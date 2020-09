Huawei und Sunline präsentieren gemeinsam die kontaktlose Digital Loan One Box-Lösung

Digital Loan One Box verfolgt eine offene Strategie, die es Finanzinstituten ermöglicht, eine breite Palette an kontaktlosen Dienstleistungen einzuführen, wie z. B. Online-Kreditproduktkampagnen, E-KYC für Kunden, Risikobewertung, Mittelauszahlung und Kreditnachbearbeitung. Die Lösung reagiert auf den dringenden Bedarf sowohl der Finanzinstitute als auch ihrer Kunden an digitalen Finanzdienstleistungen. Dieses Erfordernis wird angesichts der Pandemie, die viele Länder weiterhin bekämpfen, immer dringlicher.

Als Eckpfeiler der nationalen Volkswirtschaften benötigen Finanzinstitute kontaktlose, digitale und Online-Finanzdienstleistungen, insbesondere in der aktuellen Situation. Allerdings stehen globale Banken im Zuge der digitalen Transformation vor ähnlichen Herausforderungen: enorme Kosten und Risiken bei der Ablösung von Altsystemen, begrenztes Budget und ungewisse Rentabilität der Investitionen für die Transformation, Mangel an Erfahrung im Bereich offener Geschäftsprozesse und Technologie, zunehmend härterer Wettbewerb und mehr Nachfrage nach kontaktlosen Diensten aufgrund der Pandemie usw.

Kontaktloses Finanzgeschäft bezieht sich auf Dienstleistungen, bei denen Kunden und Banken nicht von Angesicht zu Angesicht interagieren müssen. Über Omnikanäle unterstützt es Plug-in-basierte Dienste, integrierte Geschäftsprozesse und sofort einsetzbare Funktionen.

Die Digital Loan One Box-Lösung basiert auf der hyper-konvergierten Huawei FusionCube-Infrastruktur, die das von Sunline im Jahr 2020 veröffentlichte Enterprise-Level Microservices Banking Framework EDSP übernimmt. Die Lösung unterstützt eine schnelle, dynamische horizontale Skalierung sowohl für die Geschäftsprozesse als auch für die Systemanforderungen. Darüber hinaus stellt sie die DevOps-Montagelinie für die kontinuierliche Lieferung bereit, um den zunehmend agilen Entwicklungsanforderungen von Finanzinstituten gerecht zu werden. Kontaktlose Bankdienstleistungen machen das Bankgeschäft viel bequemer und gleichzeitig benutzerfreundlich, zeitnah und professionell, was zu einer besseren Kundenzufriedenheit, -bindung und -loyalität führt. Die Vernetzung des Finanzökosystems dient der Erhöhung des Marktanteils und der Reputation von Finanzinstitutionen. Die Lösung bietet auch eine kostengünstige TCO, die ihren Investitionserwartungen entspricht.

Digital Loan One Box liefert in den folgenden Bereichen Leistungen von höchster Geschwindigkeit:

Kontoeröffnung per Fernzugriff in Echtzeit und biometrische Identitätsauthentifizierung über mehrere Ansätze (MFA)

Schnelle Online-Kreditvergabe, -Genehmigung und -Mittelauszahlung (dreiminütige Antragstellung, sekundenschnelle Kreditgenehmigung und kein manueller Eingriff)

Echtzeit-Erstellung von Werbeaktionen und Marketingkampagnen

Flexible Kreditnachbearbeitung, sofortige Bewertung der Kreditverlängerung

Echtzeit-Aktualisierung von Kontoinformationen und durchgehende Angebote

Schneller Zugang für Ökosystempartner über offene Standard-APIs

Hoch standardisierte Produkte, die für Kunden leicht verständlich sind

Rasche Einsatzbereitschaft, ein Go-Live innerhalb von zwei Monaten ist möglich

„Inmitten der andauernden Pandemie kommt die Lösung für die Finanzinstitute zum richtigen Zeitpunkt. Sie kann die Anforderungen an eine effiziente Kredit- und Darlehensvergabe sowohl für Finanzinstitute als auch für Kunden in solchen besonderen Zeiten erfüllen. Innerhalb dieser Branche werden wir weiterhin mit globalen Partnern ein globales Ökosystem und szenariobasierte Lösungen von 2C bis 2B entwickeln", erläuterte Jason Cao, Präsident der Global Financial Services Business Unit der Enterprise Business Group bei Huawei. „Gemeinsam mit Kunden und Partnern in der Industrie werden wir mit 5G beginnen und die Chancen in fünf wichtigen Technologiebereichen – Konnektivität, Cloud, Computing, KI und Industrieanwendungen – nutzen. Letztendlich werden wir szenariobasierte intelligente Lösungen und Technologien bereitstellen, um die digitale Transformation für Finanzkunden zu erleichtern."

Hongan Li, Senior Vice President von Sunline, fügte hinzu: „Sunline ist ein globales IT-Dienstleistungsunternehmen für Banken. Wir erneuern uns ständig, um in der FinTech führend zu sein und die Vernetzung der Lebensbereiche zu bereichern. Während der COVID-19-Pandemie erkannten wir den dringenden Bedarf an technologischer Innovation, digitalen Dienstleistungen und offenen Finanzdienstleistungen weltweit. Vor diesem Hintergrund führen Sunline und Huawei jetzt die Digital Loan One Box-Lösung ein. Die Lösung richtet sich an Finanzinstitute und Kunden, insbesondere an diejenigen, denen es an technologischen Möglichkeiten fehlt. Sie basiert auf Sunlines Framework für Mikrodienstleistungen auf Unternehmensebene für Banken. Die agile Plattform zeichnet sich durch hohe Flexibilität, lose Kopplung, hohe Leistung und verteilte Bereitstellung aus. Sie erfüllt die dynamischen Anforderungen aller Finanzinstitutionen jeder Größe an die horizontale Skalierung, sowohl bei den geschäftlichen als auch bei den Systemanforderungen. Unser Ziel ist es, eine Lösung anzubieten, die in dieser außergewöhnlichen Zeit praktisch und hilfreich ist."

Huawei und seine Partner unterstützen Finanzinstitute dabei, einen neuen digitalen Höhepunkt bei der finanziellen Eingliederung, der datengesteuerten Geschäftsinnovation und dem offenen Bankwesen zu erreichen und dabei volle Konnektivität und Serviceflexibilität zu verwirklichen. Bis heute hat Huawei weltweit mit mehr als 5.400 Lösungs- und Servicepartnern zusammengearbeitet, um über 1.600 Finanzkunden in 60 Ländern und Regionen zu unterstützen. Gemeinsam haben wir ein Ökosystem mit einer wachsenden Reichweite geschaffen.

Sunline ist ein führender Anbieter von FinTech-Lösungen. Das Unternehmen erfindet seine Technologien ständig neu, um die Finanzdienstleistungsrevolution zu unterstützen und die Entwicklung der Branche voranzutreiben. Bis heute hat Sunline mehr als 800 globale Finanzinstitute mit integrierten Finanz-IT-Lösungen versorgt, die das Kerngeschäft, das Internet-Finanzgeschäft, Big Data und Verwaltungsdienste abdecken.

Als Pionier unter Chinas FinTech-Lieferanten hat Sunline seit 2016 Niederlassungen und Servicebüros in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und der Sonderverwaltungszone Hongkong eingerichtet. Das Unternehmen fand weithin Anerkennung für seine Stärken in den Bereichen Innovation, Marktführerschaft und Produktleistung. In der Forrester-Umfrage „Global Banking Platform Deals Survey in 2019" steht es unter den Top 3 Anbietern von Bankplattformen im asiatisch-pazifischen Raum. In diesem Jahr zeichnete das Global Brands Magazine Sunline als 2020 Asiens innovativstes FinTech-Unternehmen aus und platzierte es auch auf der IDC China FinTech 50 Liste für das Jahr 2020.

HUAWEI CONNECT 2020 ist die jährliche Leitveranstaltung von Huawei für die globale IKT-Industrie und findet vom 23. bis 26. September 2020 in Shanghai statt. HUAWEI CONNECT ist eine offene Plattform, die unseren Kunden und Partnern helfen soll, diese Veränderungen zu meistern, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam neue Werte zu schaffen. Bei der diesjährigen Veranstaltung haben verschiedene Interessenvertreter aus der gesamten IKT-Branche, darunter Vordenker, Wirtschaftseliten, Technikexperten, führende Unternehmen, Partner aus dem Ökosystem, Anbieter von Anwendungsdiensten und Entwickler, ihre Einblicke in aktuelle Trends und Möglichkeiten der Industriedigitalisierung ausgetauscht. Auf der Veranstaltung wurde auch eine ganze Reihe fortschrittlicher IKT-Technologien, -Produkte und -Lösungen vorgestellt, um unsere erfolgreiche Innovation mit vereinten Kräften zu zeigen. Unser letztendliches Ziel ist es, ein offenes und solides Branchen-Ökosystem aufzubauen, das allen Interessengruppen zugute kommt und neue Werte für alle Branchen schafft. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

