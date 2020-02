Huawei sienta las sólidas bases del mundo inteligente en 2030 con nuevos tipos de conectividad, informática, plataforma y ecosistema

en cuestión gubernamental, los gobiernos digitales orientados a las personas estarán diseñados para adaptarse mejor a los medios de vida de la gente; en términos de economía, los robots inteligentes conformarán una parte crucial de la futura mano de obra; en cuestión social, la tecnología digital contribuirá a una mejor distribución y repartición de responsabilidades en educación, atención médica y otros recursos públicos, alcanzando así la igualdad digital; en términos de cultura, la ciudadanía habrá sido liberada de los trabajos físicamente más demandantes y de las tediosas labores repetitivas, y el enfoque se trasladará, naturalmente, del valor material al valor mental, y en cuestión ambiental, el despliegue de diversas tecnologías digitales nos ayudará a monitorear y controlar las emisiones de carbono de manera más efectiva y, en consecuencia, nos ayudará a proteger al planeta.

Ma Yue, vicepresidente de Huawei Enterprise Business Group, comentó: "La siguiente década verá el rápido desarrollo de nuevas TIC. En Huawei, estamos convencidos de que los nuevos tipos de conectividad, informática, plataforma y ecosistema darán paso a las sólidas bases de lo que será el mundo inteligente en 2030. El despliegue de redes de banda ultra ancha y de alta velocidad con tecnología 5G, wifi 6 y comunicaciones cuánticas cerrará la brecha entre el ámbito digital y el ámbito físico, y será la base del mundo inteligente".

El Sr. Ma añadió: "La nueva informática ofrecerá una solución de desarrollo completo y funcional en cualquier escenario que incluya desde chips de capa inferior hasta algoritmos de capa superior, llevando a los clientes a los negocios en lo que constituye el corazón de la transformación inteligente. La plataforma digital compartida y de convergencia incluye alta eficiencia y apertura, permitiendo a los clientes enfocarse en sus propias y singulares ventajas e innovación en los servicios para desempeñar un papel fundamental en la habilitación de la transformación digital de las industrias. A partir de los factores estrategia, arquitectura, política y operaciones de negocios de las empresas (Strategy, Architecture, Policy, Operations, SAPO), el nuevo ecosistema que brinda un solo campo de pericia aliado a numerosas destrezas y está profundamente integrado, puede ofrecer soluciones empresariales más integrales y orientadas al cliente".

El mundo inteligente de 2030 no puede existir sin la transformación digital de las industrias en todo el espectro. Huawei cuenta con una amplia experiencia en el apoyo a sectores como el gobierno, los transportes, las finanzas y la electricidad en la tarea de alcanzar la transformación digital ahora y en el futuro gracias a las nuevas formas de conectividad, informática, plataforma y ecosistema. Actualmente, más de 700 ciudades del globo y 228 de las 500 compañías de la lista Fortune Global, entre ellas 58 de las 100 en la lista Fortune Global, han seleccionado a Huawei como socio para su transformación digital.

El Dr. Aladdin D. Rillo, secretario general adjunto de la Comunidad Económica ASEAN, comentó:

"La economía digital de ASEAN alcanzó los 100.000 millones de dólares por vez primera en 2019 y se espera que crezca hasta superar los 300.000 millones en 2025. Para los gobiernos, los negocios y la sociedad, la transformación digital dejó de ser una opción y se convirtió en un imperativo si se quiere potenciar a la economía y a las empresas. A fin de promover aún más la transformación digital en ASEAN, estamos avanzando en nuevas iniciativas, como el desarrollo del ecosistema 5G, el marco del roaming internacional móvil, las manufacturas inteligentes y la red de innovación de ASEAN. No obstante, nuestro éxito requiere del apoyo del sector privado y, en particular, de los elementos del mercado, como Huawei, que desarrollan un ecosistema amigable de innovación y abordan cuestiones relacionadas con la confidencialidad de los macrodatos y las grandes ideas".

Zhang Lixuan, gerente general de digitalización de Shenzhen Airport Group (SAG), habló de la forma en que este grupo aeroportuario concretó su transformación digital y creó un aeropuerto inteligente. La transformación digital de un aeropuerto es un proyecto complejo, pero gracias a su visión "One Airport, One Dream" (Un aeropuerto, un sueño), SAG diseñó un enfoque sistemático para tener un aeropuerto totalmente digital que ofrece una extraordinaria experiencia al usuario. SAG eligió a Huawei como socio estratégico para la transformación digital usando la plataforma digital Horizon de Huawei con sinergia en red-nube.

La plataforma integra seis componentes TIC: Internet de las Cosas, macrodatos, inteligencia artificial, nube de video, GIS e ICP. El objetivo es construir cuatro sistemas de servicios completos: seguridad, control de operaciones, servicios y administración. Las operaciones aeroportuarias, accesibles en un solo pantallazo, ha aportado importantes beneficios, como el aumento de la puntualidad de los vuelos a 87% y la ubicación inteligente de posiciones que puede completarse en segundos, reduciendo el número de pasajeros en traslado vía shuttle en cuatro millones al año. Así, el Aeropuerto de Shenzhen es la primera organización del mundo en publicar casos en la plataforma New Experience in Travel and Technologies (Nuevas experiencias en viajes y tecnologías, NEXTT). Desde el punto de vista de la seguridad, el nuevo sistema ofrece un control más preciso e inteligente de las terminales, las pistas y los aeródromos, las áreas públicas y las zonas de carga. La solución de reconocimiento facial mejora la eficacia de la verificación de seguridad en 60%, reduce el riesgo de la pérdida de identificaciones de los pasajeros que la sacan para mostrarla y satisface los distintos requisitos de los viajeros de negocios.

Chen Kunte, ex director de información del China Merchants Bank y actual director de transformación digital de Servicios Financieros Globales de Huawei Enterprise Business Group, habló de los profundos cambios en la banca en China. En el futuro, la 'app' será un ecosistema que integrará a clientes minoristas y corporativos, y servirá como plataforma tecnológica para llevar los servicios bancarios al mundo digital. El concepto tradicional de transformación digital de los bancos fue meramente una transformación tecnológica de remplazo de los sistemas clave de las aplicaciones. No obstante, considera que la transformación digital real es un proceso de integración de los equipos de TI y de negocios, y que la agilidad de las empresas radicará en el veloz despliegue paso a paso, la rápida iteración y la agilidad tecnológica.

En el futuro, la tecnología 5G impulsará importantes mejoras en las capacidades de las aplicaciones que coadyuvarán a llevar los servicios bancarios al mundo digital, asistiendo a las sucursales y los gerentes de cuentas en la tarea de interactuar con clientes minoristas y corporativos con mucha mayor regularidad. Mencionó, a modo de ejemplo, al China Merchants Bank. La institución estableció una nube privada y una plataforma móvil, y abrió funciones de servidor para administrar dispositivos y usuarios, y controlar la seguridad de las redes móviles. Además, puso en marcha una plataforma de macrodatos con arquitectura separada, inteligencia artificial aplicada y aprendizaje de máquinas en toda la cadena de negocios a fin de mejorar el control del riesgo crediticio. Además, desplegó una nube de transacciones financieras y trasladó las aplicaciones del servidor a la nube, mejorando así la experiencia del cliente y respaldando la continua innovación del servicio.

Liu Jianming, director del Comité Experto en "Tecnología y equipos de red eléctrica inteligente" del Centro de Promoción del Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China (MIIT), considera que los sistemas energéticos del futuro integrarán extensamente la tecnología digital a la electricidad tradicional. A medida que el uso de tecnologías digitales sigue creciendo en el ámbito de la energía eléctrica, los sistemas energéticos del futuro evolucionarán hacia "la conectividad universal, la interacción inteligente, la alta flexibilidad y la seguridad y el control confiables".

En su discurso, el director Liu presentó varios casos de prácticas de transformación digital en la industria eléctrica china. En 2019, la Plataforma de Control de la Red de Energía Verde en Nube el Centro de Macrodatos de Qinhai apoyaron a la provincia china de Qinhai durante 15 días consecutivos usando energías 100% limpias. Al aplicarse a la transmisión de energéticos y los servicios de distribución, la tecnología de la inteligencia artificial mejoró la eficacia de las inspecciones e incrementó la capacidad inteligente de las operaciones de identificación de equipos en 90%. Las TIC ahora respaldan las operaciones cotidianas de la infraestructura de recarga pública al dar servicio a más de 500.000 vehículos eléctricos en China, con la meta de llegar a los 6,18 millones hacia el final del año.

Recientemente, el brote de coronavirus ha acaparado la atención internacional. Las subsidiarias de State Grid Corporation of China (SGCC) en Zhejiang, Jiangsu y Sichuan analizaron el índice energético de reanudación del servicio en empresas con base en macrodatos de la red de electricidad. Esto ha ayudado a proporcionar un panorama general de la reanudación del servicio para la producción de empresas locales a las autoridades de los gobiernos locales.

Es un honor formar parte de esta asombrosa era de desarrollo digital. La estrategia "plataforma + inteligencia artificial + ecosistema" de Huawei Enterprise Group enfatiza la cooperación con socios del ecosistema, gobiernos y empresas a fin de desarrollar las sólidas bases del mundo inteligente con nuevos tipos de conectividad, informática, plataforma y ecosistema, y juntos materializar la promesa de una era inteligente.

