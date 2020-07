Hublot estreia o BIG BANG MILLENNIAL PINK

Na Hublot, temos muito orgulho da Arta da Fusão, mas também nos orgulhamos de nossa habilidade em inovar, mudar, ser diferente e, é claro, de nossa expertise na fabricação de relógios. Esse Big Bang Millennial Pink que criamos junto com Lapo Elkann da Garage Italia expressa perfeitamente essa visão de pioneirismo. Nossa expertise em tecnologia de materiais nos permite criar uma cor exclusiva para este relógio, Millennial Pink, símbolo do mundo em que vivemos, em seu constante estado de mudança. - Ricardo Guadalupe, CEO da HUBLOT

No Garage Italia, queremos fazer parte de um mundo em que o caráter de cada pessoa é definido pelo amor à vida e sua capacidade de inclusão, e não pelo poder ou superioridade. Mais do que um simples produto, queremos criar algo que representa uma mudança positiva. - Lapo Elkann, FUNDADOR E PRESIDENTE CRIATIVO DA GARAGE ITALIA

Para alguns, é rosa pó-de-arroz, ou rosa pastel; para outros, uma sutil mistura de bege e salmão, damasco e toranja. Intrigante e indefinível, o Millennial Pink assume seu lugar como um rosa que não é de domínio exclusivamente feminino nem masculino, mas um verdadeiro símbolo de uma geração completamente nova. Esse tom especial marca uma mudança sísmica que irá alterar o status quo: valores tradicionais estabelecidos estão sendo revistos através das lentes da positividade. Rosa – este rosa – expressa uma abordagem gentil, inclusiva e confiante da vida. Uma visão jovem e fresca, cheia de conteúdo que redefine o estilo.

Sua caixa de 42 marca o tom: feito de alumínio leve e moderno, um material unissex e monocromático, anodizado, com acabamento acetinado e todo na cor rosa milênio. Essa façanha técnica foi possível graças às pesquisas realizadas pelos engenheiros da Hublot. Esta cor altamente específica é obtida pela anodização, um processo que protege e decora uma peça, além de ter a vantagem de conferir à caixa e seus componentes o desejado tom pastel combinado à incomparável resistência a riscos e impactos. Suas proporções garantem seu ajuste perfeito ao pulso. É unissex! O movimento de manufatura com cronógrafo Unico, com uma reserva de marcha de 72 horas, tem um mecanismo do cronógrafo no lado do mostrador e uma roda de colunas.

O altamente versátil Big Bang Millennial Pink contém duas pulseiras. As duas pulseiras podem ser trocadas facilmente através do exclusivo sistema One Click patenteado pela Hublot.

Pertubador, criando novos códigos para o luxo tradicional, o Big Bang Millennial Pink produzido em colaboração com a Garage Italia estará disponível apenas em uma edição limitada e exclusiva de 200 peças.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FDb7sp1bCPY

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1202316/Hublot_Big_Bang_Millennial_Pink.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1202317/Kylian_Mbappe.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpg

FONTE Hublot

SOURCE Hublot