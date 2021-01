Huawei s'exprime sur les futures tendances de l'industrie photovoltaïque lors du World Future Energy Summit (Sommet mondial sur les énergies de l'avenir)

Le World Future Energy Summit, l'un des événements clés pour l'industrie des énergies renouvelables, a organisé une série de webinaires pour démontrer l'importance de continuer à aligner la reprise économique sur les défis du changement climatique et les priorités fixées par les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans le cadre du webinaire The New Energy Economy, Hariram Subramanian, directeur technique de Huawei Smart PV présente les 10 tendances à venir pour le Smart PV en 2025 et défend le rôle de Huawei et sa détermination à aider l'énergie solaire à devenir la principale source d'énergie du futur.

« Avec la numérisation rapide et l'émergence de nouvelles applications pour les technologies numériques clés, telles que l'IA, le Cloud ou encore le Big Data, Huawei s'est engagé avec des experts dans le domaine et a publié 10 tendances technologiques émergentes pour la solution Smart PV en 2025. Nous sommes impatients de travailler avec nos clients et partenaires dans la région du Moyen-Orient pour réaliser ces visions et objectifs dans un avenir proche », a déclaré Hariram Subramanian, directeur technique de Huawei Smart PV.

Les 10 tendances pour les solutions Smart PV à l'horizon 2025

Numérisation : Plus de 90 % des installations photovoltaïques mondiales seront numérisées. Mises à jour intelligentes basées sur l'IA : Plus de 70 % des installations photovoltaïques appliqueront des techniques d'IA. Installations photovoltaïques sans personnel : Plus de 80 % des travaux dans les installations photovoltaïques seront sans personnel. Soutien proactif aux réseaux électriques : Les installations photovoltaïques passeront de l'adaptation au réseau au soutien du réseau. Solaire + stockage : La proportion de systèmes photovoltaïques couplés au stockage de l'énergie dépassera 30 %. Centrales électriques virtuelles : Plus de 80 % des systèmes résidentiels seront connectés à des réseaux de centrales électriques virtuelles. Sécurité active : L'interrupteur de circuit de défaut d'arc (AFCI) deviendra un élément incontournable des systèmes photovoltaïques distribués sur les toits et sera intégré dans les normes industrielles internationales. Densité de puissance plus élevée : La densité de puissance des onduleurs augmentera de plus de 50 %. Conception modulaire : Les composants de base tels que les onduleurs, les systèmes de conditionnement d'alimentation et les dispositifs de stockage d'énergie adopteront une conception modulaire. Sécurité et fiabilité : La sécurité et la fiabilité sont devenues une exigence nécessaire pour les installations photovoltaïques.

Ces tendances englobent quatre dimensions : le coût actualisé de l'énergie (Levelized Cost of Electricity, LCOE), la convivialité du réseau électrique, la convergence intelligente, la sécurité et la fiabilité. Ces tendances visent à pousser l'industrie vers des solutions intelligentes et écologiques, et à donner un aperçu de l'innovation et de la croissance fulgurante de l'industrie des nouvelles énergies. Le rapport détaillé des 10 tendances à venir pour le Smart PV en 2025 peut être consulté ici.

À propos de Huawei

Fondé en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. Nous employons plus de 194 000 personnes et sommes présents dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision et notre mission sont d'apporter le numérique à chaque personne, foyer et entreprise pour un monde intelligent et totalement connecté. À cette fin, nous favoriserons une connectivité omniprésente et l'égalité d'accès aux réseaux ; nous apporterons l'intelligence artificielle aux quatre coins du monde pour fournir une puissance de calcul supérieure là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin ; nous créerons des plateformes numériques pour aider tous les secteurs et toutes les entreprises à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; nous redéfinirons l'expérience utilisateur avec l'IA, en la rendant plus personnalisée pour les individus dans tous les aspects de leur vie, qu'ils soient à la maison, au bureau ou en déplacement.

À propos de FusionSolar

Avec plus de 30 ans d'expertise dans les technologies de l'information numérique, Huawei propose des solutions photovoltaïques intelligentes de pointe.

Outre l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et du Cloud dans ses solutions, Huawei inclut les dernières technologies TIC avec le PV pour optimiser la production d'électricité, rendant ainsi les centrales solaires hautement efficaces, sûres et fiables grâce à des fonctions d'exploitation et de maintenance intelligentes et de prise en charge du réseau. Huawei jette ainsi les bases pour que l'énergie solaire devienne la principale source d'énergie.

Pour les utilisateurs d'énergie solaire, Huawei a lancé une solution avancée destinée aux clients C&I et résidentiels basée sur le concept « Optimal Electricity Cost and Active Safety ». En améliorant l'utilisation de l'énergie solaire, Huawei contribue à alimenter en électricité des millions de résidents et des centaines d'industries dans le monde.

Huawei continuera d'innover et de permettre aux individus, foyers et organisations de renforcer leur autonomie grâce aux énergies renouvelables.

