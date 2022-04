Huawei realiza fórum sobre conversão de tecnologias para facilitar transformação digital de setores

SHENZHEN, China, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Em 27 de abril, durante a 19ª Cúpula Global de Analistas da Huawei, a Huawei realizou um fórum intitulado "Mergulhando na digitalização industrial e criando novos valores juntos" para tratar dos desafios da transformação digital enfrentados por diferentes setores, como os de mineração, energia elétrica, portos e rodovias. A Huawei discutiu maneiras de inovar a infraestrutura de TIC e integrar as tecnologias digitais nos cenários do setor, e de trabalhar com parceiros para criar valor para os clientes e construir um ecossistema próspero.