Huawei und Intel lancieren gemeinsam den intelligenten FusionServer Pro V6 der nächsten Generation

SHANGHAI, 24. September 2020 /PRNewswire/ -- Am heutigen Tag lud Huawei zur Präsentation „Working Together to Drive New Value - FusionServer Pro V6 Launch" ein, die weltweit live übertragen wurde. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde der Huawei FusionServer Pro 2488H V6, das jüngste Mitglied der FusionServer Pro-Produktfamilie, offiziell vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Vorzeigeprodukt, das eine perfekte Kombination aus Innovation und überlegener Leistung darstellt. Er zeugt von Huaweis Bestreben, die Computerindustrie durch Industriepartnerschaften zu stärken, und stellt einen bedeutenden Schritt zur schnellen digitalen Transformation der Industrie dar.