Huawei выпускает экологически чистую цифровую систему управления питанием сетей

«Создание сетей с нулевыми углеродными выбросами стало одной из важнейших стратегических целей для ведущих операторов по всему миру», — сообщил г-н Чжоу Таоюань. В плане достижения углеродной нейтральности одну из важнейших ролей в развитии энергетического сектора в перспективе будет играть возобновляемая энергетика. Объемы потребления энергии в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) непрерывно растут по всему миру. К 2030 году ее доля в общемировом потреблении энергии предположительно достигнет 5%. Двумя ключевыми направлениями развития деятельности операторов являются достижение низких уровней углеродных выбросов и сокращение энергопотребления.

Г-н Чжоу Таоюань подчеркнул, что разработанная компанией Huawei цифровая система управления электропитанием сетей с нулевыми углеродными выбросами в сочетании с облачной системой интеллектуального управления энергопотреблением (Intelligent Power Cloud) стимулирует операторов двигаться в сторону низкоуглеродного, экологически безопасного и устойчивого развития при столкновении с внутренними и внешними проблемами.

Составными элементами системы управления электропитанием сетей с нулевыми углеродными выбросами Huawei Zero Carbon Network Solution являются Simplified Site, Simplified Equipment Room, Simplified DC и Green Power for All.

Первый элемент — Simplified Site (упрощенный узел) — подразумевает перенос узлов из закрытых помещений на открытый воздух с последующим преобразованием в сверхкомпактный узел. Таким образом, помещение превращается в шкаф с оборудованием, а затем переносится на вышку. Полномасштабное развертывание узлов на вышках будет способствовать сокращению расхода электроэнергии, а также экономии на электричестве и аренде.

Второй элемент — Simplified Equipment Room (упрощенный аппаратный зал) — предполагает, что в рамках вновь строящихся сетей залы будут заменены на шкафы с оборудованием. При расширении мощностей отсутствие необходимости в новых помещениях, модернизации кабельных соединений и новых источниках питания переменного тока обеспечит возможность экономии расходов на электроэнергию, пространства и инженерно-технических ресурсов.

Кроме того, Simplified DC (упрощенная система питания постоянного тока) позволяет преобразовать архитектуру за счет модульной конструкции, полностью формируемой из блоков заводской сборки, что сокращает сроки внедрения с 20 до 6 месяцев. Возможности ремонтно-профилактического обслуживания и повышения эффективности обеспечиваются за счет преобразования системы управления электропитанием на основе комплексных решений, способствующих повышению плотности размещения оборудования, увеличению КПД и экономии электроэнергии. Reshaping Cooling (преобразование систем охлаждения) достигается за счет применения технологий Indirect Evaporative Cooling (косвенное испарительное охлаждение) и iCooling. По сравнению с традиционными технологиями эффективность энергопотребления повышается на 17%. Для преобразования процессов эксплуатации и технического обслуживания используется интеллектуальная система управления этими процессами, повышающая их эффективность на 35%.

И наконец, Green Power for All (экологически чистая энергия для всех) позволяет обеспечить экологически безопасными источниками энергии все узлы, аппаратные залы и центры обработки данных для достижения доступности солнечной энергии в любых ситуациях, а также экологически безопасных соединений и вычислительных процессов.

Четыре описанных выше решения в сочетании с Intelligent Power Cloud в конечном итоге сокращают расходы на энергопотребление и повышают энергоэффективность за счет интеллектуального управления электропитанием, охватывающего источники, сети, нагрузки и энергохранилища.

Подразделение Huawei Digital Power имеет обширный опыт в сферах силовой электроники, информационных, коммуникационных и цифровых технологий и сосредотачивает свои усилия на разработке систем экологически чистого производства электроэнергии и эффективного энергопотребления. В настоящее время совокупный объем производства экологически чистой энергии составляет 325 млрд кВт·ч, что обеспечивает экономию в размере 10 млрд кВт·ч, эквивалентную посадке 220 миллионов деревьев. «Эффективное содействие достижению углеродной нейтральности мира является нашей целью и миссией», — заявил г-н Чжоу Таоюань. Предлагаемая компанией Huawei цифровая система управления электропитанием сетей с нулевыми углеродными выбросами поможет операторам продвигаться в направлении устойчивого развития с низкими уровнями углеродных выбросов и ускорить процесс достижения общемировой углеродной нейтральности.

