Hublot Big Bang Meca-10 P2P

HONG KONG, Nov. 6, 2018 /PRNewswire/ -- A Hublot comemora o décimo aniversário da criação do Bitcoin com o lançamento do relógio "Big Bang Meca-10 P2P", uma edição limitada que só pode ser comprada on-line com Bitcoins e com o número da transação gravado no aro, tornando cada exemplar uma peça única.

"O dinamismo e a inovação de nossos parceiros asiáticos muito nos encantam. Esta é uma abordagem visionária que corresponde em todos os aspectos à visão da Hublot. Graças à parceria com a OSL Limited, este primeiro relógio P2P nos permite continuar nossa exploração dos caminhos do futuro."

Ricardo Guadalupe, CEO da Hublot.

Em novembro de 2008, há apenas dez anos, nascia o Bitcoin. Esta famosa criptomoeda, um ativo virtual armazenado em mídia de computador, foi inventada por Satoshi Nakamoto, um personagem enigmático cuja verdadeira identidade é até hoje um mistério. Ainda assim, seu sistema de pagamento peer-to-peer (P2P) atraiu uma grande comunidade de usuários e investidores que aceitam a moeda em suas transações.

Precursora das novas tendências tecnológicas e sociais, a Hublot decidiu marcar a primeira década do Bitcoin apresentando o primeiro relógio que só pode ser comprado com Bitcoins e será vendido exclusivamente em sistema de e-commerce. Assim, o pedido e o pagamento devem ser feitos apenas on-line. Esta inovação foi possível graças a uma colaboração com a OS Limited - corretora asiática líder em ativos digitais - e faz com que a Hublot seja a primeira grande marca relojeira a se lançar no setor.

O Big Bang Meca-10 P2P é uma edição limitada de 210 cópias: uma referência ao limite global de Bitcoins fixado em 21 milhões de unidades.

Fiel ao design inovador que fez a reputação da coleção Big Bang, o relógio "P2P" possui caixa com diâmetro de 45 mm feita de cerâmica preta microjateada. Quando se fala de cerâmica em um relógio Hublot, evidentemente não estamos falando de cerâmica à base de argila, mas um material de alta tecnologia: o óxido de zircônio aglomerado a uma temperatura muito alta. A "Arte da Fusão", tão especial aos relojoeiros e engenheiros da manufatura de Nyon!

Está equipado com o calibre de manufatura HUB1201, um movimento esqueletizado que oferece uma incrível reserva de marcha de 10 dias. Um número que não é por acaso: dez, que corresponde ao número de anos de existência do Bitcoin.

Cada uma das 210 peças é única: fabricada para o seu proprietário, carregando o número da transação em Bitcoin usado para sua compra. Outra alusão à criptomoeda, sua pulseira de couro de vitelo azul com borracha preta costurada exibe um motivo que faz referência à Blockchain, a rede de interconexão de computadores que permite que a moeda virtual exista.

O Big Bang Meca-10 P2P foi apresentado neste 6 de novembro em Hong Kong, sede da empresa OS Limited. Ricardo Guadalupe, CEO da Hublot, recebeu seus ilustres convidados em um cenário impressionante de tecnologia. Os visitantes entraram em um túnel fascinante com uma exibição interativa do mundo das criptomoedas e o sistema de pagamento único permitindo que a Hublot aceitasse pagamentos em Bitcoin.

Com esta grande première, a Hublot lança um marco revolucionário no mundo da relojoaria e reafirma o significado das palavras de ordem da marca: ser o primeiro, diferente e único!

Sobre a Hublot

"Hublot - Uma maneira diferente de seguir em frente", dizem os conhecedores dessa inigualável casa relojoeira suíça que cuida do presente pensando no futuro com uma agilidade impressionante. Tudo começou com um sonho, desenvolvido por Jean-Claude Biver e Ricardo Guadalupe, respectivamente, Presidente e CEO da marca. Os dois homens estão na base do verdadeiro sucesso conhecido pela Hublot, em que os modelos Big Bang, Classic Fusion, Spirit of Big Bang e Manufacture Pieces são símbolos de uma tradição em constante evolução. De complexidades de relógios e materiais revolucionários a colaborações em escala mundial, incluindo, entre outros, a Copa do Mundo da FIFA™ e a Ferrari, a Hublot destaca-se com sua filosofia de "Arte da Fusão", combinando tradição e modernidade. Comercialmente, a rede da marca alcança até hoje mais de 90 boutiques exclusivas com os endereços mais prestigiados (Genebra, Cannes, Saint-Tropez, Paris, Londres, Berlim, Moscou, Nova York, Miami, Beverly Hills, Las Vegas, Atlanta, Cingapura, Xangai, Pequim, Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Ginza, Frankfurt, Zermatt.). Para mais informações, visite www.hublot.com.

Sobre a OS Limited (OSL)

A Octagon Strategy Limited é a corretora líder de ativos digitais na região da Ásia-Pacífico. Está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa equipe é formada por especialistas experientes do setor que já trabalharam com todas as ações negociáveis, incluindo ações exóticas, derivativos, commodities e moedas. Podemos, assim, colocar à sua disposição a nossa grande experiência de mercado. Nossa ampla rede nos permite fornecer enormes pools de liquidez e serviços personalizados aos nossos parceiros de negócios, que incluem multimilionários, consórcios de mineração, gestores de patrimônio, fundos de criptomoedas e instituições tradicionais de gestão de patrimônio. Para mais informações, visite https://www.octfinancial.com/

BIG BANG MECA-10 P2P

Referência: 414.CI.5190.VR.XBT18 - limitado em 210 peças

Diâmetro: 45 mm

Espessura: 15,95 mm

Estanqueidade: 10 ATM (100 m)

Caixa: Cerâmica preta polida e jateada e microjateada

Aro: Cerâmica preta polida e jateada e microjateada

Parafusos "H": H representa o logo da Hublot, em titânio PVD preto

Vidro: Safira com tratamento antirreflexo e logo HUBLOT gravado na face interna

Fundo da caixa: Cerâmica preta microjateada, com gravação indicando edição limitada de 210 peças

Safira com tratamento antirreflexo na face interna com gravação "Blockchain"

Coroa: Titânio PVD preto microjateado e acetinado, com apliques em borracha preta

Mostrador: Mostrador tipo esqueleto azul

Apliques com revestimento preto com azul escuro luminescente

Ponteiros: Revestimento preto acetinado com azul escuro luminescente

Movimento: Hublot HUB1201, movimento esqueleto de manufatura com remontagem manual e reserva de marcha; escapamento com âncora suíça

Número de componentes: 223

Rubis: 24

Frequência: 3 Hz (21'600 A/h)

Reserva de marcha: 10 dias

Pulseira: Borracha preta e couro de vitelo azul escuro com o logotipo "Blockchain"

Fecho: Fecho com fivela dobrável de titânio PVD preto com inserções em cerâmica preta

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779659/Hublot_Big_Bang_Meca_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779655/Hublot_Big_Bang_Meca_2.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779654/Hublot_Big_Bang_Meca_3.jpg

