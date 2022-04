HUBLOT, DE TOUTES LES LIGUES

Un temps qui, pour la Ligue des champions UEFA, est gravé en partenariat avec Hublot. Depuis 7 ans, tous ces moments décisifs de la compétition sont mesurés à l'heure Hublot, sur le tableau des arbitres, où la minute et la seconde exactes de chaque but, chaque carton, chaque entrée sur le terrain et chaque victoire sont enregistrés.

Des moments mémorables auxquels Hublot est associée depuis 2008, avec une première collaboration avec l'EURO UEFA qui s'est ensuite muée en un partenariat à long terme en 2012, comme chronométreur et montre officielle. Puis en 2015, Hublot est devenue chronométreur et montre officielle de la Ligue des champions UEFA et de l'Europa League UEFA. Hublot est également le fournisseur officiel des montres des arbitres. Depuis 2018, Hublot est partenaire de l'UEFA Europa Conference League (UECL) pour la première saison 2021-2022 et, depuis 2019, de l'UEFA Champions League féminine.

Pour célébrer ces sept années de collaboration et de grand football, Hublot lance une édition exclusive de la Big Bang Unico limitée à 100 exemplaires.

Big Bang Unico UEFA Champions League 42 mm

Pour cette nouvelle édition limitée à 100 exemplaires, la Big Bang Unico s'habille du bleu iconique de la Ligue des champions UEFA, sur une céramique microbillée. Les moments clés sur le terrain sont chronométrés par le mouvement Unico 2 ‒ le mouvement de chronographe manufacture Hublot ‒ plus compliqué et plus élaboré, pour une fiabilité irréprochable.

La Ligue des champions UEFA a 67 ans d'histoire, dont 7 avec Hublot

La Ligue des Champions UEFA, née il y a 67 ans sous le nom de Coupe des Clubs Champions Européens, est la compétition interclub européenne la plus prestigieuse. Au moment de sa création en 1955, l'UEFA venait juste de déposer ses statuts. En 1991, l'élimination directe disparaît au profit des phases de poules après les 8èmes de finales et, en 1992, la Coupe change de nom pour devenir la Ligue des Champions UEFA avec initialement 8 équipes en compétition. Aujourd'hui, la Ligue des champions UEFA est la compétition sportive annuelle la plus regardée au monde. C'est aussi la favorite des joueurs, des clubs, des supporters.

Chez Hublot, on aime le foot et surtout tous les moments qui font son histoire…

[1] en 2007 Roy Makaay avec le Bayern de Munich contre le Real Madrid.

