Hublot devoile la Big Bang Millennial Pink

Chez Hublot, nous sommes particulièrement fiers de l'Art de la Fusion. Mais il se trouve que parmi celles-ci nous chérissons tout autant l'innovation, le changement et la différence que notre savoir-faire horloger. Cette Big Bang Millennial Pink que nous avons créée avec Lapo de Garage Italia s'inscrit parfaitement dans cette vision novatrice. Notre maîtrise de la technologie des matières nous a permis d'offrir à cette montre une unité de couleur unique, le Millennial Pink, symbolique du monde en mouvement qui s'ouvre à nous. - Ricardo Guadalupe, CEO de HUBLOT.

Chez Garage Italia, nous voulons nous insérer dans un monde dans lequel le caractère de chacun est défini par son amour de la vie et son caractère inclusif plutôt que par sa force ou sa supériorité. Nous ne voulions pas créer un simple produit mais une représentation d'un changement positif. - Lapo Elkann, CREATEUR et DIRECTEUR ARTISTIQUE de GARAGE ITALIA

Pour certains, il s'agit d'un rose poudré ou pastel, pour d'autres un subtil équilibre entre le beige et le saumon, l'abricot et le pamplemousse. Intrigant, indéfinissable, le Millennial Pink se pose aujourd'hui en un rose qui n'est plus l'apanage des femmes, ni d'ailleurs des hommes, mais bien en symbole de toute une nouvelle génération. Cette teinte spécifique marque un changement venant perturber le status quo. Les valeurs traditionnelles établies sont reconsidérées par la positivité. Le rose - ce rose - exprime une approche douce, inclusive et confiante de la vie. Une vision jeune et fraîche porteuse de substance et redéfinissant le style.

Son boîtier de 42mm donne le ton : un matériau moderne et léger, unisexe et monochrome, en aluminium anodisé et satiné, teinté dans la masse en rose millénial. Cette prouesse technique a été rendue possible grâce aux recherches des ingénieurs Hublot. L'obtention de cette couleur très spécifique est obtenue par anodisation, un procédé qui permet de protéger et de décorer une pièce, et qui présente l'avantage de conférer à la boîte et à ses composants la teinte pastel souhaitée doublée d'une remarquable tenue aux rayes et aux impacts. Ses proportions réduites la rendent accessible aux poignets. No gender! Le mouvement manufacture chronographe Unico, doté d'une réserve de marche de 72 heures, avec un mécanisme chronographe côté cadran et roue à colonne.

Versatile, la Big Bang Millennial Pink est livrée d'origine avec deux bracelets. Tous deux sont interchangeables à volonté grâce au système One Click - un brevet exclusif développé par Hublot.

Disruptive et créant les nouveaux codes du luxe traditionnel, la Big Bang Millennial Pink ne sera disponible qu'en une édition très exclusive de 200 exemplaires.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FDb7sp1bCPY

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1202316/Hublot_Big_Bang_Millennial_Pink.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1202317/Kylian_Mbappe.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpg

SOURCE Hublot