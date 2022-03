Huawei Storage revela três produtos principais de armazenamento para a solução Data Centers Full-Stack da Huawei

A ascensão do 5G, a Internet das Coisas (IoT) e as aplicações de inteligência Artificial (IA) fizeram com que os dados aumentassem muito nos setores financeiro, governamental e de manufatura. Consequentemente, os sistemas de armazenamento enfrentam exigências maiores do que nunca. Os sistemas tradicionais não conseguem proporcionar o desempenho de serviços e despesas operacionais (OPEX) necessário para manter os sistemas de TI on-line em todos os momentos e em todas as condições. Consequentemente, o armazenamento all-flash tornou-se uma escolha popular para melhorar a eficiência da produção em todos os setores, especialmente para transações, análises, compartilhamento de arquivos de alto desempenho, desenvolvimento e testes, recuperação de desastres e backup e computação de alto desempenho. As unidades de estado sólido (SSDs) estão rapidamente substituindo os discos rígidos (HDDs) para oferecer melhor desempenho de dados e melhor proteção de dados em todos os cenários.

A Huawei revelou três séries principais de produtos e soluções de armazenamento para a solução Full-Stack Data Center:

A série de armazenamento all-flash OceanStor Dorado é famosa por sua confiabilidade robusta e seu alto desempenho, e vem sendo amplamente adotada em vários setores para aplicações de produção central. Os novos sistemas OceanStor Dorado lançados no MWC apresentam novos recursos de armazenamento conectado à rede (NAS), juntamente com muitos outros recursos de segurança, como cota, qualidade de serviço e proteção contra ransomware. Juntos, esses recursos ajudam a garantir o compartilhamento seguro de arquivos entre departamentos. Os novos sistemas Dorado também adotam uma arquitetura única de sistema global de arquivos distribuídos e uma arquitetura líder FlashLink para oferecer desempenho 30% maior do que os sistemas semelhantes do setor. Além disso, a série OceanStor Dorado comporta simultaneamente armazenamento ativo para rede de área de armazenamento (SAN) e NAS para garantir que os serviços sejam executados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os recursos do Dorado são particularmente adequados para a automação de design eletrônico ( EDA) de semicondutores, pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produtos e cenários de troca de dados financeiros, servindo como uma infraestrutura eficiente e confiável para aplicações com mais de um trilhão de pequenos arquivos. A série de armazenamento OceanProtect Backup inclui um mecanismo multi-stream para aceleração de ponta a ponta e uma arquitetura ativa-ativa para alta confiabilidade. Com a inovadora deduplicação de comprimento variável embutida e algoritmos de compressão baseados em recursos, a série oferece uma velocidade de backup de dados três vezes maior e velocidade de recuperação de dados cinco vezes maior do que os produtos concorrentes, além de uma alta proporção de redução de dados de 72:1. Além disso, oferece uma solução completa de proteção contra ransomware para ajudar os usuários a proteger os dados contra ataques. A série de armazenamento de dados em massa OceanStor Pacific rompe os limites de desempenho, protocolo e capacidade para aplicações em análise de dados de alto desempenho (HPDA). Esta é a única série de armazenamento do setor que comporta cargas híbridas, o que significa que um sistema OceanStor Pacific pode ser usado ao mesmo tempo para aplicações de HPDA, big data, vídeo, backup e arquivamento. Os novos sistemas OceanStor Pacific também melhoram a utilização do armazenamento em 30% em cenários de HPDA por meio de técnicas de otimização de algoritmos e compressão de dados. Além disso, como comportam o processamento de big data quase em tempo real, esses sistemas reduzem o tempo para analisar 100 bilhões de conjuntos de dados de dias para alguns minutos, acelerando significativamente o desenvolvimento das aplicações.

FONTE Huawei

