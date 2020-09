Huawei wprowadza rozwiązanie FusionServer Pro V6 SAP HANA dla cyfrowej transformacji przedsiębiorstw

Rozwiązanie Huawei FusionServer Pro V6 SAP HANA, na które składa się oparty na architekturze x86 własny serwer FusionServer Pro oraz baza danych w pamięci („in-memory"), oferuje wysoką wydajność, dużą niezawodność i łatwość rozszerzania, pozwalając przedsiębiorstwom na sprawne czerpanie korzyści z danych, by mogły lepiej wykorzystywać szanse na rynku. Serwer nowej generacji FusionServer Pro 2488H V6 korzysta z czterech skalowalnych procesorów trzeciej generacji Intel® Xeon® z 48 złączami DDR4 DIMM i 11 złączami PCIe 3.0, posiada możliwość instalacji do dwudziestu pięciu dysków 2,5 cala do lokalnego przechowywania danych i obsługuje pamięć trwałą (PMem) Intel® Optane™ serii 200, dzięki czemu zapewnia niezrównaną moc obliczeniową, zwiększoną pojemność pamięci i wyższą elastyczność konfiguracji.