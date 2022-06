Huawei remporte le titre de « Champion » pour sa solution intelligente de campus carboneutre au SMSI 2022

Le SMSI constitue le plus grand rassemblement annuel mondial au sein de la communauté des TIC pour le développement. L'événement vise à faire progresser les objectifs mondiaux en matière de développement durable. Il est organisé conjointement par l'UIT, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d'autres organisations des Nations Unies et facilitateurs du plan d'action du SMSI. Les Prix du SMSI récompensent des projets de développement durable exceptionnels dans 18 catégories, dont celles des infrastructures d'information et de communication, des cyber-gournernements, de la cyber-écologie, de la cyber-santé en ligne et de la cyber-agriculture. La solution intelligente de campus carboneutre de Huawei a été mise en nomination dans la catégorie des projets environnementaux.

Le projet du parc industriel de Yancheng a été développé conjointement par Huawei et la Yancheng Power Supply Company, une filiale de la State Grid Corporation, principal gestionnaire du réseau électrique en Chine. Le projet utilise le modèle tridimensionnel pour la transformation de l'énergie, la décarbonisation et la transformation numérique. En mettant l'accent sur les trois scénarios de gestion intelligente de l'énergie, de gestion des émissions carbone et de gestion du campus, ce projet offre une surveillance en temps réel de l'équipement énergétique, une gestion rigoureuse des émissions de carbone, une gestion intelligente et pratique du contrôle d'accès et un contrôle intelligent et coordonné de microréseaux. Le campus est alimenté par des sources d'énergie complémentaires et intègre des terminaux in situ à son système de consommation d'énergie. Le projet fait la démonstration d'un campus intelligent et à faible émission de carbone, qui contribue à la concrétisation d'un système énergétique moderne, efficace, sécuritaire, mais surtout écologique et à faible émission de carbone.

