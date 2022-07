Huawei usprawnia transformację chmury operatora, aby wykorzystać wartość łączności

Sektor telekomunikacyjny wszedł już w decydującą fazę własnej ewolucji w kierunku chmury obliczeniowej, co wiąże się z licznymi nowymi możliwościami i wyzwaniami. Oczekuje się, że do końca 2023 roku 15% operatorów opracuje i w pełni wdroży kompleksową strategię chmurową, co doprowadzi do powstania rynku chmur telekomunikacyjnych wartego setki miliardów dolarów. Celem wsparcia ekspansji i wykorzystania nowych rynków, jakie tworzą te technologie, operatorzy muszą nadać priorytet budowie jeszcze bardziej zaawansowanej i sprawnej infrastruktury teleinformatycznej.

Peng uważa, że transformacja chmurowa operatorów powinna opierać się na technologii komunikacyjnej (CT) oraz że dostawcy powinni wykorzystywać wyjątkowe atuty branży telekomunikacyjnej i przekształceń w chmurze, aby zwiększyć wartość swoich sieci i usług.

Podkreślił, że aby wykorzystać pojawiające się możliwości, muszą oni skupić się na trzech obszarach:

Po pierwsze, jeśli chodzi o wartość sieci, dostawcy powinni rozszerzyć granice sieci o chmurę i podnieść jej wartość na rynku B2B, aby korzyści z tych postępów były odczuwalne dla większej liczby klientów. Sieci są podstawowymi aktywami operatorów, zatem mają oni szansę wykorzystać tę przewagę i w sposób synergiczny dokonać transformacji chmury.

W Chinach Huawei zapewnia sieci i możliwości chmury brzegowej, aby umożliwić operatorom zaopatrywanie swoich klientów korporacyjnych w rozwiązania podnoszące produktywność, zwiększając swój rynek docelowy o 25%.

Po drugie, pod względem innowacji cyfrowych operatorzy muszą zbudować platformy chmurowe dla innowacji usług cyfrowych, które będą mogli wykorzystać do szybszego wprowadzania nowych funkcji. Współpracujące platformy chmurowe tworzące pomost między usługami telekomunikacyjnymi a usługami cyfrowymi jeszcze wyraźniej przyspieszą innowacje i poprawią możliwości pozyskiwania klientów.

W Europie koncern pomógł już operatorom w migracji środowisk rozwojowych, testowych i setek usług na platformę Huawei Cloud. Dzięki zastosowaniu elastycznej platformy rozwojowej i możliwości PaaS dla telekomunikacji wielu z nich skorzystało na skróceniu czasu wprowadzania nowych usług na rynek o 75%.

Po trzecie, z punktu widzenia operacji telekomunikacyjnych, operatorzy powinni korzystać z fabrycznie zintegrowanych rozwiązań w chmurze, zaprojektowanych specjalnie dla branży telekomunikacyjnej, co pozwoli im wspierać zrównoważony wzrost ich podstawowej działalności. Transformacja chmury telekomunikacyjnej wymaga platform chmurowych, dysponujących rozproszoną architekturą zdolną do spełnienia wymogów bezpieczeństwa danych i zarządzania adaptacyjnymi architekturami usług telekomunikacyjnych. Konieczna jest również racjonalna linia czasowa transformacji gwarantująca niezawodną migrację usług do chmury.

W Azji firma Huawei wdrożyła rozproszone chmury do obsługi różnorodnych usług i funkcji dostawców, a także wykorzystała rozproszone jezioro danych Huawei do przeprowadzenia skorelowanych analiz danych dla poszczególnych usług, co poprawiło wskaźnik sukcesu marketingu pakietów 5G o 180%.

Peng zakończył swoje wystąpienie stwierdzeniem, że aby odnieść sukces w transformacji chmury i zapewnić klientom usługi najwyższej jakości, ważne jest, aby przedsiębiorcy nawiązywali strategiczne partnerstwa z tymi, którzy doskonale rozumieją branżę telekomunikacyjną i wiedzą, jak wykorzystać mocne strony telekomunikacji. Do końca 2021 roku Huawei współpracował z ponad 120 operatorami na całym świecie w zakresie usług w chmurze. Koncern zobowiązał się do dalszego inwestowania w technologie informacyjno-komunikacyjne i wykorzystania swoich lokalnych możliwości usługowych na całym świecie, aby przyspieszyć transformację chmurową operatorów i ostatecznie uwolnić korzyści płynące z łączności.

Tydzień innowacji Win-Win·Huawei Innovation Week odbywa się od 18 do 21 lipca w Shenzhen w Chinach. Wspólnie z globalnymi operatorami, specjalistami z branży i liderami opinii przyglądamy się bliżej takim tematom, jak 5.5G, ekologiczny rozwój i transformacja cyfrowa, aby budować wspólny sukces w obrębie cyfrowej gospodarki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1862977/Huawei.jpg

SOURCE Huawei