Huawei usnadňuje digitální transformaci průmyslu prostřednictvím svých inovativních řešení HMS

Díky tomu, že jsou řešení Huawei plně otevřená, mohou partneři bez problémů zavádět inovace a uspět při digitální transformaci. Díky digitalizaci pak sektory, jako jsou například finance, státní orgány, vzdělávání, podnikání nebo zábavní průmysl, mohou rychleji zavádět inovativní digitální služby budoucnost.

V posledních letech společnost Huawei pracuje na mobilních řešeních pro finanční sektor. Například služba HUAWEI Wallet byla aktualizována a nově tak nabízí řadu inovativních funkcí, včetně POS, HUAWEI Card a dalších. Firma Huawei také vyvinula zabezpečený engine pro zpracování dat, zákaznických účtů, aplikací a pro zabezpečení plateb. Toto řešení obsahuje špičkové technologie pro zabezpečení dat a plateb a jeho součástí jsou bezpečnostní certifikáty na hardwarové úrovni, technologie Trusted Execution Environment (TEE) a systém pro řízení rizik v cloudu. Zcela otevřený systém HMS také nabízí bankám a dalším finančním institucím přístup k širšímu spektru digitálních finančních služeb.

HUAWEI City Service je skvělá komplexní platforma pro státní orgány, kterou jsme vyvinuli ve spolupráci s orgány místní samosprávy. Umožňuje z jednoho místa spravovat a provozovat více než 30 nejčastějších služeb zajišťovaných státními orgány ze 6 různých oblastí, včetně správy výdajů, zdravotnických, imigračních a dalších služeb. Do budoucna se uživatelé budou moci prostřednictvím jednoho identifikátoru HUAWEI ID přihlásit a komunikovat se všemi místními úřady, a to odkudkoli a kdykoli.

Co se týče sektorů vzdělávání a práce, představila firma Huawei platformu Link Now pro online vzdělávání a koordinaci práce, která nabízí služby, jako jsou okamžitá komunikace, živá spolupráce nebo vzdálené učení. Firma Huawei chce díky technologickým vymoženostem maximálně zpřístupnit a usnadnit vzdělávání a spolupráci mezi pracovními týmy. Všichni uživatelé produktů Huawei na celém světě tak nyní mohou využívat vylepšené a kvalitnější služby.

Společnost Huawei také na této akci představila platformu HUAWEI Business Touch. Jedná se o platformu pro obchodníky, která umožňuje zákazníkům zasílat krátké propagační nebo servisní zprávy. Tyto zprávy lze doručovat do různých kanálů, včetně levé části displeje mobilních přístrojů nebo do aplikace HUAWEI Life Service. Firma Huawei také představila chytré technologie pro podnikatele, jejichž součástí jsou 2D/3D mapy, navigace s využitím prvků rozšířené reality (AR) a také nabídka mobilních řešení pro firmy s názvem Huawei Enterprise Manager.

Firma Huawei vyvinula zcela nové chytré řešení pro kulturní a turistický sektor. Uživatelé zařízení firmy Huawei nyní mohou ve svých zařízeních uchovávat důležité informace, jako jsou elektronické identifikátory (eID), vstupní hesla, klíče od auta nebo hotelových pokojů, a jakmile se uživatel přiblíží k terminálu, příslušný identifikátor se automaticky zobrazí v aplikaci HUAWEI AI Pass. Uživateli pak stačí jen přiložit zařízení Huawei k terminálu a může pokračovat dále. Součástí tohoto řešení jsou také služby, jako je například doporučení vhodné trasy, aktualizace zájmových míst v reálném čase nebo navigace s využitím prvků rozšířené reality (AR). Huawei také ve spolupráci s městem Tu-ťiang-jen, již brzy nabídne turistům zcela nové možnosti.

Firma Huawei otevřela vývojářům z celého světa ve své platformě 5 hlavních oblastí služeb, včetně placení, reklamy, brouzdání po internetu, map a vyhledávání. Prostřednictvím platformy HMS Core 5.0 firma Huawei poskytuje svým partnerům software, hardware a cloudové technologie, které vývojářům umožňují urychlit vývoj nových inovativních produktů a zrychlit tak celý proces digitalizace. Ekosystém HMS firmy Huawei je v současnosti třetí největší ekosystém pro vývoj mobilních aplikací, do kterého je registrováno více než 1,8 milionu vývojářů z celého světa a který obsahuje 96 tisíc vyvinutých aplikací.

Firma Huawei také investovala 1 miliardu dolarů do svého programu Shining-Star (Vycházející hvězda), který usnadňuje zapojení vývojářů do platformy HMS a podporuje je při vývoji nových aplikací. Program Shining-Star dosud podpořil vývoj více než 10 tisíc inovativních aplikací z celého světa a zapojilo se do něj více než 1000 partnerů z různých průmyslových oborů. Do budoucna se plánuje jeho další rozšíření.

Firma Huawei spolupracuje s globálními partnery a vývojáři při zavádění dalších inovací v oblasti digitální transformace a také na uplatňování svého programu TECH4ALL. Firma Huawei chce do budoucna otevírat nové příležitosti pro všechny ostatní průmyslové obory a podílet se na urychlení digitální transformace, která umožní poskytovat zákazníkům kvalitnější služby a přispěje i ke zlepšení kvality života.

„Ve společnosti Huawei považujeme naše vývojáře, partnery a zákazníky za hvězdy budoucnosti. Rádi bychom i nadále s našimi hvězdami spolupracovali, aby nám pomohli rozsvítit cestu, která je před námi a mohli jsme tak společně tvořit nový, zábavnější svět," dodal Čang.

