Huawei SD-WAN recibe la distinción Gartner® Peer™ Customers' Choice por tercer año consecutivo

Por primera vez, Gartner ha clasificado a los proveedores de infraestructura Edge WAN en cuatro cuadrantes en función del interés y la adopción del usuario (eje X) y la calificación general (eye Y). Huawei recibió un puntaje de 100 % en disposición a recomendar, y obtuvo la calificación general más alta de 4,9/5 estrellas. En nuestra opinión, estos impresionantes resultados demuestran plenamente el reconocimiento de la SD-WAN de Huawei por clientes globales en términos de posición en la industria, escala de implementación y madurez comercial.

Los mensajes generales de los clientes que eligieron la solución SD-WAN de Huawei son extremadamente positivos. A continuación presentamos algunos fragmentos:

"Estamos muy contentos de haber elegido, finalmente, la SD-WAN de Huawei. Según el resultado de la implementación, la SD-WAN de Huawei puede ofrecer una solución de conexión de red muy segura, estable e inteligente. Su gestión de convergencia LAN-WAN nos ayuda a reducir mucho nuestro OPEX". — Un cliente en la industria del transporte [1]

"El equipo de la SD-WAN de Huawei es muy profesional y responde rápidamente. El equipo de la SD-WAN de Huawei siempre puede ofrecerme una respuesta muy rápida y una buena solución. La solución en sí es muy útil para ver la calidad de la red". — Un cliente de la industria financiera[2]

Huawei es un actor consolidado en el mercado de SD-WAN, que ha atendido a más de miles de clientes de países de todo el mundo, como Italia, España, Japón, Tailandia, México y China. A marzo de 2022, Huawei fue nombrada Challenger en el Gartner Magic Quadrant™ por su infraestructura Edge WAN por cuarto año consecutivo.

[1] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3921638

[2] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3894676

"Nos entusiasma haber sido elegidos como Gartner Peer Insights Customers' Choice por nuestra infraestructura Edge WAN en 2022. Esto pone de manifiesto la dedicación de larga data de Huawei y su extraordinario desempeño en el mercado de las soluciones SD-WAN. Agradecemos profundamente la confianza de todos los clientes empresariales de nuestra solución SD-WAN", afirmó Tongqiang Cao, director de la solución SD-WAN de Huawei. "De cara al futuro, lograremos una innovación continua, proporcionaremos una conectividad de red más rápida, estable e inteligente y ayudaremos a las empresas a acelerar su transformación digital con nuestra solución SD-WAN con una mejor experiencia del usuario".

Para obtener más información sobre los enrutadores de acceso (AR) NetEngine de Huawei y la solución SD-WAN, visite el sitio web de SD-WAN de Huawei: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan

Fuente:

1. Gartner Peer Insights "La voz del cliente": Infraestructura Edge WAN, 24 de marzo de 2022

2. Cuadrante Mágico de Gartner 2021 para Infraestructura Edge WAN

Descargo de responsabilidad:

1. El contenido de Gartner Peer Insights consta de opiniones de usuarios finales individuales en función de sus propias experiencias con los proveedores mencionados en la plataforma, y no deben interpretarse como declaraciones de hechos, ni representan las opiniones de Gartner ni sus filiales. Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido, ni garantiza, expresa o implícitamente, con respecto a este contenido, su exactitud o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular.

2. Gartner no avala proveedores, productos o servicios descritos en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER, PEER INSIGHTS y CUADRANTE MÁGICO son marcas registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y en otros países, y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814313/image_1.jpg

FUENTE Huawei

