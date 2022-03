Huawei y Flexxible IT presentan la solución de servicio Hi-Ops 3.0 de O&M para la industria

Huawei dio a conocer oficialmente el Hi-Ops 3.0 de O&M de la industria, que es simplemente "1+2+3=N". Habilita el valor operativo de O&M, la conciencia de la situación y la predicción de riesgos. En la solución Hi-Ops 3.0 de O&M de la industria, el "1" se refiere a la plataforma unificada de O&M IMOC (Centro de mantenimiento y operación inteligente) desarrollada por Huawei. El "2" se refiere a dos tipos de servicios de O&M: servicios básicos de O&M y servicios digitales de O&M. Los servicios básicos de O&M incluyen coordinación de O&M, O&M de rutina, gestión de O&M y mejora continua. Los servicios digitales de O&M incluyen consultoría de transformación digital de O&M, construcción digital de O&M y operación digital de O&M. El "3" se refiere a tres tipos de socios: socios de componentes de plataformas, socios de desarrollo de adaptaciones y socios conjuntos de soluciones. La "N" se refiere a diferentes escenarios de O&M, como ciudades inteligentes, transporte inteligente, finanzas inteligentes y gobierno inteligente.

Operacionalización del valor de O&M: significa establecer un modelo de valor de O&M y un sistema impulsado por objetivos comerciales. Paso a paso, establecer el objetivo de O&M desde el objetivo de servicio, establecer el sistema de indicadores basado en el objetivo de O&M y realizar el modelado del sistema; luego consolidar la plataforma y verificar el resultado del servicio; y finalmente la operación continua de O&M.

Conocimiento de la situación: se optimizan todos los eslabones de la cadena de servicios, la cadena de datos y la cadena de implementación para diseñar un mapa de conocimiento del servicio a fin de lograr un conocimiento sobre la situación del servicio en tiempo real. Visualiza la asociación de datos y arquitectura para delimitar y localizar rápidamente fallas en el servicio, lo que incluye localizar y rastrear problemas de servicio/servicio, localizar y rastrear problemas de recursos del sistema, localizar y rastrear fallas del hardware, y analizar la correlación y el impacto de los eventos.

Predicción de riesgos: comienza con el monitoreo full-stack y crea más de 5000 árboles de fallas mediante la captura de datos de la capa de la plataforma, capa de datos, capa de servicio y capa de aplicaciones, mediante la adquisición de estados y la gestión de umbrales, la gestión de algoritmos de modelos, el análisis de relaciones de datos, la detección activa y la simulación del comportamiento de los usuarios. Monitoreo predictivo inteligente.

El servicio Hi-Ops 3.0 de O&M de la industria de Huawei incluye tres tipos de socios de capacidades: los socios de componentes de plataformas, que pueden satisfacer rápidamente las necesidades de los clientes al introducir componentes maduros, como monitoreo de infraestructura de TI, gestión de direcciones IP, APM, visualización 3D y gestión del rendimiento de la red. Los socios de desarrollo de adaptaciones, que ofrecen servicios de adaptación personalizados para los clientes, como desarrollo de diseño visualizado, desarrollo de adaptación de portales, desarrollo de adaptadores, interconexión de procesos e integración de herramientas. Los socios de soluciones aportan soluciones de servicios de O&M de manera conjunta, incluida la solución de visualización de datos, la solución de O&M remotos y la solución de monitoreo de aplicaciones.

Flexxible IT es un CSP certificado por Huawei. Tiene su sede en España y sucursales en Europa y los Estados Unidos. Flexxible IT cuenta con un equipo de soporte continuo (7x24x365) para ayudar a los clientes a manejar emergencias y mantenimiento. También cuenta con un sistema de monitoreo proactivo de 7x24 horas para ayudar a los clientes a prevenir e identificar problemas en el hardware. El Sr. Kilian Arjona (director de Tecnología de Flexxible IT) afirmó: "Huawei ha cooperado con Flexxible IT desde el año pasado. Hasta el momento, Huawei ha cooperado con múltiples NA".

En el futuro, Huawei trabajará con más socios para adaptar su transformación digital e inspirar más valor para la transformación.

FUENTE Huawei

