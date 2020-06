Hublot Apresenta O BIG BANG e

Para celebrar a Copa do Mundo de Futebol de 2018 na Rússia, a Hublot apresentou seu primeiro modelo de relógio conectado, o Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia TM . Equipada com os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos disponíveis para os smartwatches, essa ferramenta formidável foi usada pelos árbitros em campo e como um estádio virtual para que os fãs de futebol pudessem participar da competição. Dois anos depois, a Hublot retorna com um novo modelo: o BIG BANG e, um relógio conectado equipado com a mais recente tecnologia que adota todos os códigos icônicos do Big Bang.

"Os relógios eletrônicos foram criados na Suíça usando quartzo na década de 1970. Cinquenta anos depois, continuamos com a mesma linha inovadora, produzindo um segundo smartwatch que possui um nível extremamente alto de sofisticação tecnológica, incorporando todos os valores estéticos, recursos técnicos e excelência que garantiram a reputação de nossa coleção Big Bang. Cada vez mais fiéis ao nosso lema "Arte da Fusão", queríamos unir os BIG BANG e materiais técnicos altamente avançados da Hublot às mais recentes inovações do mundo digital de hoje." Ricardo Guadalupe, CEO da HUBLOT

Cheia de sofisticação e tecnologia avançada, esta peça se encaixa perfeitamente na tradição relojoeira da Hublot. Todos os códigos que ajudaram a construir a reputação da marca até agora podem ser reconhecidos instantaneamente tanto pelos entusiastas quanto pelo público em geral. Um bom legado sempre se destaca! Sua caixa é feita em materiais como cerâmica preta ou titânio em um construção estilo "sanduíche", uma construção inovadora inventada pela Hublot em 2005. Extremamente complexo, ele compreende 42 componentes, 27 dos quais são apenas para o módulo K, a "gaiola" que abriga o coração digital do relógio. O design dos parafusos e empurradores, do vidro de safira à prova de riscos e da sua pulseira de borracha, com um fecho dobrável inventada pela Hublot em 1980 para o modelo Classic, com o sistema One Click patenteado para fácil troca, não deixa ninguém em dúvida: elemento por elemento, está óbvio que este é um verdadeiro Big Bang!

O BIG BANG e está disponível em uma caixa de 42 mm nas opções em titânio ou cerâmica. Os números das horas são metalizados, debaixo do vidro de safira à prova de riscos, coberto por uma touchscreen de alta definição AMOLED. Assim como uma versão mecânica do Big Bang, sua coroa rotativa com um botão integrado é usada para ativar os controles do seu módulo eletrônico. Desenvolvido em parceria com outras marcas do Grupo LVMH , o relógio é adaptado e aperfeiçoado para atender aos critérios da Hublot.

Transferindo sua expertise tradicional para este novo ambiente digital, os designers de Nyon desenvolveram novas funcionalidades de relógios. Além da função analógica "Time Only", o BIG BANG e apresenta interpretações exclusivas das complicações tradicionais da relojoaria, como um Calendário Perpétuo com uma fase da lua com precisão imaculada ou um segundo fuso horário GMT, que apresenta a Terra de uma maneira muito realista. Essas funções foram revisitadas e aperfeiçoadas para que você se beneficie tanto das vantagens do digital quanto da precisão de um relógio mecânico. Apesar de toda essa tecnologia embutida, a Hublot garante que o relógio é resistente à água a uma profundidade de 30 metros.

Equipado com o Wear OS by Google™, o BIG BANG e permite a personalização da experiência do smartwatch. O usuário pode acessar aplicativos no Google Play, obter respostas onde estiver com o Google Assistant e efetuar pagamentos simples e rápidos com o Google Pay. Para uma experiência mais personalizada, deslize facilmente para informações úteis e mantenha-se atualizado com notificações e mensagens. Além disso, os mostradores especialmente criados pelos talentosos Amigos e Embaixadores da marca Hublot serão divulgados aos poucos.

Disponível assim que o BIG BANG e for lançado, a primeira edição faz parte do movimento #HublotLovesArt: uma série de oito mostradores que se originam da imaginação do artista da arte de contar histórias Marc Ferrero. A cada três horas, o mostrador muda de cor, o que significa que oito criações são exibidas em sequência por um período de 24 horas. Cada um deles é baseado em uma cor específica: Happy Yellow, Magic Blue, Orange Dynamite, All White, Lucky Green, Magic Red, Rainbow Spirit e Black Magic. E isso não é tudo. Cada hora cheia é marcada por uma animação que dura cinco segundos. Um jeito bem #HublotLovesArt de adicionar um toque de cor e ritmo a diferentes momentos do dia!

O BIG BANG e será produzido em duas edições diferentes: um em titânio e outro em cerâmica preta Black Magic. Pela primeira vez na história da Hublot, este relógio também será vendido online no site da marca e na rede Wechat na China. Estará depois também disponível para compra em boutiques e na rede tradicional.

