Huawei s'associe avec IGG et Lilith Games et présente des jeux mobiles mondialement prisés dans AppGallery

« Compte tenu de la base d'utilisateurs et de la popularité croissante d'AppGallery, ce partenariat coule de source alors que nous travaillons à devenir l'un des meilleurs éditeurs de jeux sur mobile au monde. Non seulement ce partenariat ouvre la porte à des offres exclusives pour les joueurs sur mobile qui sont également des utilisateurs de Huawei, mais il nous permet de partager notre passion pour les jeux et leur conception avec un plus grand nombre de personnes », a déclaré Choy Wai Cheong, vice-président des opérations mondiales, responsable du développement commercial d'IGG.

Lords Mobile

Lords Mobile est à la fois un jeu de stratégie et de rôle en temps réel. Comprenant plusieurs modes de jeu - dont la plupart sont des batailles joueur contre joueur (JcJ) - il permet aux joueurs de construire des royaumes, rassembler des formations de troupes, forger des alliances et s'affronter à d'autres joueurs en ligne pour détruire leurs bases et capturer leurs chefs grâce à des graphismes en 3D des plus étonnants.

Rise of Kingdoms

Jeu de stratégie en MMO (jeu massivement multijoueur) mobile en temps réel, qui s'inspire de l'histoire, Rise of Kingdoms permet aux joueurs de guider l'un des 11 royaumes historiques d'un clan solitaire vers une grande puissance. Les joueurs doivent former des armées qui vont combattre en temps réel, développer des civilisations sur une carte du monde homogène et s'engager dans des combats grandioses pour conquérir des royaumes et former des alliances afin de devenir l'un des plus puissants commandants du jeu.

AFK Arena

Jeu de rôle passionnant pour la collection de héros, AFK Arena plonge les joueurs dans un monde de beauté et de fantaisie. Ceux-ci peuvent acquérir des héros de cinq catégories différentes et de sept factions différentes afin de constituer une équipe personnalisée pour combattre les ennemis. Le jeu propose également un mode campagne, un système unique pour faire sa propre agriculture à gagner pendant le repos et une nouvelle « expédition abyssale » où les aventuriers se rassemblent pour collecter des vestiges et des bonus.

Les utilisateurs de Huawei dans le monde entier1 qui auront activé leur compte pour ces jeux d'ici le 31 décembre 20202 pourront échanger les packages cadeaux spéciaux via le Centre cadeau de l'AppGallery, ce qui permettra aux joueurs d'accéder à des cadeaux comprenant des devises dans l'application, des niveaux supérieurs et bien plus encore. Ces promotions ponctuelles sont mises à la disposition des utilisateurs d'AppGallery uniquement dans le cadre de ces partenariats exclusifs.

Toutes les applications développées en collaboration avec Huawei, ainsi que d'autres applications de qualité, sont disponibles sur la plateforme de distribution d'applications ouverte et sécurisée de Huawei, AppGallery. AppGallery est l'une des trois premières places de marché mondiales pour les applications. Elle est disponible dans plus de 170 pays et relie quelque 650 millions d'utilisateurs à l'écosystème de Huawei.

https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/

1. Cette promotion est disponible sur tous les marchés mondiaux, à l'exception de l'Amérique du Nord et de la Chine continentale.

2. Chaque compte ne peut activer QU'UN SEUL package de cadeaux. Un maximum de 100 000 packages de cadeaux peut être fourni selon le principe du premier arrivé, premier servi. Tous les codes d'activation doivent être activés avant le 31 décembre 2020. Les utilisateurs ne peuvent pas activer l'adhésion pour plusieurs régions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1179632/Huawei_AppGallery_Lords_Mobile.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1179633/Huawei_AppGallery_Rise_of_Kingdoms.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1179631/Huawei_AppGallery_AFK_Arena.jpg

