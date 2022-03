Huawei Storage prezentuje trzy sztandarowe produkty w ramach pakietu Huawei Full-Stack Data Center

Powstanie sieci 5G, Internetu Rzeczy (IoT) i aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI) spowodowało gwałtowny wzrost ilości danych w branży finansowej, rządowej i produkcyjnej. Systemy pamięci masowej muszą tym samym sprostać wyższym wymaganiom niż kiedykolwiek wcześniej. Tradycyjne systemy nie są w stanie zapewnić wydajności w zakresie obsługi i wydatków operacyjnych (OPEX), które są niezbędne do utrzymania systemów informatycznych w trybie online przez cały czas i w każdych warunkach. W związku z tym pamięć masowa „all flash" stała się częstym wyborem mającym na celu zwiększenie wydajności produkcyjnej w różnych branżach, zwłaszcza w obszarze transakcji, analityki, udostępniania plików o wysokiej wydajności, działań rozwojowych i testowania, odzyskiwania danych po awarii i tworzenia kopii zapasowych oraz wysokowydajnych systemów obliczeniowych. Dyski półprzewodnikowe (SSD) w szybkim tempie zastępują dyski twarde (HDD), aby zapewnić wyższą wydajność danych i ich skuteczniejszą ochronę we wszystkich scenariuszach.

Firma Huawei zaprezentowała trzy sztandarowe serie produktów i rozwiązań opartych na pamięci masowej w ramach pakietu Full-Stack Data Center:

Seria OceanStor Dorado All-Flash Storage wyróżnia się niezawodnością, wysoką wydajnością i szerokim zastosowaniem w rozlicznych gałęziach przemysłu w ramach podstawowych aplikacji produkcyjnych. Nowe systemy OceanStor Dorado zaprezentowane podczas targów MWC posiadają zupełnie nowe funkcje sieciowej pamięci masowej (ang. network attached storage, NAS) oraz wiele innych funkcji bezpieczeństwa, takich jak kwoty, jakość usług (ang. quality of service, QoS) i ochrona przed oprogramowaniem wymuszającym okup (ransomware). Wszystkie one pomagają zapewnić bezpieczeństwo udostępniania plików w różnych działach w obrębie firmy. W nowych systemach Dorado zastosowano także unikalną, globalną architekturę rozproszonego systemu plików typu cross-cluster i wiodącą architekturę FlashLink, które razem zapewniają o 30% wyższą wydajność niż konkurencyjne rozwiązania stosowane w branży. Ponadto seria Dorado firmy OceanStor obsługuje jednocześnie aktywną pamięć masową dla sieci pamięci masowej (ang. storage area network, SAN) i NAS, aby zapewnić funkcjonalność przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Macierze z linii Dorado są szczególnie przydatne w scenariuszach automatyzacji projektowania elektrycznego w branży półprzewodników (ang. electric design automation, EDA), badań i rozwoju produktów (B+R) oraz wymiany danych finansowych, stanowiąc wydajną i niezawodną infrastrukturę dla aplikacji zawierających ponad bilion plików o małych rozmiarach. Serię OceanProtect Backup Storage cechuje wielostrumieniowy napęd zapewniający przyspieszenie typu end-to-end oraz aktywna architektura gwarantująca wysoką niezawodność. Dzięki przełomowym algorytmom deduplikacji o zmiennej długości i kompresji opartej na funkcjach rozwiązanie to umożliwia tworzenie kopii zapasowych trzykrotnie szybciej, a odzyskiwanie danych pięciokrotnie szybciej w porównaniu z konkurencyjnymi produktami. Zapewnia ono także wysoki współczynnik redukcji danych 72:1 oraz wszechstronną ochronę przed oprogramowaniem ransomware, co pomaga użytkownikom zabezpieczyć dane przed atakami. Seria OceanStor Pacific Mass Data Storage przekracza dotychczasowe granice wydajności, protokołów i pojemności w zastosowaniach związanych z wysokowydajną analizą danych (ang. high-performance data analytics, HPDA). Jest to jedyne rozwiązanie w branży oparte na pamięci masowej, które obsługuje obciążenia hybrydowe. Oznacza to, że jeden system OceanStor Pacific może być wykorzystywany jednocześnie na potrzeby HPDA, dużych zbiorów danych (big data), nagrań wideo, tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji. Nowe systemy OceanStor Pacific zwiększają wykorzystanie pamięci masowej o 30% w scenariuszach HPDA dzięki optymalizacji algorytmów i zastosowaniu technik kompresji danych. Co więcej, dzięki przetwarzaniu dużych zbiorów danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, czas analizy 100 miliardów zbiorów danych liczony jest nie w dniach a w godzinach, co znacznie przyspiesza rozwój aplikacji.

Więcej informacji na temat Huawei OceanStor Storage można znaleźć na stronie: https://e.huawei.com/en/products/storage

MWC Barcelona 2022 trwa od 28 lutego do 3 marca w Barcelonie, w Hiszpanii. Stoisko firmy Huawei jest zlokalizowane w hali 1 w Fira Gran Via, pod numerem 1H50. Więcej informacji na temat cyfrowej transformacji w obrębie gałęzi przemysłu można znaleźć na stronie: Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1758729/Huawei_Storage_Reveals_Three_Flagship_Products.jpg

SOURCE Huawei