Huawei выпускает универсальные интеллектуальные средства сетевого взаимодействия
Oct 15, 2020, 04:29 ET
ПЕКИН, 15 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Комиссия ООН по широкополосной связи и компания Huawei провели в Пекине 6-й форум разработчиков средств широкополосной связи Ultra-Broadband Forum (UBBF 2020) в режиме онлайн. На форуме этого года, посвященном теме "Intelligent Connectivity, New Value Together" («Интеллектуальные средства взаимодействия и совместное создание новых ценностей»), обсуждались проблемы в сфере сетевого взаимодействия и ее возможности в эпоху искусственного интеллекта.
В рамках данного мероприятия с основным докладом под названием "Building intelligent connectivity for a intelligent world" («Разработка интеллектуальных средств взаимодействия для интеллектуального мира») выступил исполнительный директор и председатель Комиссии по контролю за инвестициями компании Huawei Дэвид Ван (David Wang). Г-н Ван также представил универсальные интеллектуальные средства сетевого взаимодействия, разработанные компанией Huawei для бытовых и коммерческих целей. Благодаря предусмотренным сценариям взаимодействия домашние широкополосные сети вступят в эру «экономики впечатлений», а процесс перехода различных отраслей на цифровые технологии будет ускорен.
В сфере сетевого взаимодействия наблюдаются пять многообещающих изменений
Каждый этап совершенствования средств связи вносил существенные изменения в жизнь общества. В настоящее время, по мере приближения к интеллектуальной эпохе, отдельные люди, семьи и предприятия предъявляют как никогда высокие требования к средствам сетевого взаимодействия, а новые технологии, такие как облачные вычисления и искусственный интеллект, быстро интегрируются с этими средствами. В связи с этим сфера сетевого взаимодействия претерпевает пять многообещающих изменений:
Изменение 1. Переход от «Интернета вещей» и «интеллектуального Интернета вещей» к архитектуре Intelligent Twins. В прошлом мы стремились связать между собой всех людей и все дома. Это был «Интернет всего». По мере нашего движения к органичной жизни в мире искусственного интеллекта и совершенствования интеллектуальных средств обеспечения деятельности предприятий мы должны соединять все больше вещей с интеллектуальными устройствами. Это можно назвать «интеллектуальным Интернетом всего». Согласно прогнозам независимых организаций, к 2035 году число соединений по всему миру достигнет 1 триллиона, а это значит, что повсеместный сетевой доступ и всеохватывающий интеллект станут реальностью.
Изменение 2. Переход от офисного взаимодействия к взаимодействию по схеме «офис + производство». Пандемия COVID-19 качественно изменила потребности людей в широкополосном доступе из дома. На корпоративном уровне средства сетевого взаимодействия вышли за пределы обслуживания офисной деятельности и в настоящее время обеспечивают сопряжение между офисными и производственными звеньями. Основной акцент в цифровизации предприятий сместился с создания цифровых офисов в направлении цифровых процессов организации производственной, финансово-экономической и операционной деятельности.
Изменение 3. Переход от обслуживания по принципу «лучшее из возможного» к дифференцированной и детерминированной модели обслуживания. Разные отрасли отличаются друг от друга по сценариям обслуживания и требованиям к связности элементов. Если дифференцированное обслуживание является стандартной моделью, то необходим детерминированный алгоритм взаимодействия. Таким образом, операторы могут открыть путь к вертикальным рынкам только путем предоставления дифференцированных и детерминированных услуг.
Изменение 4. Переход с мегабитных на гигабитные скорости обмена данными в любых средах. Существует множество технологий доступа, включая сотовую связь, Wi-Fi и оптоволокно, а разнообразие сценариев обслуживания предполагает, что многочисленные технологии доступа будут сосуществовать еще долгие годы. Благодаря слаженной работе в этой сфере технологии 4G, 5G, Wi-Fi и оптоволоконной связи могут обеспечивать повсеместный доступ к гигабитным сетям.
Изменение 5. Переход от эксплуатации и технического обслуживания в ручном режиме к гиперавтоматизации. Процедуры эксплуатации и технического обслуживания сетей 5G будут более сложными по сравнению с сетями 4G. При их осуществлении в ручном режиме эти новые трудности окажутся непреодолимыми, что обуславливает переход к гиперавтоматизации на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта, облегчающих процесс принятия решений относительно эксплуатации и технического обслуживания.
Переход к интеллектуальным средствам сетевого взаимодействия с использованием ИИ
Эти пять изменений налагают новые требования к средствам сетевого взаимодействия. Для выполнения этих требований и повышения производительности необходимо вывести средства сетевого взаимодействия на следующий уровень.
Первым требованием является повсеместный доступ к гигабитным сетям, поскольку в основе эффективного сетевого взаимодействия лежит широкополосность. Повсеместное подключение к гигабитным сетям необходимо для передачи видеосигналов сверхвысокой четкости, а также функционирования промышленных приложений с элементами виртуальной/дополненной реальности, камер с искусственным интеллектом и дронов.
Вторым требованием является детерминированный алгоритм взаимодействия, необходимый для реализации домашних сценариев, в частности дистанционной работы и обучения, а также корпоративных сценариев, таких как безопасное и бесперебойное производство.
Третье требование — гиперавтоматизация. По мере развития сетей с точки зрения сложности и масштабов возникает необходимость в использовании больших данных и искусственного интеллекта для обеспечения гиперавтоматизации.
В интеллектуальную эпоху интеллектуальные средства сетевого взаимодействия будут иметь три основные характеристики: повсеместность доступа к гигабитным сетям, детерминированный алгоритм взаимодействия и гиперавтоматизация.
Универсальные интеллектуальные средства сетевого взаимодействия Huawei
В ходе мероприятия г-н Ван представил разработанные компанией Huawei универсальные интеллектуальные средства сетевого взаимодействия, включая интеллектуальные системы распределенного доступа для домов, а также интеллектуальные кампусные сети, интеллектуальные выделенные каналы повышенной надежности и сетевые решения на основе облачных технологий для корпоративных пользователей.
- Интеллектуальный распределенный доступ. Это техническое решение обеспечило всестороннее усовершенствование домашних устройств, оконечных элементов локальных сетей и сетевого управления. Благодаря полному покрытию помещений гигабитными сетями Wi-Fi, высококачественному обслуживанию и точной идентификации пользователей системы интеллектуального распределенного доступа позволят операторам извлекать выгоду в большей степени за счет сетевого взаимодействия, а не базы пользователей.
- Интеллектуальные кампусные сети. Благодаря централизованному управлению через локальные/глобальные сети, доступу к гигабитным сетям и интеллектуальным процедурам эксплуатации и технического обслуживания на основе ИИ интеллектуальные кампусные сети позволяют операторам обеспечивать универсальные сетевые решения для корпоративных клиентов по мере их перехода на облачные технологии.
- Интеллектуальные выделенные каналы повышенной надежности. Это техническое решение значительно сокращает время задержки благодаря технологии полностью оптической коммутации, позволяющей операторам обеспечивать профессиональным пользователям корпоративного уровня сверхмалую задержку порядка 1 мс и высочайшее качество обслуживания. Перестраиваемые аппаратные каналы, создаваемые на основе технологии Liquid OTN, поддерживают гибкий широкополосный доступ в диапазоне от 2 Мбит/с до 100 Гбит/с с возможностью регулировки в процессе эксплуатации без потерь. Кроме того, интеллектуальные выделенные каналы повышенной надежности соединяют корпоративных клиентов с частными сетями волнового уровня через эксклюзивные волновые или субволновые ресурсы.
- Интеллектуальные облачные сети. Целью реализации данного технического решения является обеспечение синергии между облаком и сетью в облачную эпоху. Интеллектуальные облачные сети, создаваемые на основе интеллектуальных IP-сетей, будут формировать высококачественную облачную частную сеть, обеспечивающую корпоративным пользователям возможность доступа к нескольким облачным системам.
«В течение последних 30 лет компания Huawei работает совместно с клиентами и партнерами над созданием органичной среды искусственного интеллекта для всех домов и совершенствованием интеллектуальных средств во всех отраслях. Наша конечная цель заключается в развитии цифровой экономики и улучшении жизни людей, — заявил г-н Ван. —
Благодаря постоянным инвестициям в развитие сетей 5G, оптических сетей и усовершенствованной версии сетей IPv6 мы сегодня выпускаем на рынок универсальные интеллектуальные средства сетевого взаимодействия. Эти средства повысят экологическую безопасность и эффективность работы сверхширокополосных сетей, а также обеспечат создание более интеллектуального мира. В дальнейшем мы удвоим свои усилия в области фундаментальных исследований, увеличим вложения в сетевые технологии нового поколения и будем сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в целях формирования более экологически чистого, рационального и интеллектуального мира».
UBBF — всемирное флагманское мероприятие в сфере информационно-коммуникационных технологий. На форуме этого года со своими докладами выступили представители China Mobile, FTTH Council Europe, TechUK, Ernst & Young Advisory Limited, IPv6 Forum, SAMENA Telecommunications Council и Omdia.
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