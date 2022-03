Huawei und Omio arbeiten zusammen, um den Nutzern ein nahtloses Reiseerlebnis zu bieten

Die einzigartige Such-API von Omio wurde in Petal Search und Petal Maps integriert und ermöglicht es den Nutzern, ganz einfach multimodale Transportoptionen - Zug, Bus, Flugzeug und Fähre - zu entdecken und zu vergleichen, bevor sie zum Fahrkartenkauf auf die Omio-Plattform weitergeleitet werden.

„Während der Pandemie hat unser Entwicklungsteam die Datenverarbeitungsleistung unserer Technologie verstärkt und Omios Such-API ist heute bei der Echtzeitbewertung und -integration von Daten leistungsfähiger denn je zuvor. Die Suche nach Reiseoptionen ist dadurch viel einfacher geworden", so Tomas Vocetka, Chief Technical Officer von Omio. „Wir freuen uns, dass die Technologie nun Nutzern von Petal Search und Maps zur Verfügung steht."

Die Technologie von Omio wird auf allen Huawei-Geräten verfügbar sein. Sie erlaubt es, auf ein Portfolio von mehr als 1000 Anbietern zuzugreifen und nach Routen in 37 Ländern und 21 Sprachen zu suchen und diese miteinander zu vergleichen.

Seit seiner Einführung im Jahr 2020 haben mehr als 40 Millionen aktive Nutzer im Monat den Petal Search von Huawei genutzt. Er ist in über 70 Sprachen und mehr als 170 Ländern verfügbar.

Julian Persaud, Omios Chief Commercial Officer, erklärte: „Wir möchten das Reiseerlebnis so mühelos wie möglich gestalten, und freuen uns über die Partnerschaft mit Huawei. Wir wollen Reisenden die Möglichkeit zu geben, nach multimodalen Reisen zu suchen und Vergleiche unter den Reisen anzustellen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Partnerschaften sind für uns unglaublich wichtig, und wir wollen mit anderen zusammenarbeiten, die unseren Glauben an digitale Lösungen teilen und so den Aufschwung des Tourismussektors beschleunigen."

Die Partnerschaft ist auch ein Signal dafür, dass sich der internationale Reiseverkehr erholt. Die Daten von Omio bestätigen einen solchen Aufschwung, denn die Zahl der Reisesuchen ist im Januar 2022 im Vergleich zu 2019 um 50 % gestiegen

„Das Reisen in die weite Welt ist endlich wieder möglich geworden. Aus diesem Grund hat sich Huawei mit Omio zusammengetan, um den Nutzern von Petal Search und Maps präzise Transportoptionen zu bieten. Sie können damit ihre neu gewonnene Reisefreiheit optimal nutzen. Diese innovative Partnerschaft ermöglicht es uns, mit führenden globalen und lokalen Partnern zusammenzuarbeiten und eine unbegrenzte Anzahl von Reiseoptionen anzuzeigen. Dadurch bieten wir unseren Nutzern das bestmögliche Erlebnis", sagt William Tian, Präsident der Huawei Consumer Business Group Western Europe.

Informationen zu Omio

Omio wurde 2013 ins Leben gerufen. Es hilft Kunden, sich zwischen verschiedenen Reisemöglichkeiten zu entscheiden. Omio ist eine globale, multimodale Reise- und Buchungsplattform, die ihren Kunden dabei hilft, Europa, die Vereinigten Staaten und Kanada per Zug, Bus, Flug und Fähre zu erkunden.

Informationen zu Petal Search von Huawei

Petal Search ist die KI-gestützte mobile Suchmaschine von Huawei, mit der sich praktisch alles im Internet finden lässt - von Shopping über Reisen bis hin zu Nachrichten. Sie stellt die Privatsphäre der Nutzer in den Vordergrund und hält sich an strenge Standards zum Schutz der Privatsphäre und des Urheberrechts. Petal Search erhielt das Europäische Datenschutzgütesiegel für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1759581/image_1.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei