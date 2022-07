Huawei stellt vielseitige Cloud-Lösungen vor, um das Wachstum von Netzbetreibern anzukurbeln

SHENZHEN, China, 22. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Diese Woche veranstaltete Huawei den Carrier Cloud Transformation Summit als Höhepunkt seiner Win-Win-Innovationswoche. Während der Keynote des Gipfels mit dem Titel Huawei Cloud: Enabling New Growth for Carriers, kündigte Chen Xuejun, Director of Huawei Carrier IT Marketing & Solution Sales, die erste Suite globaler szenariobasierter Cloud-Lösungen von Huawei für Netzbetreiber an. Diese Lösungen konzentrieren sich auf die Monetarisierung von Netzwerken, die Innovation von Diensten und die Optimierung von Abläufen, um Netzbetreiber bei der Transformation in die Cloud und der Beschleunigung ihres Wachstums zu unterstützen.