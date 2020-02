Huawei renforce l'écosystème de son dispositif « tous scénarios » avec Huawei Mobile Services

Au cours de sa présentation, Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business Group, a partagé les dernières réalisations de croissance que Huawei a obtenues avec Huawei Mobile Services (HMS) et a présenté la HUAWEI AppGallery, la plateforme officielle de distribution d'applications de Huawei. Il a fait remarquer : « Huawei sera toujours engagé envers la stratégie Seamless AI Life « tous scénarios ». Nous continuerons d'investir dans nos technologies de pointe, parmi lesquelles des jeux de puces, des communications 5G, l'intelligence artificielle mobile, les systèmes d'exploitation, les caméras et les solutions audiovisuelles, afin de renforcer nos avantages concurrentiels à long terme. Nous souhaitons également travailler avec les développeurs du monde entier pour catalyser la croissance de l'écosystème "tous scénarios". Ensemble, nous apporterons une autre dimension à l'expérience "tous scénarios" et la porterons vers de nouveaux sommets. »

Dans un monde intelligent entièrement connecté, Huawei s'engage à enrichir l'expérience des applications intelligentes sur tous ses appareils « tous scénarios ». Avec l'expansion de la bibliothèque de services et contenus, HMS offrira une expérience plus connectée sur les appareils Huawei, offrant ainsi aux utilisateurs un accès aisé à plusieurs appareils avec un seul identifiant HUAWEI.

Le nouveau HUAWEI Mate Xs met remarquablement en valeur les capacités de HMS. L'écran pliable du HUAWEI Mate Xs se prête à toute une série de scénarios courants tels que le travail, les loisirs médiatiques, les jeux et bien d'autres. Il contient déjà une série d'applications de HMS, dont l'AppGallery de HUAWEI, qui propose un contenu riche et localisé aux consommateurs dans plus de 170 pays et régions. HUAWEI AppGallery est dédié aux dispositifs pliables, où les utilisateurs trouveront des applications optimisées pour tirer pleinement parti de la nouvelle forme.

Grâce à sa connectivité sans faille, HMS joue un rôle essentiel dans l'accélération de la réalisation de la stratégie « 1+8+N » Seamless AI Life « tous scénarios » de Huawei. Les développeurs sont invités à prendre part à cet écosystème et à cultiver, aux côtés de Huawei, un écosystème intelligent qui renforcera les consommateurs mondiaux à l'ère de la 5G.

