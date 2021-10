Huaxing Growth Capital a réalisé la première clôture de son dernier fonds USD Fund IV en quatre mois

BEIJING, 9 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Huaxing Growth Capital, de China Renaissance, a réalisé avec succès la première clôture de son fonds USD Fund IV en un temps record, avec des engagements de partenariat limité de près de 550 millions de dollars. La levée de fonds, qui vise à atteindre un total d'environ 1 200 millions, a attiré des engagements d'investisseurs réputés en Europe, à Singapour, au Japon, en Chine continentale/Hong Kong et aux États-Unis. Environ un tiers du montant de la première clôture a été apporté par de nouveaux investisseurs, dont certains des plus grands fonds souverains du monde, des banques internationales et des bureaux de gestion de patrimoine. En outre, plus de 70 % des clients institutionnels des fonds I à III ont renouvelé ou augmenté leurs investissements dans le fonds IV.

Huaxing Growth Capital est un investisseur de valeur à long terme qui est déterminé à investir dans les secteurs technologiques les plus dynamiques de Chine. Sa capacité à comprendre et à naviguer sur le marché local lui a valu le respect et la confiance des investisseurs internationaux. Le fonds jouit d'un palmarès et d'une réputation de longue date, et crée une valeur ajoutée distinctive pour les entreprises de son portefeuille. Au cours des huit dernières années, Huaxing Growth Capital a investi dans un grand nombre d'entreprises innovantes chinoises, notamment dans des sociétés Internet de premier plan telles que Meituan, Kuaishou et Dewu, dans des marques grand public émergentes telles que Pop Mart, Babycare et Dreame, dans des entreprises de premier plan de la chaîne de valeur des véhicules électriques telles que Li Auto, HiRain Technologies, ainsi que dans de nombreuses entreprises exceptionnelles du secteur des services de santé telles que Wuxi App. Tech, MGI et Fapon.

Fan BAO, associé fondateur et directeur des investissements chez Huaxing Growth Capital, est un investisseur respecté et un conseiller de confiance pour de grands fondateurs et PDG d'entreprises technologiques chinoises. Fan a fondé China Renaissance en 2005, qu'il a guidée et dirigée pour en faire l'une des principales institutions financières de Chine. Fan BAO a déclaré : « Nous sommes reconnaissants d'avoir pu soutenir des entrepreneurs de premier plan en Chine, qui nous considèrent comme leur partenaire de choix, notamment en raison de notre connaissance du marché des capitaux ».

La mission globale de China Renaissance et la philosophie d'investissement appliquée par sa branche de gestion d'actifs, Huaxing Growth Capital, ont été définies par Fan BAO en ces termes : « Nous nous engageons à identifier les entreprises et les fondateurs chinois les plus innovants pour l'avenir et à nous associer à eux. Nous nous efforçons de créer de la valeur pour eux et de participer ainsi à leur création de valeur. » Cette philosophie est mise en œuvre tout au long du processus, de l'examen préalable à l'investissement à la gestion post-investissement des participations du portefeuille, en passant par la décision d'investissement. Depuis sa création en 2013, Huaxing Growth Capital s'est toujours profondément engagé en faveur d'une éthique d'entreprise interne forte, en respectant les normes d'intégrité les plus élevées, et en intégrant activement la responsabilité sociale tout en créant de la valeur pour les sociétés du portefeuille, pour les sociétés en commandite et pour la société.

Fan est optimiste quant aux perspectives de croissance à long terme de la Chine. Huaxing Growth Capital USD Fund IV a déjà commencé à injecter des capitaux ciblant la tendance à l'évolution vers l'économie intelligente en Chine. Les dernières orientations politiques du gouvernement montrent son engagement en faveur d'une croissance économique de qualité, équilibrée et à long terme, ce qui ouvrira la voie à d'importantes opportunités dans les secteurs les plus innovants de l'économie. Ce regain d'intérêt pour l'innovation technologique accélérera l'arrivée de l'ère de l'économie intelligente et donnera un nouvel élan au développement de la Chine dans les domaines clés alignés sur la stratégie d'investissement du fonds : l'industrie de pointe, la technologie et la santé. Parallèlement, la détermination de la Chine à élargir la base de sa classe moyenne, qui compte actuellement 400 millions de personnes, entraînera une renaissance du secteur de la consommation en Chine et le développement rapide de nouvelles marques passionnantes. Tous ces développements laissent présager un avenir brillant pour Huaxing Growth Capital USD Fund IV.

SOURCE Huaxing Growth Capital