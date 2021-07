Huawei redéfinit le stockage de l'énergie à l'échelle des services publics pour un avenir alimenté par les énergies renouvelables

Huawei Digital Power a accumulé plus de dix ans d'expérience en matière de R&D sur le stockage de l'énergie et a déjà expédié des batteries au lithium de plus de 5 GWh destinées à divers scénarios, notamment les centrales solaires à l'échelle industrielle, les applications résidentielles, l'alimentation des sites, l'énergie des centres de données, etc.

Dans son discours d'ouverture, M. Fang Liangzhou, directeur général de Huawei Digital Power Technologies Co. Ltd. a mis en avant la vision de Huawei Digital Power et les principales caractéristiques du système de stockage d'énergie à chaîne intelligente. Il a noté que « la vision de Huawei Digital Power est axée sur la numérisation de l'électricité pour une société intelligente sans carbone. Nous pensons que la clé de la construction d'un système électrique tourné vers l'avenir et basé sur les énergies renouvelables est l'intégration des technologies numériques et de l'électronique de puissance. »

Selon M. Fang, pour relever les multiples défis auxquels sont confrontés les systèmes de stockage d'énergie traditionnels, Huawei a intégré des technologies numériques et électroniques de puissance dans les systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie et a mis au point la conception modulaire de la chaîne intelligente, qui affine la gestion du système de stockage d'énergie grâce à l'optimisation au niveau du pack de batteries et du rack. L'optimisation au niveau du pack améliore la capacité de charge et de décharge de 6 %, tandis que l'optimisation au niveau du rack offre une amélioration supplémentaire de 7 %. Parallèlement, l'architecture innovante de dissipation de chaleur distribuée prolonge la durée de vie des batteries, et des technologies intelligentes telles que l'IA et la GTB cloud sont utilisées pour faire évoluer la sécurité du système de réactive à proactive.

« La solution de stockage d'énergie à corde intelligente de Huawei augmente la capacité de décharge, réduit les coûts d'exploitation et de maintenance, garantit la sécurité et la fiabilité, et permet de réduire de 20 % le LCOS. », a déclaré Chen Guoguang, président de Huawei Smart PV, lors de l'événement virtuel. « Pour nos clients de l'énergie solaire, nous visons à construire un écosystème complet, une solution énergétique de bout en bout. Non seulement dans la production d'énergie, mais aussi dans le stockage et la consommation d'énergie, ce qui réduit encore le LCOE et permet de passer de la parité réseau PV à la parité réseau PV+ stockage. »

Avec la baisse du coût du stockage de l'énergie et les innovations techniques permanentes, le marché du stockage de l'énergie à l'échelle industrielle est en plein essor au niveau mondial, et la croissance devrait se poursuivre. Sam Wilkinson, directeur des technologies propres et des énergies renouvelables chez IHS Markit, a partagé ses prévisions sur le marché du stockage de l'énergie avec un public mondial. « 2021 marque le début d'une période de croissance très forte pour l'industrie. Nous prévoyons que cette année, l'industrie fera plus que doubler et verra pour la première fois plus de dix gigawatts installés, ce qui équivaut à 28 gigawattheures (GWh) de capacité de stockage d'énergie. Et cette croissance ne provient pas seulement des grands marchés établis, mais aussi d'un grand nombre de petites opportunités émergentes », a déclaré Wilkinson.

Jorge de Miguel, responsable du conseil technique chez Vector Renewables, a présenté cinq applications à grande échelle des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) lors de l'événement et a souligné qu'une large gamme de services BESS peut être utilisée pour maximiser le revenu total des centrales photovoltaïques. Un autre intervenant qui a fait la lumière sur la solution de stockage d'énergie PV+ est Felipe Hernandez, directeur général de FRV X & Engineering. Il a mentionné que les opportunités d'affaires abondent à la fois dans les solutions autonomes BESS et les solutions hybrides PV + stockage d'énergie à travers le monde et a révélé les différentes couches dans les piles de valeur des deux approches.

En outre, Hariram Subramanian, directeur technique de Huawei Smart PV - Europe, a présenté au public la solution Huawei Smart String PV-Storage pour les scénarios à l'échelle des services publics. Il a souligné qu'il est important de créer un réseau stable grâce au concept de formation du réseau et d'adopter la conception modulaire qui rendra les centrales électriques plus résilientes et plus robustes.

Avec une forte pénétration des énergies renouvelables dans le réseau électrique, le BESS est appelé à jouer un rôle encore plus important dans l'accélération de la transition vers un avenir à faible émission de carbone. « Nous sommes fermement convaincus que l'intégration des technologies numériques libérera tout le potentiel du stockage d'énergie, conduisant le secteur vers ses objectifs de neutralité carbone. Ensemble, nous pouvons construire une société intelligente sans carbone et atteindre la neutralité carbone dans un avenir très proche », a conclu M. Fang.

