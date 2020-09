Huawei s'efforce de mettre au point des jumeaux industriels intelligents dotés d'une connectivité intelligente

David Wang, directeur général de Huawei et président du Conseil d'examen des investissements, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Mettre au point des jumeaux industriels intelligentes dotés d'une connectivité intelligente » (Building industrie Intelligent Twins with intelligent connectivity). Selon M. Wang, connectivité rime avec productivité. Ce n'est pas seulement la puissance informatique, mais aussi une connectivité forte qui rend les jumeaux intelligents plus intelligents.

Huawei croit que le gigabit ubiquitaire, une expérience déterministe et une hyperautomatisation représentent les trois principales caractéristiques de la connectivité intelligente.

Les jumeaux intelligents suscitent cinq nouvelles exigences en matière de connectivité

Les quatre principales composantes des jumeaux intelligents sont les interactions intelligentes, la connectivité intelligente, les applications intelligentes et le concentrateur intelligent. Entre autres, la connectivité intelligente est comme le corps des jumeaux intelligents. Quelles nouvelles exigences les jumeaux intelligents imposent-ils à la connectivité intelligente ?

Il existe trois types de cas de figure de connectivité pour les jumeaux intelligents. Le premier est la connectivité dans le concentrateur intelligent, notamment la connexion des serveurs de réseau de grappe d'IA et les centres de données dans le Cloud. Le deuxième consiste en la connectivité entre le concentrateur intelligent et les dispositifs d'interaction intelligents, qui établit une connexion entre le « cerveau » et les « membres », pour ainsi dire. Le dernier type est la connectivité entre des dispositifs d'interaction intelligents, tels que la connexion de caméras alimentées par l'IA, des drones 4K et des bras robotiques.

Globalement, les jumeaux intelligents comportent cinq exigences majeures en matière de connectivité, à savoir : une haute fiabilité, l'absence de perte de paquets, des services distinctifs, une bande passante élevée en temps réel et l'exploitation et l'entretien intelligents.

Pour répondre aux besoins de connectivité des jumeaux intelligents, Huawei a défini les trois principales caractéristiques de la connectivité intelligente :

La première est le gigabit ubiquitaire. La bande passante est la base de la connectivité. L'application étendue des caméras alimentées par l'IA, des drones, des caméras industrielles et des services industriels de réalité virtuelle ou de réalité augmentée a rendu essentielle la connectivité gigabit omniprésente.

La deuxième est l'expérience déterministe. La connectivité pour les jumeaux intelligents cible principalement les objets et divers cas de figure de production. Par exemple, pendant les périodes de pointe de 2019, un avion partait ou arrivait à l'aéroport de Shenzhen à moins d'une minute d'intervalle. Il est alors devenu essentiel de garantir le réseautage en temps réel. Autre exemple : les sociétés d'électricité doivent assurer « six neuf », ou même une plus grande fiabilité, et des pannes de courant de moins de deux minutes par ménage par année. Par conséquent, la connectivité déterministe est essentielle à la sécurité et à la fiabilité des services d'entreprise.

La troisième est l'hyperautomatisation. À mesure que les industries deviendront intelligentes, les types de services ainsi que l'échelle et la complexité des réseaux se multiplieront, ce qui rendra l'exploitation et l'entretien des réseaux plus difficiles. L'application des mégadonnées et de l'IA transformera l'exploitation et l'entretien traditionnels et semiautomatisés en exploitation et entretien hyperautomatisés, et toutes ces complexités seront traitées par l'intelligence numérique.

Solutions de connectivité intelligente tenant compte de tous les cas de figure de Huawei

Sur le plan de la technologie, les solutions de connectivité intelligente tenant compte de tous les cas de figure de Huawei fourniront une connectivité gigabit ubiquitaire et à faible latence pour les dispositifs d'interaction intelligents, et appliqueront l'intelligence artificielle pour obtenir une expérience de réseau déterministe et une exploitation et un entretien hyperautomatisés. En ce qui concerne les réseaux, ces solutions fourniront aux jumeaux intelligents un campus, un centre de données, un réseau étendu et des réseaux de sécurité. En ce qui concerne les industries, la connectivité intelligente sera combinée à des interactions intelligentes, au concentrateur intelligent et au savoir-faire de l'industrie pour concevoir des solutions intelligentes et adaptées à des cas de figure particuliers pour les industries.

Connectivité intelligente 5G : vitesse en liaison montante Gigabit, latence de 20 ms et emplacement au niveau du compteur divisionnaire

Pour soutenir la mise à niveau intelligente des industries, Huawei continuera d'améliorer ses capacités de connectivité intelligente 5G en matière de bande passante en liaison montante, de latence et de précision de localisation. Par exemple, dans le domaine de la fabrication intelligente, Huawei a utilisé sa technologie Super Uplink pour fournir des vitesses en liaison montante gigabit pour le téléchargement de vidéos HD. Pour les cas de figure nécessitant un fonctionnement et un contrôle à distance, tels que les ports, la technologie de connectivité intelligente 5G de Huawei a introduit des caractéristiques telles que la préévaluation et la mini-fente pour réduire la latence à 20 ms et remplacer 90 % de la main-d'œuvre manuelle par des opérations automatisées. Grâce à l'UTDOA (différence de temps d'arrivée sur la liaison montante) et à une bande passante plus élevée, la connectivité intelligente 5G de Huawei peut soutenir la précision de l'emplacement au niveau du sous-mètre pour une fabrication intelligente, améliorant ainsi l'efficacité de la production et de la gestion dans les parcs industriels.

Réseaux IP intelligents : bande passante élevée et sans perte pour tous les services

Fondés sur une architecture d'IA à trois couches comprenant des éléments de réseau, des réseaux et des environnements cloud, les réseaux IP intelligents de Huawei facilitent la mise à niveau des réseaux de campus, de liaison montante et de centres de données vers la version 2.0.

La solution CloudCampus 2.0 de Huawei fait entrer les réseaux de campus dans l'ère du gigabit, fournissant à n'importe quelle application une connectivité gigabit au moyen de n'importe quel appareil et permettant l'ordonnancement intelligent de ressources de réseau. La solution CloudWAN 2.0 apporte des renseignements aux réseaux de liaison montante. Avec CloudWAN 2.0, il est possible de créer une synergie entre les environnements cloud et les réseaux, répondant ainsi aux besoins de services distinctifs. CloudFabric 2.0 ne permet aucune perte de paquets dans les réseaux de centres de données et augmente l'efficacité de calcul et de stockage alimentée par l'IA de plus de 30 %, ce qui aide les réseaux de centres de données à devenir intelligents.

Réseaux entièrement optiques intelligents F5G : interconnexion de bande passante élevée et conduits souples

Huawei a proposé la stratégie de réseau entièrement optique pour l'ère F5G, et lancé trois solutions de réseau entièrement optique intelligentes.

La première est la solution Campus OptiX. Campus OptiX offre un accès à bande passante élevée pour répondre aux besoins du campus en matière de nouveaux services, comme des caméras 4K et des caméras de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.

La deuxième est Single OptiX. Cette solution peut répondre aux besoins de transmission à des vitesses différentes tout en augmentant considérablement l'efficacité.

La troisième est DC OptiX. Le personnel des TI peut déployer DC OptiX en un seul clic, ce qui en fait une solution de plug-and-play pour les cas de figure d'entreprise.

Dans le cadre de cette stratégie, Huawei s'est engagée à étendre la connectivité optique à l'avant-garde du réseau et à apporter l'expérience de service absolue à chaque personne, à chaque ménage et à chaque organisation.

Les solutions de RCA de Huawei ciblent les entreprises

Les solutions de RCA de Huawei apportent l'intelligence aux réseaux. En intégrant l'IA dans les éléments de réseau, les réseaux et les environnements cloud, les réseaux de RCA de Huawei s'organisent, s'autorégularisent et s'optimisent. Ces solutions feront des services de l'industrie numérique et des opérations hyperautomatisées une réalité.

Éléments de réseau + IA : l'IA est appliquée lors de la mise à niveau des éléments de réseau traditionnels en éléments de réseau numériques et intelligents, ce qui permet une détection et un traitement plus souples des données de chaque élément de réseau.

Réseau + IA : Huawei utilise l'IA pour redéfinir la gestion de réseau. Le système intelligent de gestion et de contrôle aide à construire des jumeaux numériques de réseau et permet le contrôle dynamique et la gestion en boucle fermée des réseaux, comme le déploiement automatique, la simulation avant l'événement, la vérification après l'événement, la prévision et la prévention, ainsi que l'optimisation proactive.

Cloud + IA : Huawei offre des services de formation et de modèles d'IA dans le cloud pour les réseaux, et continue de mettre à niveau les systèmes logiciels et les modèles d'IA qui sont déjà intégrés à son équipement et à ses réseaux. Cela améliore constamment les réseaux de conduite autonome et rend les réseaux plus intelligents.

Les clients de Huawei de l'aéroport de Shenzhen, de la China Southern Power Grid et de la SPD Bank ont partagé l'application de la connectivité intelligente de Huawei dans les secteurs des transports, de l'électricité et des finances.

M. Wang a conclu son discours en disant : « Au cours des 40 dernières années, Huawei a travaillé avec tous les intervenants pour connecter les parties non connectées des liens et bâtir un monde entièrement connecté. Au cours des 40 prochaines années, nous nous engageons à construire des jumeaux intelligents dotés d'une connectivité intelligente. »

HUAWEI CONNECT 2020 est un événement phare annuel organisé par Huawei pour l'industrie mondiale des TIC, et se tiendra à Shanghai du 23 au 26 septembre 2020. HUAWEI CONNECT est une plateforme ouverte conçue pour aider nos clients et nos partenaires à s'y retrouver parmi ces changements, à partager leur expérience et à travailler ensemble pour créer une nouvelle valeur ajoutée. Au cours de l'événement de cette année, nous explorerons les tendances et les possibilités en ce qui concerne la numérisation industrielle; nous présenterons des technologies, des produits et des solutions des TIC de pointe; nous vous montrerons un regard d'initié des fruits d'une innovation conjointe, et nous partagerons les meilleures pratiques en matière de transformation numérique. Notre but ultime est de bâtir un écosystème industriel ouvert et solide qui profitera à tous les intervenants et créera une nouvelle valeur ajoutée à toutes les industries. Pour en savoir plus, consultez le site :

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1280804/David_Wang_Huawei_Executive_Director_Chairman_Investment_Review_Board_announces.jpg

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei