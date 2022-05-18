Huawei выпускает флагманские складные продукты HUAWEI Mate Xs 2

Дизайн Petal Maps полностью оптимизирован для экрана складного телефона, а цветопередача с профессиональным управлением цветовой гаммой обеспечивают удобство в использовании HUAWEI Mate Xs 2.

Новейшая версия Petal Maps включает в себя специализированный световой эффект в темном режиме, а также отображение дорожных и строительных огней при движении ночью или в темном режиме.

Для весенних, летних, осенних и зимних периодов были запущены индивидуальные визуальные оболочки с добавлением информации о температуре и осадках.

Petal Maps может давать указания вплоть до уровня полос движения, информацию о конкретных полосах движения и указания стрелками, обеспечивая для пользователей наиболее удобную и понятную раскладку.

HUAWEI Browser, HUAWEI Books, HUAWEI Video и Petal Search — оптимизированы для более широкого экрана, и их просмотр возможен с помощью функции Smart Multi-Window

Облачная среда HUAWEI Mobile Cloud на HUAWEI Mate Xs 2 облегчает процесс управления данными. Такие функции, как автоматическое резервное копирование, синхронизация данных с различных устройств и поиск устройств, обеспечивают сохранность данных.

Кроме того, предлагаемая компанией Huawei функция оптимизации веб-макета с использованием искусственного интеллекта оптимизирует содержание веб-страниц, делая его более удобным для экрана складного телефона.

Расширяя возможности HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Books предлагает к использованию на данном телефоне интерфейс «двойная страница», воспроизводящий внешний вид и ощущение традиционных книг.

В HUAWEI Mate Xs 2 новости, приложения и многое другое, а также результаты поиска в Petal Search можно без проблем отображать в двухоконной компоновке с Smart Multi-Window.

GameCenter на HUAWEI Mate Xs 2 предоставляет больше возможностей для улучшения качества игрового процесса

Благодаря своей обширной игровой библиотеке и эксклюзивным преимуществам GameCenter на большом экране HUAWEI Mate Xs 2 позволяет пользователям наслаждаться такими играми, как State of Survival и Mobile Legends: BangBang.

AppGallery на HUAWEI Mate Xs 2 предлагает специализированные приложения для большого экрана Big-Screen Apps

AppGallery запустила комплексную платформу для разработки приложений, специально адаптированных для складных телефонов, а также поддерживает функцию App Multiplier, которая позволяет отображать две страницы в одном и том же приложении по одной на каждую из частей складного экрана.

Часы HUAWEI GT 3 Pro

Часы HUAWEI GT 3 Pro, обладающие современным, но в то же время утонченным дизайном, будут выпускаться в керамическом и титановом корпусе. Компания Huawei также выпустила новую серию заставок для часов Sense, включающую в себя точные копии вплоть до мельчайших деталей традиционных часов.

Более подробная информация и продуктах представлена на сайте компании по адресу: http://consumer.huawei.com/en

Информация о компании HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services входит в состав Huawei Consumer Business Group, целью которой является обеспечение полного мобильного взаимодействия пользователей по всему миру. По состоянию на 31 марта 2022 года HUAWEI Mobile Services охватывают 730 миллионов пользователей более чем в 170 странах, обеспечивая возможность вести интеллектуальный образ жизни для каждого пользователя устройств Huawei.

Более подробная информация представлена на странице https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1819575/518_KV.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei