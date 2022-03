Huawei revela a rede Green Intelligent OptiX, lançando no mercado cinco soluções para capacitar a digitalização industrial

Solução FTTO : ao integrar as vantagens técnicas de produtos IP e ópticos, a Huawei lançou a solução Fiber To the Office (FTTO) para construir redes de campus ecológicas e simplificadas. Esta solução simplifica a arquitetura de rede de três camadas para duas camadas, garantindo que não seja necessária nenhuma sala de tensão extra-baixa (ELV). Além disso, a arquitetura P2MP exclusiva reduz o investimento em módulos ópticos em 50%. Adicionalmente, os terminais ópticos suportam o plug-and-play e swap-and-play, melhorando a eficiência de O&M em 50%. Além disso, a Huawei lançou o OptiXstar P871E, o primeiro painel ONU do setor que suporta largura de banda de 10 Gbps e a menor largura de banda de 10G ONU OptiXstar S890H do setor.

Solução FTTM: Esta solução se aplica a cenários como fábricas, metrôs, minas de carvão, portos e rodovias, e oferece baixa latência determinística e alta confiabilidade, atendendo aos requisitos de rede dos cenários industriais. Nas portas, a rede da fibra à máquina (FTTM) oferece latência determinística ultrabaixa para que as operadoras possam controlar as máquinas remotamente a 100 quilômetros de distância, melhorando muito a eficiência da operação de contêineres. A FTTM também garante a segurança intrínseca para redes subterrâneas (como as redes subterrâneas de minas de carvão), eliminando a ameaça à segurança de faíscas elétricas. Nas interseções, a inovadora arquitetura distribuída FTTM utiliza apenas um cabo óptico e um cabo elétrico para substituir centenas de cabos em uma solução tradicional, melhorando a eficiência da engenharia em 80%.

Solução unificada OptiX: a Huawei lançou a solução de rede Hard Pipe (NHP) nativa. Esta solução suporta a tecnologia hard pipe de quinta geração conhecida como unidade de serviço óptico (OSU) e é compatível com modulação de código de pulso (PCM), hierarquia digital síncrona (SDH), rede de transporte óptico (OTN) e outras tecnologias de tubos rígidos. A rede NHP integra redes de transmissão e acesso pela primeira vez, na qual a tecnologia pass-through OSU garante o isolamento físico E2E e a alta confiabilidade dos serviços. Esta tecnologia oferece amplas perspectivas de aplicação em cenários de energia elétrica e metrô. A extensão de tubos rígidos voltada para baixo para redes de acesso permite a combinação de automação de distribuição de energia com inspeção inteligente, ou sistemas de informação de passageiros de metrô com sistemas automatizados de cobrança de tarifas em uma única rede, melhorando a confiabilidade e a eficiência.

Solução DC OptiX: combinando as vantagens dos produtos de armazenamento e comunicações ópticas, a Huawei lançou a solução de coordenação de conexão óptica de armazenamento (SOCC). Esta solução utiliza uma rede óptica para detectar falhas de conexão e permite a comutação do caminho da fibra em 5 milissegundos. Além disso, pode monitorar a instabilidade da rede de fibra em tempo real e notificar os dispositivos de armazenamento. Esta solução permite a comutação de canais de E/S em 1 segundo, garantindo perda zero de dados e melhorando muito a confiabilidade da rede. Além disso, a Huawei atualizou a capacidade do sistema Data Center Interconnect (DCI) de 88 Tbps para 96 Tbps por fibra, reduzindo os custos de locação de fibras e melhorando a eficiência operacional para os clientes.

Solução Sensing OptiX: com 30 anos de inovação em tecnologia óptica e experiência em aplicação, a Huawei lançou seu primeiro produto de detecção óptica — o OptiXsense EF3000, que se baseia em resultados de pesquisa de algoritmos de detecção inteligente. Este produto é utilizado principalmente em cenários de oleodutos e gasodutos, ajudando as empresas a construir um novo modo de inspeção autônoma. Como resultado, a taxa de identificação de eventos de ameaças de oleodutos e gasodutos atingiu 97%. Xu Xiaoliang, diretor do Departamento de Assuntos de Fibra Óptica da Shandong Jihua Gas, comentou: "A Jihua realizou um teste técnico de campo usando os produtos de detecção óptica da Huawei. Este teste prova que a precisão relatada é significativamente maior do que a do setor. Para ampliar este projeto conjunto, continuaremos a coletar e atualizar amostras no local para reconhecer o maior número possível de tipos de incidentes, explorar algoritmos de reconhecimento mais precisos e oferecer garantia técnica mais eficiente para a gestão de segurança no setor de petróleo e gás."

O MWC Barcelona de 2022 será realizado de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona na Espanha. A Huawei apresentará seus produtos e soluções no estande 1H50 na Fira Gran Via salão 1. Para mais informações, acesse: https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

FONTE Huawei

