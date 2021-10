Hubilo kündigt eine Investition in Höhe von 92 Millionen Pfund an, mit der eine neue Ära der Veranstaltungen beginnt

Die Hauptinvestoren Alkeon Capital und Lightspeed Venture Partners setzen auf Many-to-Many Collaboration Technologies

LONDON, 13. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Hubilo, eine führende globale Plattform für virtuelle Veranstaltungen, gab bekannt, dass es in einer von Alkeon Capital und zusätzlich, Lightspeed Venture Partners und Balderton Capital angeführten Finanzierungsrunde 92 Millionen Pfund in der Serie B aufgebracht hat, um die Entwicklung der Zukunft von Veranstaltungen und Engagement auf der Plattform von Hubilo voranzutreiben.. Damit hat das Unternehmen in weniger als 18 Monaten bis heute insgesamt 113 Millionen Pfund finanziert. Die Investition, eine der größten in der Kategorie Veranstaltungstechnik, signalisiert die Revolution in der Art und Weise, wie Menschen miteinander in Kontakt treten, sich engagieren, Erfahrungen austauschen und Möglichkeiten schaffen - und das zu einer Zeit, in der die Ungewissheit über COVID-19 und seine Varianten zur Absage von Veranstaltungen geführt und die Rückkehr in traditionelle Büroumgebungen verzögert hat.

Die Series B-Finanzierung wird das weitere internationale Wachstum von Hubilo vorantreiben, indem sie dem Unternehmen ermöglicht, neue Geschäftsfunktionen zu entwickeln, die Innovation seiner Plattform voranzutreiben, seine Produkt-, Technik- und Designteams in Indien zu verstärken und Markteinführungsteams in den USA, Großbritannien, EMEA und APAC aufzubauen. Hubilo plant außerdem die Einrichtung neuer Vertriebsbüros in wichtigen Regionen, um seine Tätigkeit auszuweiten und mehr Kunden zu erreichen. Darüber hinaus wird Hubilo die Gesamtzahl der Mitarbeiter um 150 % erhöhen, um seine schnellen Wachstumspläne zu unterstützen und auf die gestiegene Kundennachfrage nach virtuellen und hybriden Veranstaltungen zu reagieren.

„Die Möglichkeit, mit einem großen Publikum in Kontakt zu treten, eröffnet das Potenzial, dass vielfältigere, geografisch verstreute Gemeinschaften zu Geschäfts- und Verbraucherveranstaltungen zusammenkommen, dass Mitarbeiter an entfernten Standorten engagiert bleiben und dass Unternehmen die Art und Weise, wie sie Mitarbeiter einstellen und schulen, neu überdenken. Das Potenzial, das uns mit dieser Investition bevorsteht, ist enorm", sagt Vaibhav Jain, CEO und Gründer von Hubilo. „Aber wir haben in den letzten 6 Jahren gelernt, dass eine intuitive Plattform nur ein Grundpfeiler ist. Wir verpflichten uns gegenüber den Veranstaltern, immer ein engagiertes Veranstaltungsteam bereitzustellen, um eine einwandfreie Durchführung jeder Veranstaltung zu gewährleisten. Das ist der Grund, warum so viele Veranstalter Hubilo zu ihrer Plattform der Wahl machen."

Hubilo wurde 2015 gegründet, um Event-Technologie zu entwickeln, die das Engagement der Teilnehmer bei persönlichen Veranstaltungen erhöht. Als die Pandemie im Jahr 2020 ausbrach, sah Hubilo seine Einnahmen auf Null sinken. Doch anstatt Konkurs anzumelden, überarbeitete das Unternehmen seine Technologie innerhalb von 26 Tagen und wurde mit der ersten Version seiner Event-Plattform zu einem der führenden Architekten für groß angelegte Kommunikation. Hubilo arbeitet mit einigen der weltweit größten Marken wie Blackboard, Walmart, United Nations, Roche Pharma, Maersk Shipping und vielen anderen zusammen.

„Wir glauben fest daran, dass die global verteilte Belegschaft ein Megatrend ist, der sich in Zukunft auf uns alle auswirken wird. Es ist klar, dass die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und uns vernetzen, neu gestaltet werden muss, damit ein Global Player erfolgreich sein kann" so Abhi Arun, Geschäftsführender Partner bei Alkeon Capital. „In Hubilo sahen wir eine leistungsstarke Technologie, die in der Lage ist, die Offline- und Online-Welt zu verbinden, einen starken CEO und eine erstaunliche Marktchance, die uns das Vertrauen gab, zu investieren."

Jetzt, da die Delta-Variante die Notwendigkeit untermauert hat, jede Meeting- und Eventstrategie langfristig zu überdenken, erkennen die Unternehmen, dass Kollaborations- und Kommunikationstechnologien nicht nur für Events wichtig sind. Die Popularität von Hubilo wuchs als Plattform für Veranstaltungstechnik, aber seine Lösungen gehen weit über besondere Anlässe hinaus; es hat erfolgreich über 10.000 Veranstaltungen mit mehr als zwei Millionen Teilnehmern in mehr als 100 Ländern unterstützt.

„Die Unternehmen geben über eine Billionen US-Dollar an direkten Ausgaben für Veranstaltungen aus. In den letzten Jahren wurden 15-20 % des Budgets für Unternehmensveranstaltungen dauerhaft auf digitale Veranstaltungen umgestellt. Hubilo ist eine der am schnellsten wachsenden und innovativen Plattformen für diesen Markt. Ich gehe davon aus, dass Hubilo in den nächsten Jahren allgemein als Marktführer in diesem Bereich anerkannt wird", so Guru Chahal, Partner bei Lightspeed Venture Partners.

Während sich die neue Ära der Ereignisse inmitten der Ungewissheit entfaltet, bleibt eine Sache beständig: Hubilos Innovation und Engagement für die Förderung menschlicher Beziehungen durch die Neugestaltung von Veranstaltungen.

Vaibhav Jain kommentierte die Bedeutung der EMEA-Region für Hubilo und fügte hinzu: „Da die Unternehmen in der EMEA-Region jetzt mit der Erholung nach der Pandemie beginnen, haben wir festgestellt, dass viele von ihnen nach innovativen Wegen suchen, um sich zu vernetzen und intern sowie mit ihren Kunden und Partnern wieder in Kontakt zu treten. Hubilo bietet paneuropäischen Teams die perfekte Plattform, um eine fruchtbare Zusammenarbeit zu fördern und an großen Veranstaltungen teilzunehmen, ohne dass sie dafür reisen müssen, und ermöglicht es Unternehmen, sich stärker zu integrieren und geografische Grenzen zu überwinden."

Zu den europäischen Kunden von Hubilo gehören Namen wie University of Oxford, Smithers, European Athletics, EQS Deutschland, Acronis, Wolters Kluwer, Cognite und viele andere.

Informationen zu Hubilo Technologies Inc:

Hubilo ist die virtuelle + hybride Event-Plattform, die für Engagement und Event Excellence gebaut wurde. Hubilos Mission ist es, Engagement zu fördern - in erster Linie - um größere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit einem rund um die Uhr verfügbaren, engagierten Kundenerfolgsteam, der branchenweit größten Suite von Engagement- und Gamification-Funktionen und zuverlässigen Branding-Möglichkeiten ist Hubilo der Architekt der neuen Realität für zukünftige Events. Das von den Gründern Vaibhav Jain und Mayank Agarwal geführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und eine Niederlassung in Bengaluru in Indien. Zu den Kunden von Hubilo gehören Namen wie Walmart, die Vereinten Nationen, AB InBev, Roche Pharma, Echo, GITEX und viele andere in den USA, Europa, APAC, dem Nahen Osten und Afrika. In weniger als einem Jahr hat Hubilo eine Seed-Runde von 4,5 Millionen Dollar, eine Series „A"-Runde von 23,5 Millionen Dollar und eine Series „B"-Runde von 125 Millionen Dollar von führenden Risikokapitalgesellschaften wie Alkeon Capital, Lightspeed Venture Partners, Balderton Capital und Lightspeed India Partners sowie von mehreren strategischen Engel-Investoren erhalten.

