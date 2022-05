Huawei SD-WAN,reconocido como Gartner® Peer™ Customers' Choice por tercer año consecutivo

Por primera vez, Gartner clasificó a los proveedores de infraestructura de borde de WAN en cuatro cuadrantes según el interés y la adopción del usuario (eje X) y la calificación general (eje Y). Huawei recibió una puntuación del 100% en Voluntad de recomendar y obtuvo la calificación general más alta de 4,9/5 estrellas. En nuestra opinión, estos impresionantes resultados demuestran plenamente el reconocimiento de los clientes globales de Huawei SD-WAN en lo que respecta a la posición en la industria, escala de implementación y madurez comercial.

Los mensajes generales de los clientes que eligieron la solución SD-WAN de Huawei son extremadamente positivos. A continuación se muestran algunos de estos extractos:

" Estamos muy contentos de haber elegido finalmente Huawei SD-WAN. Si atendemos al resultado de la implementación, Huawei SD-WAN puede proporcionar una solución de conexión de red muy segura, e inteligente. Su gestión de convergencia LAN-WAN nos ayuda a reducir una gran cantidad de OPEX" — Indicó un cliente en la industria del transporte [1]

" El equipo SD-WAN de Huawei es muy profesional y presenta una respuesta rápida. El equipo SD-WAN de Huawei siempre puede proporcionarme una respuesta muy rápida y una buena solución. La solución en sí es de gran utilidad en lo que respecta a la calidad de la red"— Destacó un cliente en la industria financiera [2]

Huawei es un desarrollador establecido en el mercado de SD-WAN y ha atendido a miles de clientes en todo el mundo, incluyendo países como Italia, España, Japón, Tailandia, México y China. En marzo de 2022, Huawei había sido nombrado Challenger en el Magic Quadrant™ de Gartner para infraestructura WAN Edge durante cuatro años consecutivos.

[1] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3921638

[2] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3894676

"Estamos encantados de haber sido nombrados Gartner Peer Insights Customers' Choice para la infraestructura WAN Edge una vez más en el año 2022. Este es un testimonio de la dedicación de Huawei y su excelente desempeño en el mercado en el campo SD-WAN. Agradecemos profundamente la confianza de todos los clientes empresariales de nuestra solución SD-WAN", indicó Tongqiang Cao, director de la solución SD-WAN de Huawei. "Mirando hacia el futuro, vamos a llevar a cabo una innovación continua, proporcionaremos una conectividad de red más rápida, estable e inteligente, y ayudaremos a las empresas a acelerar la transformación digital con nuestra solución SD-WAN que ofrece una mejor experiencia de usuario".

Si desea más información acerca de los enrutadores NetEngine AR y de la solución SD-WAN de Huawei, visite la página web Huawei SD-WAN: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan

Fuente:

1. Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': WAN Edge Infrastructure, 24 de marzo de 2022

2. Gartner, Cuadrante Mágico para WAN Edge Infrastructure, 2021

Exención de responsabilidad:

1. El contenido de Gartner Peer Insights consta de las opiniones de usuarios finales individuales en función de sus propias experiencias con los proveedores enumerados en la plataforma, no debe interpretarse como declaraciones de hechos ni representan los puntos de vista de Gartner o sus filiales. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en este contenido ni otorga ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su precisión o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

2. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para una finalidad concreta.

GARTNER, PEER INSIGHTS y MAGIC QUADRANT son marcas registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales, y se utilizan con permiso. Todos los derechos reservados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814260/image_1.jpg

