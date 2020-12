Huawei spouští speciální akci pro firmy a vývojáře, své aplikace mohou přes AppGallery propagovat zadarmo

Mezi největší výhody balíčku patří umístění nových aplikací do populární kategorie „Žhavé sbírky" v AppGallery, která shromažďuje ty nejzajímavější e-commerce aplikace. Dalším zajímavým tahákem jsou bannery na domovské stránce nebo bezplatná reklama v hodnotě skoro 70 tisíc korun. Firmy a jiní poskytovatelé obsahu se mohou do 31. prosince kdykoli zaregistrovat a dostat se tak na oči 36 milionům aktivních uživatelů AppGallery v Evropě.

Huawei se touto nabídkou zaměřuje na tři konkrétní obchodní skupiny: první jsou značky a firmy zaměřené na online prostředí, které momentálně na AppGallery nejsou; druhou jsou aplikace firem, které již k dispozici v AppGallery jsou, ale chtějí své podnikání upgradovat na Huawei Mobile Services (HMS), aby získaly další výhody a větší zásah. Kampaň se vztahuje také na stávající e-commerce podniky, jejichž aplikace jsou již integrovány do HMS.

„Chceme motivovat podniky a vývojáře aplikací v e-commerce retailu, aby se do konce roku stali součástí rodiny AppGallery," říká Wang Heng, viceprezident pro globální partnerství a ekologický rozvoj v Huawei Consumer Business Group pro střední a východní Evropu a Skandinávii. „Uživatelé smartphonů Huawei uvítají originální nápady a inspiraci, obzvlášť v době lockdownu. Připojení se k AppGallery aplikacím zajistí, že budou stále v popředí zájmu, zejména díky viditelné pozici a podporované propagaci, kterou firmám nabízíme."

Propagační balíček AppGallery zahrnuje:

Nejlepších pět služeb bude mít pozici na kartě „Žhavé sbírky", která je k dispozici na domovské stránce AppGallery a nabízí uživatelům nejzajímavější aplikace

Bannerová reklama na aplikaci na domovské stránce AppGallery

Přístup k funkci „Dárky", která umožňuje firmám poskytovat speciální nabídky a akce přes AppGallery

Přístup k push notifikacím, díky kterým uživatelé nepřehlédnou žádné důležité informace

Podporu technického týmu v dané zemi pro integraci aplikací, specializovanou obchodní podporu pro optimalizaci v ekosystému Huawei

Bezplatná reklama na 5 nebo 10 dní v AppGallery v hodnotě 250 EUR (cca 6 600 Kč) za den

Zkušený tým vývojářů a techniků AppGallery je k dispozici zúčastněným firmám, kterým pomáhá v integraci a využívání vyspělých technologických možností společnosti Huawei.

Kromě toho mohou vývojáři optimalizovat sady, které společnost Huawei Mobile Services vyvinula, aby proběhla integrace co nejjednodušeji. Mezi ně patří například Ads Kit, monetizační služba, která využívá široké možnosti společnosti Huawei k zobrazování cíleného a propracovaného reklamního obsahu v aplikacích se širokou uživatelskou základnou. K dispozici je celá řada formátů reklam, které jsou přizpůsobené různým typům aplikací.

Jako další podpůrný prvek uplatňuje Huawei v průběhu propagace preferenční podílové schéma. Znamená to, že si poskytovatelé obsahu ponechají 90 % výnosů z kliknutí na reklamu, což je ve srovnání se 70 % v jiných obchodech s aplikacemi velice výhodné. Pokud je navíc stejná aplikace k dispozici v jiných obchodech, jakékoli reklamy, na které uživatel klikne a jsou zprostředkovány prostřednictvím reklamní sítě Huawei, znamenají rovněž 90% podíl příjmu pro provozovatele aplikace.

„Jedná se o mimořádnou nabídku, o kterou očekáváme obrovský zájem. Proto nedoporučujeme firmám ohledně jejich aplikací a služeb váhat, pokud hledají způsob, jak oslovit miliony nových mobilních uživatelů. Nabídka je k dispozici pouze do konce roku," upozorňuje Wang Heng z Huawei.

Integrace aplikace do Huawei Mobile Services (HMS) zabere tři dny

Společnost Huawei zjednodušila proces integrace aplikací do HMS do pěti jednoduchých kroků. Získání povolení k registraci trvá jeden den, vytvoření aplikace a zajišťování služeb zabere necelých 15 minut. Následují zhruba tři dny na vývoj Kit před konečným vydáním aplikace. Průměrně trvá dva týdny, než se existující aplikace plně integruje do HMS.

Uvedená nabídka je určena pro e-commerce podniky a je k dispozici jen do konce roku 2020. Zaměřuje se na firmy, které chtějí upgradovat svou stávající aplikaci na Huawei Mobile Services, ale také na značky, které by rády uvedly svou aplikaci v AppGallery od společnosti Huawei poprvé.

Zaujala vás tato nabídka a chcete se stát součástí AppGallery? Použijte tento odkaz: https://id7.cloud.huawei.com/CAS/portal/userRegister/regbyemail.html

