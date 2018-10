Huawei veröffentlicht IoT Cloud Service 2.0, um durch Kombination von Konnektivität, Cloud und Intelligenz das industrielle IoT zu ermöglichen

SHANGHAI, 25. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- Huawei hat auf der HUAWEI CONNECT 2018 offiziell den IoT Cloud Service 2.0 veröffentlicht und seine IoT-Strategie „Bereitstellen einer IoT-Strategie und Aufbau eines Ökosystems" („Provide IoT Infrastructure and Build up an Ecosystem") angekündigt. Huawei hat sich durch erweiterte Verbindungen, Cloud-Dienste und AI dazu verpflichtet, ein leistungsstärkeres industrielles IoT aufzubauen sowie die industrielle Digitalisierung zu ermöglichen.