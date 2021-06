Huawei: ускорение цифровизации финансов и совместное создание новых ценностей

ШАНХАЙ, 5 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в Шанхае состоялся первый день форума Huawei Intelligent Finance Summit 2021, проходящего под тематическим названием "Accelerate Financial Digitization, New Value Together" («Ускорение цифровизации финансов и совместное создание новых ценностей»). Это двухдневное мероприятие привлекло к себе более 3000 клиентов, партнеров, отраслевых экспертов и представителей СМИ со всего мира. Компания Huawei подробно изложила, как финансовые учреждения могут использовать технологии для модернизации отрасли и спектра предлагаемых услуг путем создания гибкой и интеллектуальной экосистемы, в конечном итоге превращаясь в эко-предприятия с цифровыми возможностями. Компания Huawei представила три стратегические инициативы для своей работы в финансовом секторе: полный охват облачных технологий, диверсификация и совершенствование вариантов их применения в рамках отрасли и агрегирование различных продуктов SaaS для содействия финансовым учреждениям в повышении эффективности цифровых предприятий.