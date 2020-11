HUBLOT e-warranty - A digitalização do cartão de garantia ou: quando cada relógio é o seu próprio certificado

Com o Hublot e-warranty, a Hublot e a KerQuest fusionam os materiais e a criação de algoritmos de vanguarda, para revolucionar a experiência do usuário. Assim, o relógio é autenticado por meio do reconhecimento da especificidade da sua matéria. Uma ação pioneira na luta contra a falsificação.

Cartões de garantia e de autenticidade já são coisa do passado; com seu novo sistema de proteção e garantia Hublot e-warranty, a Manufatura relojoeira simplifica o monitoramento e a rastreabilidade dos seus relógios, desde sua manufatura até aos clientes, passando pelos pontos de venda. Fiel ao seu leme "Ser o primeiro, único, diferente", a relojoaria lança, com o Hublot e-warranty, uma vanguarda tecnológica na qual o próprio relógio passa a ser a chave de entrada para um novo mundo de serviços. A Hublot melhora a proteção contra a falsificação e o roubo, enquanto facilita a utilização, tanto para os pontos de venda, quanto para os clientes e as alfândegas. Simples, fácil e eficaz!

Desde 2017, a relojoaria vem trabalhando no desenvolvimento de algoritmos, em parceria com a empresa KerQuest. Sua meta era de desenvolver uma tecnologia que se baseia no reconhecimento da própria especificidade do relógio, ou seja, na microestrutura de materiais que o compõem. Parece tão evidente esta forma de proceder, para o mestre da Arte da Fusão que, há 40 anos, tem seu diferencial nos materiais e na sua fusão. O reconhecimento de uma matéria, de forma ampla, já vem sendo estudado há anos; mas o desafio adicional, até então um problema, era mesmo seu reconhecimento unitário. Com a evolução dos smartphones e, especialmente, a melhoria na definição das câmeras, bem como o desenvolvimento da inteligência artificial, a Hublot e a KerQuest desenvolveram o primeiro reconhecimento visual de um relógio.

Cada relógio Hublot é único: mesmo dois relógios de um mesmo modelo que saem da manufatura podem ser diferenciados pelas singularidades presentes em sua microestrutura. O desafio encarado era de conseguir lê-los e processá-los de forma confiável e prática. O Hublot e-warranty se baseia no reconhecimento unitário das especificidades de todos os relógios e modelos da Hublot.

A tecnologia principal pulsa no próprio coração da manufatura; lá onde, de certa forma, é criado o passaporte do relógio. Leitores óticos, especialmente concebidos, codificam em imagens e reconstroem a realidade de cada relógio nos mínimos detalhes, em altíssima definição. De fato, cada relógio é "fotografado" quando sai da linha de produção. Quando o relógio é vendido na loja, o ponto de venda ativa a garantia por meio do aplicativo Hublot e-warranty (que tira uma foto da parte superior do relógio, alinhando-se com um modelo que aparece na tela). As fotografias são comunicadas à infraestrutura informática que vai processá-las e ativar automaticamente a garantia, se essa unidade de relógio foi devidamente identificada. Assim que o relógio for identificado e autenticado, o cliente receberá seu Hublot e-warranty pelo canal de sua escolha (SMS, e-mail, WhatsApp, WeChat, Instagram, Messenger etc.) e, em seguida, poderá facilmente entrar na comunidade Hublotista.

Um aplicativo e-warranty específico existe também para os clientes. Este aplicativo lhes permite acessar facilmente novos serviços; por exemplo, verificar a autenticidade de um relógio, conferir a situação da sua garantia, bem como acessar a comunidade Hublotista. Com o reconhecimento unitário do relógio, por meio do aplicativo Hublot e-warranty, disponível na Google Play Store e na App Store da Apple, será possível acessar novamente todas as informações sobre o relógio e sua garantia, em caso de extravio das informações sobre a garantia ou de ter sido realizada uma venda do relógio sem transferência da garantia para o novo titular. No caso de transação de um relógio de segunda mão, o aplicativo Hublot e-warranty permitirá que vendedor e comprador controlem o status do relógio, além de proteger o vendedor da revenda contra um relógio roubado.

A tecnologia Hublot e-warranty já é compatível com todas as peças produzidas pela Manufatura desde o início de 2020. Esta tecnologia, plenamente funcional, está sendo implementada em todos os pontos de venda da Hublot. A boutique Paris Vendôme, pioneira, é equipada há mais de um ano; as boutiques e revendedores suíços também já estão operacionais. Os demais mercados devem acompanhar nos próximos meses. Para os relógios anteriores, continua valendo o cartão de garantia digital; eles serão, por ocasião da sua próxima passagem pelo serviço de pós-venda, registrados pela Manufatura, para que possam contar com o novo sistema Hublot e-warranty.

Mais uma vez, a Hublot coloca a experiência do cliente no centro dos seus desenvolvimentos e pretende capitalizar com esta tecnologia, de forma a oferecer novas funcionalidades interativas para seus fiéis clientes.

Em 2009, já à frente, com o cartão de garantia eletrônico

Em 2009, a Hublot passava a ser uma das primeiras empresas do mundo a equipar seus relógios com a tecnologia WISeKey – um cartão de garantia ativado no ato da compra, que funciona com um sistema de autenticação de dois fatores (chave de criptografia e número de série do relógio). Uma tecnologia que era acompanhada por um leitor de garantia USB e que já permitia que o cliente entrasse na comunidade Hublotista. Em 2015, esta tecnologia evoluiu, substituindo o chip de contato pela tecnologia NFC (near field communication).

O Hublot e-warranty integra o blockchain AURA, lançado pela LVMH

O novo sistema de garantia desenvolvido pela Hublot integra uma tendência global de luta contra a falsificação, monitoramento e rastreamento do ciclo de vida de um produto, lançada pela LVMH. O Hublot e-warranty será registrado no blockchain AURA, que poderá ser utilizado por outras marcas de luxo. Desenvolvido com a Microsoft e a empresa de blockchain ConsenSys, o AURA é o primeiro blockchain internacional criado para ajudar os consumidores a rastrear os artigos e verificar sua autenticidade. Criado por e para as marcas de luxo, ele permite, em particular, acompanhar o fornecimento das matérias primas e proteger a propriedade intelectual e criativa.

KerQuest

A KerQuest desenvolveu um poderoso motor de reconhecimento unitário, hospedado em uma plataforma chamada Solid Media Messaging. Com ele, cada usuário pode interagir intuitivamente com qualquer objeto por meio do seu smartphone e realizar diversos serviços de transação. Esse motor não apenas permite, para as marcas e distribuidores, realizar numerosas funções da atividade, como constitui também um belíssimo instrumento de fidelização de clientes.

