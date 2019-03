Huawei wprowadza standard Open Rack OCP we wszystkich nowych centrach danych publicznej chmury na całym świecie

Inicjatywa Open Rack zaproponowana przez Open Compute Project (OCP) ma na celu przemianę architektury szaf centrów danych i jest jednym z najbardziej obiecujących projektów w środowisku komputerowym w dużej skali. Jest to pierwszy standard szaf zaprojektowany z myślą o centrach danych, integrujący szafy z infrastrukturą centrów danych, opierający się na holistycznym procesie projektowania, który bierze pod uwagę zależności elementów od sieci energetycznej po bramy na chipach na każdej płycie głównej. Przyjęty przez grono największych dostawców usług internetowych w hiper skali, w tym Facebook, Google i Microsoft, standard Open Rack prowadzi do zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania (TCO) i zwiększenia wydajności energetycznej w środowiskach komputerowych w dużej skali.

– Przywódcy biznesowi i inżynieryjni w Huawei rozpoznali wydajność i elastyczność płynące ze standardu Open Rack oraz wsparcia ze strony globalnej bazy dostawców. Zapewnianie usług w chmurze na potrzeby globalnej bazy klientów wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Elastyczność specyfikacji Open Rack i możliwość przystosowania rozwiązania do chłodzenia hydraulicznego pozwoli Huawei na obsługę nowych regionów. Decyzja Huawei o wprowadzeniu Open Rack jest ważnym sygnałem wsparcia – skomentował Bill Carter, główny dyrektor technologiczny w Open Compute Project Foundation.

Poza przyjęciem przez Huawei standardu Open Rack w centrach danych w chmurze firma poszerza także zakres współpracy ze społecznością OCP w celu rozbudowania projektu standardu i dalszego usprawnienia czasu koniecznego do wprowadzenia rozwiązania na rynek oraz zwiększenia użyteczności i zmniejszenia TCO.

W zeszłym roku firma Huawei stała się członkiem platynowym OCP. W tym roku Huawei kontynuuje inwestycje i zaangażowanie w OCP i społeczność open source. Aktywne zaangażowanie Huawei w społeczność OCP obejmuje trwający udział i wkład w szereg projektów OCP, w tym Rack and Power i System Management and Server, a wysiłki firmy włączone zostaną także do najnowszych specyfikacji Accelerator Module, Advanced Cooling Solutions i OpenRMC autorstwa OCP.

– Inwestycje strategiczne i zaangażowanie Huawei w OCP to sytuacja obustronnie korzystna – skomentował Kenneth Zhang, dyrektor generalny FusionServer, działu inteligentnego programowania w Huawei. – Połączenie bogatego doświadczenia Huawei w zakresie realizacji projektów telekomunikacji i w chmurze z wiedzą dużej społeczności OCP pomoże firmie w zapewnianiu nowoczesnych, elastycznych i otwartych rozwiązań na rzecz klientów z całego świata. Z drugiej strony Huawei może wykorzystać pozycję lidera w branży i globalną infrastrukturę centrów danych do wprowadzenia OCP na nowe rynki i segmenty na całym świecie – dodał dyrektor.

W trakcie przemowy głównej na szczycie OCP Global Summit przedstawiciele firmy Huawei podzielą się dodatkowymi informacjami na temat planów wdrożenia architektury Open Rack i ogólnej strategii OCP. Firma Huawei planuje także zaprezentować kilka elementów składowych rozwiązań na swoim stanowisku, w tym moduł komputerowy na bazie OCP, procesor Huawei Kunpeng 920 ARM, procesor sztucznej inteligencji Huawei Ascend 310 i inne produkty inteligentnego programowania Huawei.

Dodatkowe informacje można uzyskać od Huawei na stanowisku firmy, w trakcie przemowy głównej lub sesji dla dyrektorów:

Numer stanowiska: B2

Harmonogram przemowy głównej: 15 marca, 11:38 sala Grand Ballroom

Harmonogram sesji dla dyrektorów: 14 marca, 14:05-14:30 – sala 210BF

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/836199/Huawei.jpg

