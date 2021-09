Huawei remporte le WWF Climate Solver Award 2020

Le sommet de cette année a officiellement lancé le Prix annuel Carbon Neutrality Action Leadership Award qui, sur la base de l'initiative Science Based Targets (SBTi) et de l'initiative « Race to Zero » soutenue par les Nations Unies, a été conçu pour récompenser les personnes, les équipes et les projets ayant obtenu des résultats exceptionnels en matière d'engagement commercial, d'innovation technologique, d'actions qui produisent des résultats et de communications percutantes, dans le but d'encourager les entreprises à prendre des mesures qui contribuent à atténuer le changement climatique, d'inciter les différents secteurs à fixer des objectifs de réduction des émissions et de servir d'exemple pour la prise de telles mesures.

Le prix Carbon Neutrality Actor - Climate Solver of the Year est un élément clé du Prix Carbon Neutrality Action Leadership Award, et est basé sur le programme WWF Climate solver, un programme annuel lancé en Chine en 2011. Il vise à créer des conditions favorables à la promotion de technologies climatiques à potentiel révolutionnaire en identifiant et en sélectionnant des technologies innovantes à faible teneur en carbone, afin de contribuer à la réalisation de l'objectif de maintenir la hausse de la température moyenne mondiale en dessous de 2 °C.

Depuis son lancement en 2011, le prix a reconnu 34 technologies à faibles émissions de carbone novatrices. Les candidatures pour le Prix Climate Solver Award 2020-2021 ont débuté en décembre 2020 et ont pris fin en mars de cette année. Après un examen rigoureux de la conformité, une élection primaire, deux tours d'évaluation par des experts, la comptabilisation du potentiel de réduction des émissions et des réponses sur site, la solution photovoltaïque intelligente FusionSolar de Huawei a été choisie comme lauréate parmi une multitude de candidats.

Les critères de sélection de cette année étaient particulièrement stricts. La session de réponses sur site a examiné non seulement le niveau d'avancement technique (20 %), l'économie (20 %) et la maturité (15 %) des technologies candidates, mais aussi leurs avantages écologiques et environnementaux, leur potentiel de croissance et leurs avantages sociaux, représentant respectivement 20 %, 15 % et 10 % de la note globale.

Au 30 juin 2021, Huawei Digital Power avait aidé ses clients à produire 403,4 milliards de kWh d'électricité avec de l'énergie verte, économisant ainsi 12,4 milliards de kWh de consommation d'électricité et réduisant les émissions de CO2 de 200 millions de tonnes, soit l'équivalent de la plantation de 270 millions d'arbres.

Le sommet, qui avait pour thème « La neutralité carbone mondiale et le rôle de la Chine », a invité plus de 70 personnes, dont Al Gore, ancien Vice-président des États-Unis, Tu Ruihe, Représentant du Bureau du PNUE en Chine, Jia Feng, Directeur du Centre pour l'éducation et la communication environnementales du Ministère de la protection de l'environnement, et Marco Lambertini, Directeur général du WWF International, à débattre de sujets tels que la neutralité carbone mondiale, la détermination des entreprises à atteindre les objectifs climatiques, la finance verte, la transformation de l'énergie, la construction écologique et les transports à faible émission de carbone. L'événement vise à rassembler les ressources, à mobiliser pleinement l'engagement des entreprises dans la lutte contre le changement climatique et à fournir divers conseils et services tels que la planification stratégique, l'application des technologies, la démonstration des résultats, le partage des connaissances et les échanges internationaux pour les gouvernements locaux et les entreprises afin d'atteindre les objectifs de pic des émissions de CO2 et de neutralité carbone.

À propos de Huawei

Fondé en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. Nous comptons plus de 197 000 employés et nous opérons dans plus de 170 pays et régions au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision et notre mission sont d'apporter le numérique à chaque personne, foyer et entreprise pour un monde entièrement connecté et intelligent. À cette fin, nous favoriserons une connectivité omniprésente et l'égalité d'accès aux réseaux ; nous apporterons l'intelligence artificielle et le Cloud aux quatre coins du monde pour fournir une puissance de calcul supérieure là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin ; nous créerons des plateformes numériques pour aider tous les secteurs et toutes les entreprises à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; nous redéfinirons l'expérience utilisateur avec l'IA, en la rendant plus personnalisée pour les individus dans tous les aspects de leur vie, qu'ils soient à la maison, au bureau ou en déplacement. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Huawei à l'adresse suivante www.huawei.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1634298/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1634299/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1634300/image_3.jpg

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei