyjne odrywają w walce z pandemią. Stabilne sieci telekomunikacyjne pomogły przenieść do sieci kluczowe obszary działalności, takie jak edukacja i zakupy, umożliwiając wykonywanie pracy zdalnej. Działania podejmowane po zamknięciu szkół i miejsc pracy stały się podstawą do ciągłej nauki i opracowywania nowych rozwiązań. Biała księga opisuje również najlepsze praktyki światowych operatorów w zakresie walki z pandemią za pośrednictwem sieci. Wśród zaawansowanych technologii wdrożonych przez operatorów, które pozwalają skuteczniej walczyć z obecnym kryzysem są: sieć 5G, sztuczna inteligencja i sieci światłowodowe 10G PON.

W wydarzeniu wzięło udział wielu znakomitych gości, którzy wygłosili swoje przemówienia. Znaleźli się wśród nich dr Su Yu, wicedziekan Instytutu Badań Przemysłowych China Mobile Chengdu, Robert Wigger, dyrektor ds. administracyjnych Sunrise, Su Xiaoming, wiceprezes YITU Technology, Shaun Collins, dyrektor generalny CCS Insight i Bob Cai, dyrektor ds. marketingu Huawei Carrier BG.

Huawei

Huawei to wiodący, globalny dostawca infrastruktury teleinformatycznej i urządzeń inteligentnych. Dysponując zintegrowanymi rozwiązaniami w czterech kluczowych obszarach: sieci telekomunikacyjne, informatyka, urządzenia smart i usługi w chmurze, firma z oddaniem pracuje nad zapewnieniem każdej osobie, każdemu gospodarstwu domowemu i każdej organizacji dostępu do rozwiązań cyfrowych na rzecz w pełni połączonego, inteligentnego świata.

Portfel produktów, rozwiązań i usług typu end-to-end firmy Huawei jest konkurencyjny i bezpieczny. Przez otwartą współpracę z partnerami w ekosystemie tworzone są trwałe wartości na rzecz klientów, firma pracuje w celu dania możliwości ludziom, wzbogacenia życia domowego i inspirowania organizacji dowolnego rozmiaru do wprowadzania innowacji.

Działania innowacyjne w Huawei skupiają się na potrzebach klientów. Firma dużo inwestuje w podstawowe badania, skupiając się na przełomach technologicznych, które popychają świat do przodu. Huawei zatrudnia ponad 194000 pracowników i prowadzi działalność w ponad 170 krajach i regionach. Założona w 1987 r. firma Huawei jest prywatnym przedsiębiorstwem, którego wszystkie udziały są własnością pracowników. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Huawei pod adresem www.huawei.com lub obserwując firmę w serwisach:

