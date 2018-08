Huawei rakentaa ÖBB:lle luokkansa parhaan optisen siirtoverkon

SHENZHEN, Kiina, 27.8.2018 /PRNewswire/ -- Huawei rakensi Itävallan kansalliselle rautatieyhtiölle ÖBB:lle tiheään aallonpituuskanavointiin (DWDM) perustuvan optisen siirtoverkon (OTN). DWDM-teknologia mahdollistaa tiedonsiirron nopeudella 100 Gb/s sekä laajakaistaverkkojärjestelmien tehokkaan laajentamisen. ÖBB:n tarpeisiin mukautetut Huawein DWDM OTN -tuotteet on nyt asennettu useihin sijainteihin ympäri Itävaltaa ja Saksaa,

Yksi luotettavimmista toimijoista Euroopan raideliikenteessä

ÖBB-konserni on Itävallan johtavia kuljetusyhtiöitä, ja kuljettaa vuosittain 459 miljoonaa matkustajaa sekä 115 rahtitonnia. Yhtiö on luotettavimpia toimijoita Euroopan raideliikenteessä; sen täsmällisyysprosentti on 96. Konsernin yli 40 000 työntekijää varmistavat, että joka päivä lähes 1,3 miljoonaa matkustajaa pääsee määränpäähänsä.

Raideliikenteen vuosittainen kasvu on 10–15 prosenttia, ja ruuhka ÖBB:n liikenteenohjaukseen ja lipunmyyntiin käyttämissä runkoverkoissa kasvoi. Olennaista on myös vaatimus, jonka mukaan nopeampien junien ohjausjärjestelmien on oltava nykyaikaisia ja ICT:hen perustuvia. ÖBB suunnittelee laajentavansa raideverkostonsa kattamaan 90 prosenttia koko maasta, valmistautuu rakentamaan lisää asemia ja kasvattamaan paikallisissa ja runkoverkoissa käytettävissä olevaa kaistanleveyttä. Kaikki nykyiset ja tulevat asemat varustetaan HD-videovalvontajärjestelmillä, älykkäillä toimistojärjestelmillä ja muilla digitaalisilla raideliikenteen tietojärjestelmillä. Koko Itävallan kasvaneeseen rautatiepalvelujen kysyntään vastaamiseen tarvittiin uusi, nopea runkoverkko.

Luokkansa paras verkko on valttia

ÖBB:n vanha 10G-verkko kärsi riittämättömästä suorituskyvystä, sillä sen kaistanleveydestä oli käytössä yli 80 prosenttia. Uusia vaatimuksia langattomasta junanohjauksesta, keskitetystä ohjausjärjestelmästä ja automatisoiduista toiminnoista ei riittämättömän kaistanleveyden vuoksi voitu noudattaa. Älytoimistot ja nykyaikaiset tuotantojärjestelmät piti yhdistää nopeaan operaattorirunkoverkkoon viestinnän ja ohjauksen mahdollistamiseksi. Lisäksi raideliikennepalvelujen erityispiirteet edellyttävät täysin varmoja ja luotettavia viestintäjärjestelmiä.

ÖBB uskoo, että vakaan, nopean ja laadukkaan verkon rakentaminen on raideliikenneviestinnän kehittämisen perusta. Toisin sanoen luokkansa paras verkko on johtavan raideliikennetoimijan valtti. Tässä käsityksessä ÖBB haku kypsää yhteistyökumppania, joka pystyisi rakentamaan verkkoja teollisiin ympäristöihin.

Huawein DWDM-teknologia

Huawei käytti ÖBB:n vaatimusten edellyttämää DWDM-teknologiaa, jota sovelletaan usein teleoperaattorimarkkinoiden optisiin siirtoverkkoihin.

OTN-verkon erillisiin ali- ja linjakortteihin perustuva arkkitehtuuri maksimoi kaistanleveyden käytön, antaa pääsyn useisiin eri tyyppisiin palveluihin sekä lisää merkittävästi palvelumäärittelyn joustavuutta ja signaalien yhdistämistä.

Multi-Service OTN (MS-OTN) -toiminnallisuuden ansiosta uusi verkko tukee OTN-verkkoja, virtuaalipiirejä (VC) ja pakettien ristikytkentöjä, ja mahdollistaa samalla kaikkien palvelutyyppien end-to-end -hallinnan. Lopputuloksena on tulevaisuudenkestävä älyverkko.

Uudessa koherentissa järjestelmässä kaistanleveyttä on kasvatettu aina 100 Gt/s asti aallonpituutta kohti tai aina 8 Tb/s asti kutakin kuituparia kohti. Tulevat päivitykset laajentavat kaistanleveyttä 100 gigabitistä 400 gigabittiin, 1 terabittiin ja 2 terabittiin aallonpituutta kohti.

Fiber Doctor- (FD) ja Optical Doctor (OD) -toiminnot suorittavat automaattisen käyttöönoton ja optimoinnin käyttö- ja huoltokustannusten minimoimiseksi sekä pitävät verkon optimaalisessa toimintakunnossa.

Sähköisen ja optisen kerroksen suojamekanismit mahdollistavat nopeat kytkennät ja poistavat huoltokatkot. Näiden ominaisuuksien ansiosta DWDM-teknologialla voidaan siirtää elintärkeää, turvallisuuteen liittyvää tietoa.

Kesällä 2016 Huawei ja NIC Solutions rakensivat 52 sijaintiin Itävallassa ja Saksassa uuden OTN-verkon, mukaan lukien Ethernet-pohjainen hallintajärjestelmä. Kun OTN-verkko otettiin käyttöön, se tuotti positiivisia tuloksia, joista on ollut hyötyä sekä ÖBB:lle että sen asiakkaille.

Kilpailuetua operatiivisessa johtamisessa

ÖBB:n uusi OTN-infrastruktuuri on tuottanut välittömiä, merkittäviä hyötyjä, mukaan lukien vanhan verkon suorituskykyongelmien ratkaiseminen sekä riittävän kaistanleveyden tarjoaminen asiakkaille. OTN-tukee joustavia huoltotiloja ja mahdollistaa laitteiden korkean käyttöasteen, yksinkertaistetun tiedonkäsittelyn ja tehokkaan käytön ja kunnossapidon hallinnan. Näin ÖBB saa kilpailuetua operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi uusi OTN-verkko auttaa ÖBB:n tuotteiden ja palveluiden jatkuvassa kehittämisessä.

Lisätietoja osoitteesta http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/obb-optical-transport-network-case.html?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_banner_EEBGHQ175137L&source=ebghmbanner.