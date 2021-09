Huawei y organizaciones de terceros llegan a un consenso: NVMe over Fabric (NoF), basado en Ethernet sin pérdidas, es la opción ineludible en la era All-Flash

SHENZHEN, China, 24 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- En Huawei Connect 2021, expertos de IDC, Tolly, Bank of China y Huawei se reunieron para analizar el futuro de las redes de almacenamiento. En esta instancia, todas las partes llegaron a la conclusión de que el NVMe over Fabric es la opción ineludible en la era all-flash. Lo que es más importante, Huawei propuso la solución de red de almacenamiento Ethernet sin pérdidas NoF+, también conocida como solución NoF+, una innovación revolucionaria en la industria que está diseñada para liberar el potencial del almacenamiento all-flash. Zhang Jidong, arquitecto de redes de almacenamiento de Bank of China, señaló que, dado que la solución admite transmisiones sin pérdidas a larga distancia de 200 km sobre enlaces de 100GE, lo que reduce en un 90 % las conexiones cruzadas de los centros de datos en comparación con el canal de fibra (FC), es una opción perfecta para implementaciones activa-activa intraurbanas.

Con el rápido crecimiento de los servicios financieros, los volúmenes están aumentando y ello exige una alta concurrencia de datos. Además, los bancos de todo el mundo ahora necesitan ofrecer servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que supone desafíos sin precedentes en relación con la latencia y la confiabilidad de las transacciones. La industria bancaria siempre ha necesitado una infraestructura de alta confiabilidad para evitar cuantiosas pérdidas económicas causadas por la pérdida de datos y las interrupciones del servicio. De hecho, las estadísticas muestran que, en promedio, la pérdida de datos financieros o la interrupción del servicio en la industria asciende a USD 6,48 millones por hora. En un entorno tan exigente, ha surgido una tendencia a desarrollar un centro de datos all-flash confiable, ecológico y de consumo energético eficiente, que mejora el rendimiento de almacenamiento 100 veces en comparación con las implementaciones de centros de datos convencionales.

La era all-flash actuó como catalizador para el desarrollo de nuevos protocolos, desde SCSI hasta NVMe y gradualmente a NVMe de extremo a extremo, que admite tres tipos de redes (FC, Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet, o RoCE, y TCP). Las redes de almacenamiento requieren altos niveles de confiabilidad, rendimiento y facilidad de uso. Zhang Jidong señaló: "Las redes tradicionales de almacenamiento de FC no igualan a las NVMe all-flash en términos de lecturas/escrituras paralelas de alto rendimiento, y las principales razones para esto son que las redes de FC proporcionan un ancho de banda insuficiente y poca escalabilidad".

NVMe over RoCE ha sido tendencia en la era de los centros de datos all-flash. Sin embargo, es propenso a experimentar problemas de pérdida de paquetes y usabilidad. La solución NoF+ de Huawei se lanzó en respuesta a las tendencias all-flash y all-IP de almacenamiento en centros de datos. En términos de rendimiento, la pérdida de paquetes es común en una red Ethernet tradicional, donde una pérdida de paquetes del 0,1 % reduce el rendimiento de la red en un 50 %. Por el contrario, la solución NoF+ de Huawei adopta un algoritmo iLossless para lograr cero pérdidas de paquetes con un rendimiento del 100 % en la red de almacenamiento, y mejora las IOPS en un 87 % y la latencia en un 42 % en comparación con la FC. La solución NoF+ adopta el almacenamiento all-flash OceanStor Dorado de última generación y el conmutador de red de almacenamiento en centro de datos de CloudEngine para lograr un mayor rendimiento y confiabilidad, así como una operación y mantenimiento más fáciles. Fueron estos beneficios los que impulsaron a Bank of China a implementar comercialmente la solución en sus entornos.

Kevin Tolly, fundador y director ejecutivo de Tolly, coincidió con la visión de Zhang Jidong y dijo: "Recientemente, a Tolly se le encargó ejecutar pruebas de desempeño que comparan la solución NoF+ de Huawei, que es una solución NVMe over RoCE versus una solución NVMe over FC. Según los resultados de la prueba, la solución NoF+ de Huawei mejoró el rendimiento de almacenamiento con un IOPS hasta 93 % mayor y un 49 % menos de latencia que la solución FC. En pruebas de alta disponibilidad, la solución NoF+ de Huawei demostró una conmutación por error de los servicios de extremo a extremo de menos de 1 segundo con fallos en los módulos de enlace y almacenamiento. No me sorprende que la solución NoF+ de Huawei haya recibido el premio Best of Show en Interop y sea la preferida de los clientes".

La International Data Corporation (IDC) cree que el futuro viene con NVMe over Fabrics. Hay cuatro razones principales:

La caída de los precios de los medios flash acelerará la adopción de NVMe.

La migración a NVMe/PCIe acelerará la NVMe de extremo a extremo.

Las cargas de trabajo emergentes impulsarán el crecimiento de NVMe-oF, especialmente en lo que respecta a aplicaciones comerciales, ingeniería y técnicas.

NVMe-oF permitirá la gestión de datos entre dominios.

La IDC cree que los centros de datos all-flash casi están aquí y que, ciertamente, se asentarán en los próximos años. Esto será impulsado por sistemas de almacenamiento más capaces, como el NoF+ de Huawei. La solución implementa la aceleración de datos de extremo a extremo en escenarios de almacenamiento al aprovechar los sistemas de almacenamiento all-flash de OceanStor Dorado y los interruptores de red de almacenamiento en los centros de datos de CloudEngine. Aprovecha al máximo las millones de IOPS que se producen en el almacenamiento all-flash y cumple con los requerimientos de desarrollo a nivel de petabyte de la industria financiera.

FUENTE Huawei

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei