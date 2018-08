Huawei tworzy najlepszą w swojej klasie optyczną sieć transmisyjną dla ÖBB

SHENZHEN, Chiny, 27 sierpnia 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Huawei wdrożyła optyczną sieć transmisyjną (OTN) za pomocą technologii Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) na potrzeby Austriackich Kolei Federalnych (ÖBB). Technologia DWDM umożliwia transmisję o szybkości 100 Gbit/s i daje możliwości skutecznego powiększania systemów sieci dostępu. Dopasowane do potrzeb ÖBB produkty sieci OTN DWDM firmy Huawei zostały wdrożone w wielu lokalizacjach w Austrii i Niemczech.

Jeden z najbardziej niezawodnych operatorów kolei w Europie

Jedna z wiodących austriackich firm transportu kolejowego ÖBB przewozi 459 milionów pasażerów i 115 milionów ton towaru rocznie. Firma znajduje się w czołówce najbardziej niezawodnych operatorów kolei w Europie z punktualnością na poziomie 96%. Ponad 40 000 pracowników grupy zapewnia bezpieczne dotarcie do celu niemal 1,3 miliona pasażerów każdego dnia.

Biorąc pod uwagę roczny wzrost transportu kolejowego na poziomie 10 do 15%, firma ÖBB musiała stawić czoła coraz większym zatorom w sieciach obsługujących ruch odpraw i biletowy. Ważne było także to, że szybsze pociągi wyposażone są w zmodernizowane systemy sterowania, które także wykorzystują rozwiązania komputerowe. Przy planach objęcia zasięgiem sieci kolejowej 90% kraju firma ÖBB przygotowuje się do budowy większej liczby stacji i zwiększenia dostępnych zasobów połączeń w sieciach lokalnych i obsługi. Wszystkie bieżące i przyszłe stacje zostaną wyposażone w wysokiej jakości systemy monitoringu, systemy biura inteligentnego oraz inne systemy cyfrowej informatyki kolejowej. Nowa wspierająca sieć dużej szybkości była konieczna do obsługi coraz większych potrzeb sieci kolejowej w Austrii.

Najlepsza w klasie sieć jest dużym atutem

Do problemów dawnej sieci 10 G firmy ÖBB należało nieodpowiednie działanie urządzeń ze względu na zajęcie ponad 80% dostępnej sieci. Nowe wymagania w zakresie bezprzewodowego sterowania pociągami, scentralizowanego odprawiania pociągów i automatycznych operacji nie mogły zostać zrealizowane ze względu na brak dostępnej przepustowości. Inteligentne biura i nowoczesne systemy produkcji trzeba było połączyć do jednolitej, szybkiej sieci obsługi wspierającej podstawową komunikację, aby umożliwić dialog i odprawianie pociągów. Ponadto cechy usług kolejowych wymagają od systemów komunikacji bezwzględnego bezpieczeństwa i niezawodności.

Firma ÖBB jest przekonana co do tego, że budowa stabilnej, szybkiej, wysokiej jakości sieci jest podstawą rozwoju komunikacji kolejowej. Innymi słowy najlepsza w klasie sieć jest dużym atutem dla wiodącego operatora kolei. Dlatego też firma ÖBB poszukiwała dojrzałego partnera zdolnego do realizacji sieci w środowiskach przemysłowych.

Technologia DWDM Huawei

Na podstawie wymagań ÖBB firma Huawei wykorzystała technologie DWDM powszechnie stosowane na rynku telekomunikacyjnym do budowy optycznej sieci transmisyjnej.

Architektura dopływowa z separacją linii sieci OTN pozwala na maksymalizację wykorzystania przepustowości sieci, umożliwia dostęp do wielu typów usług i znacząco zwiększa elastyczność konfiguracji i przygotowania sieci.

Nowa sieć wykorzystuje funkcję Multi-Service OTN (MS-OTN) do obsługi OTN, Virtual Circuits (VCs) i połączeń łączonych pakietów, co pozwala na kompleksowe zarządzanie wszystkimi typami usług, prowadząc do utworzenia nastawionej na wyzwania przyszłości sieci inteligentnej.

W nowym, całościowym systemie przepustowość zwiększono do 100 Gbit/s dla każdej długości fali, czyli do 8 Tbit/s dla każdej pary łączy. Przyszłe aktualizacje zwiększą przepustowość ze 100 G do 400 G, 1 T i 2 T dla każdej długości fali.

Funkcje Fiber Doctor (FD) i Optical Doctor (OD) pozwalają na zastosowanie automatycznego uruchamiania i optymalizacji w celu minimalizacji kosztów operacji i utrzymania (O&M) przez utrzymanie sieci w optymalnym stanie.

Mechanizmy ochronne w warstwach elektrycznej i optycznej pozwalają na szybkie przełączanie i eliminację przerw w świadczeniu usług. Ze względu na te nieodłączne cechy technologie DWDM mogą być wykorzystywane do transmisji kluczowych danych związanych z bezpieczeństwem.

Latem roku 2016 firmy Huawei i NIC Solutions wspólnie wdrożyły nową sieć OTN, w tym nowy system zarządzania na bazie sieci Ethernet, w 52 lokalizacjach w Austrii i Niemczech. Po uruchomieniu sieć OTN doprowadziła do pozytywnych wyników i obopólnych korzyści dla ÖBB i klientów firmy.

Przewaga konkurencyjna w zarządzaniu operacyjnym

Nowa infrastruktura OTN firmy ÖBB była źródłem natychmiastowych, znaczących korzyści, w tym doprowadziła do rozwiązania dawnych problemów z wydajnością i zapewniła odpowiednią przepustowość klientom. Sieć OTN umożliwia elastyczne tryby dostępu do usługi i obsługuje dużą liczbę urządzeń, uproszczone przetwarzanie danych i skuteczne zarządzanie O&M. Dzięki temu firma ÖBB ma przewagę konkurencyjną w zarządzaniu operacyjnym. Ponadto nowa sieć OTN przyczyni się do ciągłej optymalizacji produktów i usług ÖBB.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/obb-optical-transport-network-case.html?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_banner_EEBGHQ175137L&source=ebghmbanner.