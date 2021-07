Hubilo aprimora sua plataforma unificada de eventos virtuais e híbridos para impulsionar engajamento mais profundo, interações mais produtivas e engajadoras para o novo mundo remoto

As experiências digitais unilaterais permanecerão na era da pandemia, mas os eventos de imersão decolarão

SÃO FRANCISCO, 15 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Hubilo Technologies, Inc., a plataforma líder para eventos virtuais e híbridos, anunciou o seu mais recente lançamento, com novos recursos desenvolvidos para melhorar o engajamento dos participantes, promover maior conexão entre as pessoas e elevar o retorno sobre o investimento dos eventos. A plataforma on-line de eventos colaborativos reúne pessoas e equipes a qualquer hora e em qualquer lugar.

"Ao longo do ano passado, as empresas que adotaram a transformação digital para alcançar seu público desbloquear um novo boom tecnológico em conexão virtual. À medida que continuamos neste mundo virtual e híbrido, a promoção da conexão humana está no centro do que torna a Hubilo diferente e mais robusta do que qualquer outra plataforma. Com este comunicado, será mais fácil para todos participarem e organizarem eventos a partir de qualquer lugar, on-line ou presencialmente", disse Vaibhav Jain, fundador e CEO da Hubilo. "Trabalhar com clientes tão grandes e diversificados quanto as Nações Unidas, Amazon Web Services, Facebook, AB inBev, Banco Mundial, SAP e similares nos proporcionou feedback em tempo real para incorporar e criar uma experiência mais envolvente e imersiva do usuário e do cliente."

À medida que as experiências virtuais foram normalizadas no trabalho, nos consultórios e nas conferências de médicos, a demanda por componentes híbridos para eventos habitualmente presenciais aumentaram, tanto para organizadores de eventos quanto para os participantes. Os eventos híbridos aumentam drasticamente o alcance de um evento, ao mesmo tempo em que oferecem flexibilidade e inclusão aos participantes. De acordo com a Professional Convention Management Association, 76% dos organizadores de reuniões afirmaram que seus futuros eventos serão virtuais.

Participando na plataforma Hubilo, os participantes de eventos experimentaram em primeira mão o que há de mais recente em recursos de eventos virtuais, ao mesmo tempo ouvindo líderes da Hubilo e líderes do setor de eventos. "Posso afirmar que a equipe da Hubilo deu muita atenção à experiência do usuário em sua plataforma reformulada", compartilhou Dahlia El Gazzar, evangelista de tecnologia e fundadora da DAHLIA+Agency (dahliaplus.com). "A plataforma e os serviços atendem ao grau de agilidade que nossos profissionais de eventos precisam ter na criação de eventos virtuais, híbridos ou presenciais. É ótimo ver como a Hubilo está definindo o curso por meio da confluência da tecnologia e da comunidade para profissionais e marcas de eventos visionários."

A plataforma aperfeiçoada da Hubilo apresenta os seguintes novos recursos e melhorias:

Recursos robustos de engajamento focam nos participantes, portanto, eles têm uma visão geral rápida dos eventos atuais por meio da seção "o que está acontecendo", facilitando sua participação em qualquer atividade. Os participantes podem utilizar ferramentas de engajamento focadas em atividades, como gamificação, pesquisas ao vivo e perguntas e respostas, e serem mais expressivos com a nova interface da Hubilo que inclui reações e emojis. Os participantes podem agendar reuniões diretamente a partir do bate-papo.

Os recursos de interação patrocinados e aprimorados incluem espaços de networking completamente reformulados e salas de demonstração com bate-papos virtuais, enquetes e perguntas e respostas para patrocinadores e expositores, que oferecem interação perfeita entre os participantes. A integração reformulada de participantes possibilitará que eles compartilhem suas informações com os organizadores de eventos de forma envolvente, permitindo uma experiência personalizada dentro da plataforma. Além disso, os participantes podem ver mais patrocinadores e a marca do organizador em diferentes áreas.

A navegação simplificada e minimalista permite que os participantes naveguem intuitivamente durante todo o evento, facilitando o envolvimento entre todos, em um ambiente virtual ou híbrido, e a compreensão do que está acontecendo a qualquer momento, com um painel na página inicial com o itinerário do evento. O cronograma completo do evento é exibido em uma única página e é simples de explorar, juntamente com o painel lateral global, que completa a experiência geral, cultivando informações relevantes, dependendo de qual parte do evento os participantes estejam. Os participantes poderão filtrar sessões ao vivo ou pesquisar palestras específicas, com base em seus interesses.

O evento completo da Hubilo pode ser facilmente transmitido por meio de um aplicativo móvel, da mesma forma que poderia ser feito em um laptop. Isso se aplica a todas as atividades, seja entrar em uma sessão ou em um estande de expositor, garantir um lugar na sala de networking, participar de pesquisas, jogos, perguntas e respostas, ou simplesmente interagir com um colega participante. Em um formato híbrido, o aplicativo atuará como um facilitador chave para conectar os participantes off-line e on-line.

De acordo com o Visme.co, quatro em cada cinco profissionais de negócios, independentemente da idade, desviaram seu foco do palestrante na apresentação mais recente que assistiram. Os novos recursos da Hubilo resolvem esse problema, indo além das dificuldades técnicass e de comunicação unilateral que vêm com algumas tecnologias, e são expandidas para criar eventos virtuais e híbridos verdadeiramente envolventes e modernos. Também coloca o evento na palma das mãos dos participantes, com melhor experiência de usuário do que distribuir pacotes de folhetos ou links para programações de difícil acesso.

A Hubilo organizou eventos para mais de 2 milhões de pessoas, mais de 600 clientes em 500 mil sessões virtuais em apenas 14 meses, o que lhes deu uma visão aprofundada de como as pessoas se engajam no mundo virtual.

Para agendar uma demonstração da plataforma da Hubilo, acesse https://hubilo.com/request-a-demo/.

A Hubilo é a plataforma de eventos virtuais + eventos híbridos criada para promover o engajamento e a excelência em eventos. A missão da Hubilo é promover o engajamento em primeiro lugar e, acima de tudo, produzir melhores resultados comerciais. O engajamento com a profunda experiência de marca, juntamente com uma equipe de sucesso do cliente proativa e em tempo integral, garante que todos os eventos realizados na plataforma Hubilo sejam executados com perfeição, todas as vezes. A Hubilo está sediada nas proximidades de São Francisco, nos Estados Unidos, com unidades em Londres, no Reino Unido e Bengaluru, na Índia, e conta com clientes nos Estados Unidos, Europa, APAC, Oriente Médio e África. Dentre os mais de 500 clientes da Hubilo estão nomes como Nações Unidas, Roche, Informa Markets, Tech in Asia, Fortune, AWS, Siemens, Cognizant, GITEX, Infosys, Coca-Cola, Deloitte, SAP, Whatfix, WordPress, University of Oxford e muitos outros. Liderada por seus fundadores Vaibhav Jain e Mayank Agarwal, a Hubilo foi incorporada em 2015 e, em 2020, com menos de um ano de arrecadação de fundos, a Hubilo fez um levantamento de USD 4,5 milhões de rodada semente e de USD 23,5 milhões de rodada de Série "A" de empresas de capital de risco líderes, como Lightspeed Venture Partners e Balderton Capital e vários investidores anjos renomados.

