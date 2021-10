HUAWEI Quick App renforce la commercialisation grâce à la monétisation des publicités

Les applications rapides n'ont pas besoin d'être installées et peuvent être ouvertes de n'importe où, comme depuis HUAWEI AppGallery, Quick App Center ou HUAWEI Assistant TODAY, sur divers appareils Huawei, y compris les téléphones mobiles, les PC, les tablettes, les unités centrales et les TV Vision. Parallèlement, l'acquisition, l'activation et la fidélisation des utilisateurs peuvent être réalisées facilement, car les applications rapides permettent un accès instantané aux services et au contenu. Tous ces avantages attirent des centaines de millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Au 30 juin 2021, 8 700 applications rapides ont été développées dans le monde entier, avec une croissance annuelle de 190 %, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de HUAWEI Quick App dépassait 150 millions, avec une augmentation annuelle de 114 %.

De nombreux formats publicitaires

HUAWEI Quick App prend en charge différents formats publicitaires:

Publicité native : s'intègre parfaitement au contenu d'une application. Ces publicités apparaissent naturellement, de sorte que les utilisateurs sont généralement plus disposés à consulter le contenu de la publicité.

Annonce avec récompense : offre aux utilisateurs des récompenses dans l'application s'ils regardent des vidéos dans leur intégralité.

Bannière publicitaire : images rectangulaires qui occupent un emplacement dans la mise en page d'une application, soit en haut, au milieu ou en bas de l'écran de l'appareil. Les bannières publicitaires se rafraîchissent automatiquement à intervalles réguliers. Lorsqu'un utilisateur clique sur une bannière publicitaire, il est redirigé vers la page de l'annonceur.

Interstitiel : s'affiche en plein écran lorsque les utilisateurs démarrent, mettent en pause ou quittent une application.

Des ressources publicitaires très variées

En accédant à HUAWEI Ads Publisher Service, les développeurs d'applications rapides ont accès à une grande variété de ressources publicitaires. Grâce à l'importante base d'utilisateurs d'appareils Huawei, HUAWEI Ads a réussi à intégrer les ressources de Huawei, des développeurs pionniers de HMS et des annonceurs, ce qui permet aux développeurs d'obtenir facilement et rapidement du contenu publicitaire de qualité et de commencer à monétiser leur activité.

HUAWEI Quick App prévoit de proposer des formats publicitaires plus diversifiés et plus étendus afin d'enrichir les formes de présentation des publicités, proposant ainsi plus de possibilités de monétisation. Pour en savoir plus sur les services publicitaires de HUAWEI Quick App, rendez-vous sur HUAWEI Developers .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1657150/HUAWEI_Quick_App_Extensive_Ad_Formats.jpg

SOURCE Huawei consumer business group