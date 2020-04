Huawei, UNESCO IITE e UNESCO-ICHEI organizam webinário de ensino superior online para praticar seu programa Learn ON

SHENZHEN, China, 12 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- No dia 11 de abril, a Huawei realizou um webinário ao vivo voltado ao ensino superior online para ajudar a assegurar a continuidade da educação pela internet durante a suspensão de escolas e universidades. O webinário, organizado como parte especial do programa Learn ON da Huawei, foi produzido conjuntamente entre a Huawei e parceiros como o Instituto de Tecnologias de Informação para a Educação (UNESCO IITE) e o Centro Internacional para Inovação no Ensino Superior (UNESCO-ICHEI). Líderes e especialistas de empresas e universidades de todo o mundo foram convidados a compartilhar práticas e dificuldades sobre o ensino online durante a crise da COVID-19. Também trataram de soluções viáveis que possam garantir a continuidade do ensino e a qualidade das aulas online enquanto as escolas e universidades estão fechadas.

Mais de 1,5 bilhão de estudantes em todo o mundo estão sendo afetados pelo fechamento de instituições educacionais devido ao surto da COVID-19. Para mitigar o impacto imediato, a UNESCO lançou a Coalizão Global de Educação, na qual organizações internacionais, sociedade civil e empresas estão engajadas para mostrar que "a aprendizagem nunca para". Como um dos membros da coalizão, a Huawei tem se dedicado a proporcionar todos os benefícios da tecnologia. Ela desenvolveu a TECH4ALL, uma iniciativa de inclusão digital de longo prazo para o uso da tecnologia para o bem. A acessibilidade de uma educação de qualidade é um dos importantes focos da TECH4ALL. Em resposta ao convite da UNESCO, a Huawei lançou com parceiros globais o programa Learn ON, que utiliza a inovação nas tecnologias de informação e de comunicação a fim de levar ensino de qualidade a diversos grupos em diferentes áreas durante a crise da COVID-19.

O diretor de parceria educacional do Departamento de Desenvolvimento de Ecossistemas de Talentos da Huawei, Wu Lintuo, apresentou uma solução completa para os novos requisitos das Huawei Academies em todo o mundo durante a COVID-19. Serão tomadas as seguintes medidas:

1. Um total de US$ 5 milhões do Huawei ICT Academy Development Incentive Fund (ADIF) será destinado a faculdades parceiras para atividades relacionadas a cursos, treinamentos e experimentações online.

2. Mais de 130 cursos abertos do tipo MOOC serão abertos, cobrindo áreas técnicas avançadas como inteligência artificial, "big data", 5G e internet das coisas.

3. Mais de 100 cursos Train the Trainer (TTT) serão ministrados de abril a dezembro, com a expectativa de capacitar mais de 1,5 mil professores.

4. Espera-se que 50 mil alunos recebam treinamento por meio de aulas, cursos e autoaprendizagens online.

"Temos a satisfação de trabalhar com a Huawei, membro da Coalizão Global de Educação da UNESCO contra a COVID-19, no webinário intitulado 'Ensino Superior Online durante a COVID-19' e outros projetos como parte de ações conjuntas", disse o diretor do UNESCO IITE, Zhan Tao. "Como parte integrante da UNESCO, o IITE está trabalhando em estreita colaboração com parceiros do mundo inteiro no âmbito da iniciativa 'Combata a COVID-19: vamos continuar aprendendo juntos, juntos estamos em movimento!' em prol de esforços coletivos e do compartilhamento de recursos e experiências", prosseguiu. "Vamos continuar trabalhando juntos para ajudar milhões de alunos, professores e pais em situação de necessidade, com paixão, inovação e força coletiva. Vamos trabalhar juntos! Seja digital, seja universal e vá longe!"

"Durante a crise, a Huawei fornecerá recursos financeiros, plataformas abertas e recursos educacionais gratuitos e de alta qualidade", disse o diretor do Departamento de Desenvolvimento de Ecossistemas da Huawei, Bradd Feng. "Também realizaremos diversas atividades, como aulas, exames, treinamentos, comunicação e desenvolvimento de recursos. Com pleno apoio às operações das Huawei ICT Academies em todo o mundo e a promoção do aprendizado online, pretendemos minimizar as interrupções causadas ao aprendizado dos estudantes que estão em casa."

Durante a sessão de divulgação, Ann Therese Ndong-Jatta, diretora do Escritório de Educação na África da UNESCO; Xu Xiaofei, vice-diretor do Grupo de Consultoria Especializada de Ensino Online para Desenvolvimento de Cursos e Plataformas Internacionais do Ministério da Educação e vice-reitor do Instituto de Tecnologia de Harbin (HIT); Liu Shubo, pró-reitor da Faculdade de Ciências da Computação da Universidade de Wuhan; Samuel Kinuthia, da Universidade Zetech no Quênia; Weng Kai, da Faculdade de Ciências da Computação da Universidade de Zhejiang University; Zhao Jianhua, especialista sênior da UNESCO-ICHEI e outros especialistas de instituições globais de ensino superior apresentaram sua experiência em desenvolvimento de sistemas de educação online, organização de ensino pela internet, recursos de administração da saúde mental para estudantes e professores e utilização do HUAWEI CLOUD WeLink no ensino online durante a crise da COVID-19. Além dos métodos especiais de ensino, os especialistas também destacaram os desafios que enfrentaram e as respectivas soluções.

Svetlana Knyazeva, especialista do UNESCO IITE, sugeriu que universidades, empresas e organizações educacionais abram o acesso a recursos de aprendizagem e produzam e compartilhem MOOCs para ajudar mais instituições educacionais com ensino online.

A interrupção do ensino devido à crise pode ampliar ainda mais as desigualdades educacionais entre regiões e países e agravar a divisão digital. Para resolver o problema, a educação online é uma das medidas mais importantes e eficazes. Plataformas de comunicação ininterrupta, recursos de ensino apropriados e serviços de suporte rápidos e convenientes serão a chave para a educação online em larga escala. A Huawei está disposta a compartilhar continuamente experiências de educação online com universidades e organizações educacionais. Ela aumentará o investimento, aprimorará a construção de recursos digitais e promoverá a digitalização do ensino para garantir a acessibilidade de uma educação de alta qualidade.

