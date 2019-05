Huawei recebe o MIREC, prêmio de inovação em tecnologia

A MIREC Week é o principal evento de energia limpa no México. O vencedor do prêmio MIREC de inovação em tecnologia foi selecionado para homenagear a tecnologia inovadora de energia renovável, que é revolucionária em sua área e se destaca significativamente das soluções existentes. A solução FV inteligente de 1500 V da Huawei foi lançada na Intersolar Europe em maio de 2019. Sua competitividade engloba a inovação tecnológica em três tendências: rendimento mais alto, O&M inteligente, e segurança e confiabilidade.

Rendimento mais alto: com design de múltiplos MPPTs (seguidores de ponto de máxima potência), o inversor de células minimiza a incompatibilidade de células fotovoltaicas e melhora a correspondência com o módulo bifacial, levando a rendimentos 2% mais altos. Com base no relatório independente de testes, conduzido pela TÜV, a disponibilidade do inversor da Huawei é de 99,996%, garantindo rendimentos de longo prazo às plantas fotovoltaicas.

O&M inteligente: o diagnóstico da curva I-V inteligente da Huawei é capaz de fazer análises on-line da curva I-V em cadeias inteiras com algoritmo de diagnóstico avançado. A varredura ajuda a encontrar e identificar automaticamente as células com baixo desempenho ou defeito, o que ajuda na manutenção proativa, mais eficiência de O&M e minimiza os custos operacionais. O escaneamento on-line da curva I-V em todas as células da planta de 100 MW pode ser feito em 15 minutos.

Segurança e confiabilidade: a solução FV inteligente de 1500 V atualiza o nível de proteção para IP66 e pode proteger facilmente contra poderosos jatos de água. O design sem fusível elimina a necessidade de componentes externos.

Kevin Luis Gutierrez Trevino disse: "Com base na solução FV inteligente de 1500 V, a Huawei será pioneira no salto inteligente, em termos de mais rendimento, O&M inteligente, segurança e confiabilidade, contribuindo com o sucesso dos negócios dos clientes e criando conjuntamente um mundo totalmente conectado e inteligente".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/892919/Huawei_receives_award.jpg

FONTE Huawei

